Штормоустойчивый

Как руководство сельского поселения в Сакском районе воюет с бывшим мэром

В прошлом номере «Крымского Телеграфа» была опубликована статья о ситуации вокруг рыбацкого стана на выезде из Штормового, который, с подачи бывшего главы поселения Александра Абраменко, оказался в центре внимания прокуратуры, и по её иску инвестора лишили права пользоваться выделенной ранее землёй (No 424 «И сам не ам, и другому не дам» ). После этого в редакцию обратился один из осведомлённых жителей села, который рассказал новые подробности, касающиеся депутатской деятельности Абраменко.

Привет из Приветного

Ранее газета «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал о решении Штормовского сельского совета демонтировать заброшенный детский сад в Приветном («Какая земля?! Какой детсад?» № 416 от 10.02.2017). Намудрив с экспертным заключением относительно бесперспективности реконструкции дошкольного образовательного заведения, глава Штормовского совета Александр Абраменко поручил пустить объект на стройматериалы, большая часть которых затем растворилась в неизвестном направлении.

Несколько раз уголовное дело по данному факту возбуждалось и приостанавливалось, однако, как рассказал экс депутат села Юлиан Павлов, и сегодня сотрудники местной полиции не проявляют в этом направлении никакой активности. Фамилия Абраменко в качестве подозреваемого по данному уголовному делу, согласно его информации, не фигурирует.

Как поясняет Павлов, привлечение экс-мэра к этому делу означает передачу материалов из полиции в Следственный комитет, поэтому его покровители прилагают максимум усилий, чтобы этого не допустить. Через год сроки давности по этому преступлению истекут и всё наладится, а так Следственный комитет, который расследует другие махинации, вполне возможно, раскрутит в отношении него ещё одно уголовное дело.

Суд да дело

Это ощущение складывается неспроста — вот уже более двух лет депутат является обвиняемым по уголовному делу в связи с незаконным распределением земельных участков — за один день из активов громады утекло более ста земельных наделов в собственность каких-то не знакомых никому лиц.

Ущерб был оценён в двенадцать миллионов рублей, однако бывшего главу Штормового это, по всей видимости, не пугает — он активно постит в социальных сетях критику на сельскую администрацию, в работе которой практически дня не обходится без судебных заседаний по отмене госактов на эти самые участки. В администрации считают, что он нанёс огромный вред этим дерибаном и специально дестабилизирует обстановку сегодня.

Сайд-Хасайн Катаев, глава Штормовского сельского поселения:

«По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент оно передано в суд. Этот процесс, который был запущен при Абраменко, сильно повлиял на морально-психологический климат и плюс к тому из-за неясности нет возможности сдать (участки. — Ред.) в аренду, получать доходы. Большой вред нанёс... Сам Абраменко пускает такие слухи: «Вот меня не посадили. Это всё политический вопрос, а я опять вернусь и дам вам эти участки».

Как поясняет источник, обратившийся в редакцию, такая уверенность у подсудимого связана с тем, что его дело передали судье, которая годом ранее уже рассматривала это дело наряду с другим, в котором Абраменко выступал потерпевшим. Причём тогда «плохое» дело вернули прокуратуре, а «хорошее» было рассмотрено в полном соответствии с интересами Абраменко.

Правда проверка этой информации выявила, что она не соответствует действительности. Дело по земельным участкам передано в суд две недели назад — другому судье, который был назначен только в июле прошлого года. На сегодняшний день дата предварительного заседания, согласно сведениям на сайте районного суда, ещё не определена. Как и полтора года назад, Абраменко обвиняется по второй части статьи 165 «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием», которая предусматривает широкий диапазон наказания — от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Обчищенные очистные

Однако, судя по активности сельского депутата, создаётся впечатление, будто он знает наверняка: его дело либо вернётся снова на доследование, либо вообще будет прекращено. Самое парадоксальное в его действиях — нападки на нынешнюю власть за проблемы, к созданию которых причастен в первую очередь он сам.

Много критики касается работы коммунального предприятия, руководство которого поясняет, что именно в бытность главы Абраменко большинство мини-гостиниц вводились в эксплуатацию как частные домовладения, и теперь поступления от них на коммунальные расходы копеечные, а мусора в сезон — кубометры и кубометры. Также коммунальщики поминают бывшего главу за аферу с очистными сооружениями.

Вторит им и нынешний глава Штормового Сайд-Хасан Катаев, который говорит, что по договору, составленному Абраменко, сельсовет вынужден был заплатить три миллиона рублей за очистные сооружения, которые оказались на самом деле никакими не очистными, а банальным недостроем, без оборудования и даже без некоторых объектов, указанных в договоре купли-продажи.

По оценкам нынешнего главы поселения, чтобы довести до рабочего состояния такие «очистные», требуется почти столько же денег, сколько стоит построить их с нуля, — от 20 до 40 миллионов рублей. При этом Катаев подчёркивает: у него нет информации, чтобы кто-то за эту аферу, облегчившую местную казну на три миллиона, понёс хоть какое-то наказание.

Всё дело в политике

Главный секрет такой «штормоустойчивости», по мнению источника, обратившегося в газету «Крымский ТелеграфЪ», заключается в тонком политическом расчёте. Всё, что сегодня требуется скандальному депутату Александру Абраменко, — убрать нынешнего главу поселения либо выбить из строя всего одного депутата. С этим и связана его чрезвычайная активность в социальных сетях по обличению недостатков работы местной власти.

В случае отставки Катаева до перевыборов исполнять обязанности скорее всего будет депутат, который в последнее время стал явно демонстрировать лояльность к экс-мэру, хотя двумя годами ранее относился к числу его противников. В этом случае он как представитель сельского поселения легко и непринуждённо сможет отказаться от претензий к Абраменко.

Но возможен и другой вариант — сельский совет с момента своего созыва уже потерял ряд депутатов, не без помощи бывшего головы. На сегодняшний день Александру Абраменко достаточно добиться лишения полномочий всего одного депутата и подать в отставку самому, чтобы совет перестал набирать кворум. Таким образом, сельский совет распускается, а на перевыборах бывший экс-руководитель снова занимает кресло главы поселения и благополучно зачищает своё наследие...