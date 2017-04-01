Будни и праздники

Пасхальные изыски, нововведения для водителей и поезд Победы

Нововведения для крымских автомобилистов

1 апреля вступил в силу новый регламент ГИБДД: изменились инструкции для сотрудников, а также появились новые ограничения для автолюбителей.

«Сорвались с цепи»

Различные шнурки и цепочки, которыми некоторые водители «привязывают» документы перед передачей сотруднику ГИБДД, с 1 апреля оказались под запретом. Принимать такие бумаги новая инструкция запрещает. «Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки и приобщаемые к составленным материалам, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств», — отмечается в регламенте.

В случае, если водитель отказывается снять цепочку, сотрудник ГИБДД должен применить статью 19.3 КоАП «Неподчинение требованиям полицейского», что грозит автовладельцу мерами вплоть до ареста на 15 суток.

Виртуальное реально

Согласно новой инструкции, распечатка электронного полиса ОСАГО является полноценной заменой стандартного бланка.

Напомним, ранее были прецеденты, когда водителей, оформивших е-ОСАГО, штрафовали за отсутствие стандартного полиса. Которого при заключении страхового договора в режиме онлайн не может быть в принципе. Такая проблема появилась, так как электронное ОСАГО ввели, а сотрудникам ГИБДД новых инструкций не дали. Теперь разногласий больше не должно быть.

Неравные условия

При вынесении решения о штрафе или ином наказании сотрудник ГИБДД теперь обязан учитывать «биографические данные» нарушителя, то есть обеспеченность, состояние здоровья и другие факторы.

«В объяснениях указываются паспортные и биографические данные (возраст, место жительства, семейное и имущественное положение, состояние здоровья и так далее), которые необходимо учитывать при оценке личности правонарушителя и назначении вида и размера административного наказания», — гласит новый регламент.

Искусителей на суд начальства

Впервые в регламенте для сотрудников ГИБДД появился отдельный пункт о коррупции. Теперь о любой предложенной взятке обязательно сообщать в вышестоящие органы. «В случае склонения сотрудника к злоупотреблению служебным положением, получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего должностного положения сотрудник обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке», — гласит новый регламент.

Сверху видно всё

Теперь, увидев летающий над дорогой квадрокоптер, нарушать правила дорожного движения точно не стоит — он может быть на службе у сотрудников ГИБДД. «При надзоре за дорожным движением могут использоваться средства авиации (вертолеты, аэростаты, дирижабли, мотодельтапланы, беспилотные летательные аппараты и другие)», — говорится в регламенте. Ранее беспилотных летательных аппаратов в списке спецоборудования не было.

Глазурь для пасхальных куличей

Рецепт 1. Шоколадная глазурь

Ингредиенты:

Тёмный шоколад — 90 г

Апельсиновый сок — 3 ст. л.

Сливочное масло — 3 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Шоколад, апельсиновый сок, сливочное масло и сахар сложить в одну посудину, поставить на огонь и помешивать, пока масса не станет однородной. Немного охладить, смазывать куличи и пироги.

Рецепт 2. Сахарная глазурь

Ингредиенты:

Сахарная пудра — 1 ст.

Тёплая вода — 4 ст. л.

Красители и ароматические добавки по вкусу.

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать и поставить на огонь, нагреть примерно до 40° С, всё время помешивая. Если масса получилась густой, можно добавить немного воды, а если жидкой — сахарной пудры. Наносить глазурь на куличи сразу после приготовления.

Рецепт 3. Глазурь «Ириска»

Ингредиенты:

Конфеты «Ириска» — 200 г

Сливочное масло — 40 г

Молоко или сливки — 1/4 ст.

Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Масло и сливки растопить, довести до кипения, постепенно ввести пудру и положить ириски. Варить массу, помешивая, до однородного состояния.

Поезд Победы

В Крыму стартует акция, посвященная Дню начала Крымской наступательной операции 1944 года по освобождению полуострова от фашистских захватчиков.

В Красноперекопске 8 апреля в 14.30 стартует патриотическая акция «Поезд Победы». В Джанкой поезд прибудет 9 апреля в 10.30. Об этом сообщает администрация Джанкоя.

Каждый желающий сможет посетить вагон-музей, рассмотреть легендарные автомобили военных лет, поближе познакомиться с образцами техники времен Великой Отечественной войны, сфотографироваться с реконструкторами, копиями Знамени Победы и Знамён соединений и частей Красной Армии и макетами стрелкового оружия. Поезд сделает остановку во всех городах и райцентрах Крыма.