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Говорят, что... в Пожарском лежат дорожные знаки
Крымчанка Ксения В. обратила внимание на креативное мышление дорожных рабочих: «Выделились деньги на латочный ремонт дороги в селе Пожарском, на ул. Мира, и установку, точнее, укладку дорожных знаков. Фото прилагаю. Дорогу не фоткала, там что до, что после... А вот знаки… красиво лежат. Будьте внимательны на дорогах!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 425 от 14 апреля 2017 года
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