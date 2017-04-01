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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что...на остановку не вмещается транспорт

Жительница крымской столицы Ольга М. указывает на то, что при создании остановок общественного транспорта стоило бы руководствоваться хоть какими-то измерениями: «Остановка на ул. Севастопольской. Никакие троллейбусы не помещаются, в особенности длинные. Зато ограждение сделали...» Её поддерживает Анна Ч.: «Ограждение новое! Там такого маленького не было никогда! Пока из маршрутки в час пик выходят люди, за ней уже паровоз из транспорта. Раньше хоть троллейбус и маршрутка помещались. И вообще этот участок дороги опасный стал. Шесть полос, попробуй перейди! Игра не на жизнь, а на смерть».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 425 от 14 апреля 2017 года

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Просмотров: 30 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:53

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