Духовное строительство Крыма

Благодаря архиепископу, ставшему святым, в Симферополе появились достопримечательности

Меньше десятилетия назад, в 2008 году, Крым обрёл ещё одного святого покровителя. К лику местночтимых святых был причислен архиепископ Таврический и Симферопольский Гурий. Но задолго до святости у него была целая жизнь, последние полтора десятилетия которой святитель Гурий посвятил тому, чтобы сделать полуостров хоть немного лучше.

«Уязвимая окрайна»

Указ о назначении владыки Гурия (в миру Григорий Платонович Карпов) на Таврическую кафедру последовал 28 ноября 1867 года. Его всегда посылали туда, где труднее, словно кто-то твёрдо решил, что судьба его «охранять рубежи православия»... Он возглавлял миссию в Китае, был настоятелем посольской церкви в Риме, в Казани обращал в православие местных татар... И неудивительно, что в продолжение этого списка «духовно неосвоенных мест» появился Крым. К тому времени, когда епископу Гурию суждено было прибыть в Симферополь, Таврическая епархия являлась, по выражению архиепископа Иннокентия (в миру Иван Алексеевич Борисов), «уязвимой окрайной». И первым оплотом этой «окрайны» провозгласили «обрусение с православной верою». Действительно, Таврическая епархия образовалась только в 1859 году. Занимала она впечатляющую территорию, размерами под стать среднестатистическому европейскому государству: весь Крымский полуостров; на севере — от Перекопа до Мелитополя, Бердянска, Белозерки, Орехова и левобережную часть вдоль Днепра, почти до нынешнего Запорожья. «На этом огромном пространстве, — писали в 1882 году „Таврические епархиальные ведомости“, — находилось лишь 120 церквей».

Хозяйственный гений

Первые годы управления Таврической епархией епископу Гурию приходилось работать по 18 часов в сутки. И, каким бы странным это ни казалось на первый взгляд, основным направлением его деятельности стало строительство, «деятельное созидание», как выражался сам владыка.

Из воспоминаний Ивана Иустиновича Палимпсестова: «Преосвященного Гурия по справедливости можно назвать неким гением-строителем... Строить не трудно, когда имеются средства; но труднее добывать или находить их, и преосвященный Гурий находил их благодаря своей твёрдости и настойчивости. С другой стороны, кроме средств, надобно иметь запас опытности и знаний в этом деле: наш строитель и здесь был на своём месте...» И это не пустые слова, они подкреплены целым перечнем объектов и сухими цифрами статистики: «...плодом его трудов было создание и открытие духовной семинарии, построение превосходных домов для епархиального женского и духовного мужского училища (и притом исключительно на местные средства), открытие новопостроенных церквей и приходов в числе 278, и это в какие-нибудь 12 лет... В Симферополе он построил дом для консистории (консистория — в Русской православной церкви учреждение при епископе по управлению епархией. — Ред.), какого, например, не имеет и первопрестольная Москва...»

Центр притяжения для интеллектуалов

Епископ Гурий не только строил в Симферополе достопримечательности. По сути, он сам являлся отменной достопримечательностью для приезжих интеллектуалов и центром притяжения для интеллектуалов местных. Из воспоминаний И. И. Палимпсестова: «Раз я встретил в Симферополе одного из почтеннейших профессоров Университета св. Владимира (Императорский университет Святого Владимира в Киеве. — Ред.), и слышу от него: что у вас здесь за пустыня; слова не с кем сказать. Идите, отвечал я, к Гурию. Встречаюсь снова с этим мужем науки и слышу от него: да, вы открыли мне целый клад в этом человеке».

Владыка Гурий особое внимание уделял организации исследований, сохранению и популяризации христианских памятников, расположенных на территории Таврической епархии, поддерживал контакты с исследователем и реставратором христианских ценностей, художником Дмитрием Михайловичем Струковым. Их переписка была взаимообогащающим обменом знаниями двух людей, неравнодушных к проблемам восстановления христианских святынь в Крыму. В письмах Струкова содержалось большое количество рисунков и трактовок различных исторических сюжетов, имеющих непосредственное отношение к полуострову. Гурий предоставлял крымоведу обстоятельную информацию о жизни киновий и ходе раскопок, проводимых монахами.

А. Иванов в монографии «Преосвященный Гурий, Архиепископ Таврический и Симферопольский», изданной в Одессе в 1883 году, через год после смерти Гурия, перечислял заслуги иерарха перед наукой. Так, в учреждённых владыкой «Таврических епархиальных ведомостях» публиковалось немало важных краеведческих материалов, согласно его указанию, были сделаны копии уникальных памятников средневекового Крыма, а именно греческого Евангелия XII века и «Апостола». По мнению представителей РПЦ, важное значение имело участие архиепископа Гурия (возведён в сан архиепископа 21 апреля 1881 года — Ред.) в «установление гармоничной модели взаимодействия Церкви и научно-археологических кругов». О степени устойчивости и целесообразности этой модели мы, нынешние, можем судить по сохранившейся в Государственном архиве РК пастырской резолюции от 20 мая 1876 года. Её текст даёт ясное представление о позиции Гурия по поводу раскопок в Херсонесе (авторская орфография сохранена): «Не худо войти в разсмотрение обстоятельств дела и составить план; и [правила] раскопок т. е. [показать] долю участия и прав монастыря на могущие быть найденными вещи». Позиция понятная, но в наше неоднозначное время представляющаяся весьма спорной...

Неоспоримые заслуги

Выдающиеся заслуги архиепископа Гурия уже при жизни были отмечены многочисленными наградами: бриллиантовой панагией, орденами Св. Анны 3-й, 2-й и 1-й степеней; Св. Владимира 4-й, 3-й и 2-й степеней, пожизненной государственной пенсией, золотым Наперсным крестом и другими знаками отличия.

Уже в наше время, в 2005 году, в самом центре Симферополя, на здании по адресу улица Героев Аджимушкая, 9/1, открыли мемориальную доску архиепископу Гурию. Надпись на ней гласит: «В этом здании 1 сентября 1873 г. состоялось торжественное открытие Таврической Духовной семинарии, созданной святительскими трудами Архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия (Г. П. Карпова) (1815–1882) — выдающегося устроителя церковной жизни, богослова, просветителя, миссионера, переводчика, внёсшего неоценимый вклад в развитие православной духовности, культуры и просвещения, в утверждение Святого Православия на Богоспасаемой Крымской земле».