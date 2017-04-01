В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... в троллейбусах появились религиозные проповедники
Говорят, что в общественном транспорте крымской столицы были замечены адепты запрещённых религиозных сект. Они эмоционально проповедуют в салонах троллейбусов, не обращая внимания на то, что большинство людей, вынужденных находиться в непосредственной близости, всеми силами стараются оградить своё сознание от методичных внушений навязчивых сектантов. Те, кому случилось столкнуться с подобной ситуацией, рассказывают, что проповедующие в транспорте выглядят как зомби и к концу проповеди распаляются настолько, что, кажется, могут взорваться.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 425 от 14 апреля 2017 года
Еще статьи: