Говорят, что... скандальная стройка снова ожила

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что многоэтажку в районе Детского парка в Симферополе, которая была построена после скандального сноса усадьбы де Серра («Крымский ТелеграфЪ» № 303 от 31 октября 2014 года – «В Симферополе сносят дом, в котором гостил Пушкин»), и строительство которой было прекращено после проверок властей и выявленных нарушений, снова строят.

Симферопольцы задаются вопросом: законно ли возобновили стройку здания, которое власти даже решили демонтировать, и если да, то почему? Может, те, кто причастен к строительству, и чиновники, ответственные за контроль, решили, что время пройдёт – а прошло больше года, – общественность успокоится и можно будет продолжать строить на территории зелёной зоны Симферополя, а за это время можно будет найти и юридические лазейки, чтобы получить разрешение на завершение строительства?