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Говорят, что... в Пожарском лежат дорожные знаки

Крымчанка Ксения В. обратила внимание на креативное мышление дорожных рабочих: «Выделились деньги на латочный ремонт дороги в селе Пожарском, на ул. Мира, и установку, точнее, укладку дорожных знаков. Фото прилагаю. Дорогу не фоткала, там что до, что после... А вот знаки… красиво лежат. Будьте внимательны на дорогах!»