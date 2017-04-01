В Евпатории завершились съёмки «Чёрных бушлатов»

Ко Дню Победы на телеканале ИТВ выйдет документальный фильм о подвиге контрразведчиков из Евпаторийского десанта

С упором на историю

«Работаем!» — кричит главный оператор после отмашки режиссёра, и несколько одетых в немецкую форму реконструкторов с автоматами, винтовками и пулемётом вламываются в один из дворов на улице Толстого в Евпатории. Сразу же идущий впереди «немец» падает на землю от пули из револьвера — прятавшийся в доме чекист Александр Галушкин, которого играет севастополец Сергей Зыков, подстреливает его и ещё одного «оккупанта». В ответ по контрразведчику дают пулемётную и автоматную очередь. У Галушкина остаётся в барабане всего один патрон. Им он решает покончить с собой. Ведь информация, которую ему удалось раздобыть за четыре месяца в оккупированной врагом Евпатории, не должна оказаться у немцев.

После того как тело Галушкина вынесли во двор, гестаповка Ева-Босс Жуковская, которую играет актриса Крымского академического русского драматического театра Юлия Дудченко, начинает «пытать» соседей, чтобы выяснить правду об этом «партизане».

«Наверное, это самый масштабный кинопроект с постановочными сценами и игровым фрагментом, который реализуется местным, крымским телеканалом, — говорит режиссёр фильма Денис Симоненко. — Мы постарались сделать его максимально историческим, и в этом нам помогло руководство Управления ФСБ по Республике Крым, которое разрешило поработать в архиве. Ценные сведения удалось получить и от сына погибшего в Евпатории героя нашего фильма Александра Галушкина, Виктора Александровича, который живет сейчас в Москве. Он консультировал нас во время написания сценария. А участвовал в съёмках внук контрразведчика Роман Галушкин».

По словам режиссёра, очень помогли члены Севастопольского военно-исторического клуба, несколько раз участвовавшие в постановочных съёмках и не жалевшие патронов ради великого дела — увековечивания памяти о Евпаторийском десанте...

Неравное противостояние

История фильма начинается с момента высадки десанта в оккупированной немцами Евпатории в ночь на 5 января 1942 года. Как только корабли причаливают к пристаням, почти сразу же завязывается ожесточённый бой.

«Советские бойцы должны были занять несколько частей города, создать плацдарм для высадки основных сил, а оперативная группа особого отдела НКВД — захватить несколько человек из числа высокопоставленных предателей и секретные документы в зданиях немецких служб безопасности, — рассказывает автор сценария Дмитрий Смирнов. — 740 человек стали с боем пробиваться вглубь Евпатории, захватывая одно здание за другим. Но в тот момент никто не мог допустить мысли о том, что, когда будет взята под контроль значительная часть города, обещанное подкрепление — основные силы — не подойдёт и планировавшееся наступление в сторону Симферополя будет сорвано. Люди были уверены, что начинается операция по освобождению Крыма».

«Примерно к 10 часам утра гитлеровцы подтянули к городу крупные силы, — говорит заведующая сектором Евпаторийского краеведческого музея Татьяна Анохина. — Сюда были подтянуты 22-й разведывательный и 70-й сапёрный батальоны из Симферополя, и 105-й полк был переброшен на машинах из-под Балаклавы. И уже примерно к 12 часам дня противник имел более чем пятикратное превосходство в живой силе и технике».

«Почему десант потерпел поражение? Есть все основания утверждать, что это произошло из-за несогласованных действий командования будущего Крымского фронта и командования Севастопольского оборонительного района, — считает доктор исторических наук, профессор КФУ Олег Романько. — Плюс, конечно же, плохие погодные условия, недооценка немцев как противника, эйфория от побед конца декабря 1941 — начала 1942 года».

О персонаже и расстрелах

Центральным же персонажем фильма стал батальонный комиссар Александр Галушкин, возглавивший особый отряд, который должен был захватить предателей и изъять секретные документы. До войны Галушкин был секретарём Симферопольского горкома партии. Поскольку десант потерпел поражение, он остался в Евпатории, чтобы создать подпольную группу из добровольцев. Группа, как минимум из полутора десятков человек, успешно действовала до мая 1942 года, пока её не раскрыл предатель. Всех подпольщиков расстреляли на Красной Горке (евпаторийский район, где сейчас устроен очень неплохой тематический мемориал). Там же гитлеровцы казнили более тысячи евпаторийцев за помощь советским бойцам. А в честь главного героя картины «Чёрные бушлаты» в Евпатории названа улица — Чекиста Галушкина — соседняя с улицей Толстого.

Съёмки картины проходили и в самом сердце города — на набережной, на исторических и центральных улицах (об этом мы писали в № 416 от 10 февраля 2017 года в материале «В Евпатории раздались выстрелы и взрывы»), затем — в Севастополе (УФСБ России по Черноморскому флоту предоставило подходящее судно для съёмок десантирования), и в Симферополе. Сцена расстрела мирных жителей и подпольщиков была воспроизведена в районе музея Кара-Тобе в Прибрежном.

Премьера фильма — в воскресенье, 7 мая, в 21:30, на телеканале ИТВ