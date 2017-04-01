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СпецпроектИстория

Катастрофа

Маршал Советского Союза М. С. Будённый

Шокирующие воспоминания маршала Будённого о происходившем в мае 1942 года под Керчью

Мы снова обратились к информации, предоставленной крымскими исследователями Владимиром и Марией Ширшовыми. На этот раз представляем вашему вниманию весьма откровенные признания маршала Михаила Будённого о катастрофе Крымского фронта, сделанные знаменитым советским полководцем в своём дневнике.

Стихия паники

«В мае месяце 1942 года я был главнокомандующим войсками Северо-Кавказского направления. На Керченском фронте командовал генерал Д. Т. Козлов. Уполномоченным Ставки на фронте был Л. З. Мехлис, фактический виновник катастрофы этого фронта. Он совершенно терроризировал командование и принял на себя управление фронтом, чего делать абсолютно не умел. Но всё ему сошло с рук, и он после войны попал ещё в министры госконтроля.

Когда произошла катастрофа на фронте, я выехал туда для наведения порядка. И застал невообразимую панику. Все пушки, пулемёты, противотанковые ружья были брошены на поле боя, а люди бежали в одиночку и группами к Керченскому проливу. И если видели плывущую возле берега доску или бревно, сразу же по нескольку человек прыгали на него и тут же тонули. То же самое происходило, если удавалось обнаружить на берегу что-либо из плавучих средств или видели приближающуюся лодку — бросались тучей, тут же всё затоплялось — гибли люди... Такой паники я никогда в жизни не видел — в моей военной практике подобного не случалось... Это была какая-то стихия бедствия, хоть противник особенно и не наступал. Его авиация работала хорошо, она и создавала панику. Но ей это удалось сделать только потому, что наша авиация бездействовала, а командование фронтом растерялось и потеряло управление...»

Одиннадцать суток

«Мне удалось занять ближайший керченский оборонительный обвод и на нём закрепиться. Мехлису и Козлову я приказал руководить этой обороной, и если придётся эвакуироваться, выехать с керченской земли последними.

Часть людей уже попали на Таманский полуостров через Керченский пролив. Там у меня была расположена стрелковая бригада трёхполкового состава. Я приказал ей задерживать всех переправляющихся и сажать на оборонительный рубеж Тамани.

После всего этого я позвонил по телефону ВЧ И. В. Сталину и доложил об обстановке. Он спросил: „Что вы думаете делать дальше?“ Я ответил, что будем бороться на ближнем оборонительном обводе, защищать Керчь. Но Сталин сказал: „Вы должны теперь прочно защищать Таманский полуостров, а Керчь эвакуировать“.

Я всё же решил защищать Керчь как можно дольше, потому что падение Керчи сразу скажется на обороне Севастополя, у которого к моему приезду была только половина боевого комплекта боеприпасов. И я довёл его к 15 мая до шести боекомплектов.

У Керчи мы ещё продержались 11 суток...»

Примечание

За поражение на Крымском фронте Мехлис сразу же был освобождён от должности заместителя наркома обороны и понижен в воинском звании. Его уже никогда не направляли в войска в качестве представителя Ставки.

Генерал Козлов и другие должностные лица, виновные в поражении под Керчью, также были сняты со своих постов и понижены в званиях.

Подготовил Дмитрий СМИРНОВ
Фото архив «КТ», pantikapei.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 424 от 7 апреля 2017 года

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Просмотров: 58 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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