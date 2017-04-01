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Новости из параллельной реальности

Организатор ряда так называемых «блокад» Крыма, одиозный деятель Ленур Ислямов, люди которого в прошлом году не обнаружили никакого подключения энергомоста с Кубани в Крым, отличился очередным фантасмагорическим заявлением. Представьте себе, что человек, что называется, на полном серьёзе предлагает организовать телемост Петра Порошенко с Крымом, который, по его мнению, «вызовет доверие у крымчан к украинским политикам». Да не единожды, а хотя бы раз в полгода «Подъехали машины, стали на границе – и происходит трансляция. Пусть люди оттуда звонят, задают вопросы», – смело заявил он, не вдаваясь в подробности. Таким образом, становится очевидным — уровень «креатива» у антироссийских деятелей с той стороны Перекопа сильно «оставляет желать лучшего».

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 425 от 14 апреля 2017 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:40

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