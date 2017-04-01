«Новый свет» уйдёт с молотка

Летом будет продано сто процентов акций предприятия

Завод шампанских вин «Новый свет» будет продан на открытых торгах, долгоиграющая зачистка побережья от самостроев снова переносится на сентябрь, а МинЖКХ уже начал штрафовать крымчан за выброс канализационных стоков в море.

В частные руки

Завод шампанских вин «Новый свет» будет приватизирован уже этим летом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на заседании Совета министров Крыма в прошлый вторник.

По его словам, сейчас поступает достаточно много предложений от инвесторов, в связи с чем было принято решение о реализации имущества.

Сергей Аксёнов, премьер-министр Республики Крым:

«Есть знаковые покупатели, которые готовы полностью сохранить всю структуру. Я имею в виду сохранить все культурные, традиционные, исторические для „Нового света“ особенности без исключения».

При этом планируется продать сто процентов акций предприятия. Глава республики пообещал, что в обязательном порядке будет проведена открытая конкурсная процедура.

Сергей Аксёнов:

«Системные игроки рынка позволят в течение пяти лет увеличить производство до пяти раз. А на сегодняшний день „Новый свет“ производит полтора миллиона бутылок в год при обороте предприятия в 400 миллионов рублей. Это копейки! Ниже ГУП муниципального образования, по большому счёту».

В то же время премьер-министр отметил, что продажа предприятия не означает, что республика не сможет контролировать завод. В частности, в договоре купли-продажи будут прописаны обязательные условия по сохранению коллектива, инвестированию и увеличению объёмов производства.

Пока республика занимается продажей завода шампанского, в итальянской Вероне на международной выставке вина полиция арестовала продукцию из Крыма. Руководство РК назвало произошедший инцидент «хамством» и «глупым политическим шагом».

Сергей Аксёнов:

«На выставку поехали производители крымского вина, и непонятно, по каким причинам итальянская полиция арестовала всю продукцию. Министерство иностранных дел сейчас разбирается, но, на мой взгляд, это абсолютно вопиющее действие! Всем было известно, что в составе делегации едут крымчане».

При этом глава республики отметил, что крымских производителей будут защищать «всеми юридическими способами».

Очередной перенос

В республике снова сдвигаются сроки зачистки крымского побережья от незаконно выстроенных объектов. Как мы помним, изначально этот процесс должен был быть завершён ещё в прошлом году, однако по субъективно-объективным причинам его перенесли на 2017 год. Однако, как выяснилось, до начала курортного сезона и в летнее время никакие работы по демонтажу объектов проводиться не будут.

По предварительной информации, старт сноса самостроев намечен на сентябрь текущего года. В первую очередь это связано с тем, что крымских курортников не должны встречать на побережье горы строительного мусора, на уборку которого также понадобится длительное время. Да и кому приятно отдыхать под звуки отбойных молотков и разъезжающих по набережной экскаваторов.

Вторая и не менее важная причина — подготовка необходимой документации. Несмотря на то что процесс этот тянется уже не один месяц, до конца все необходимые бумаги так и не подготовлены, юристы продолжают заниматься всеми спорными вопросами, в том числе и разработкой нормативного акта, который позволит сносить самострои во внесудебном порядке.

Между тем никакая деятельность на таких объектах не будет проводиться уже этим летом. В самое ближайшее время все самострои должны быть отключены от водоснабжения и электричества. Торговля там также будет запрещена.

Напомним, что на демонтаж всех незаконных объектов выделен один миллиард рублей, а процесс начнётся с Алушты.

К слову, зачистка в этом году была обещана не только на Южном берегу Крыма, но и на Ай-Петри. От этих планов правительство республики также не отказывается, но, как и в случае с самостроями, принято решение со всеми работами подождать до осени.

В то же время в самом Симферополе обещанная зачистка Центрального рынка всё же началась. Уже со вторника на улице Козлова начала работать техника. Как и предполагалось, на этом месте появится стоянка.

В ожидании чистого моря

Одна из самых наболевших проблем Крыма — сброс канализационных стоков в море, и уже давно перед Министерством ЖКХ стоит задача справиться с этой бедой. Наконец этот процесс вроде бы сдвинулся с мёртвой точки.

По информации из ведомства, на сегодняшний день 20 тысяч абонентов не подключены к центральной канализации. Преимущественно они справляются с этим альтернативными способами — сетконакопителями, например. Однако 10 процентов, то есть примерно две тысячи человек, предпочитают не заморачиваться по этому поводу, просто сливают всю канализацию в море.

Эти данные министерству удалось получить благодаря проведённой с 20 января по 13 февраля инвентаризации. После этого, собственно, началась борьба с нарушителями — в частности, министерство отключает незаконные врезки и штрафует несознательных граждан.

Сергей Карпов, министр ЖКХ Крыма:

«По состоянию на сегодняшний день за невыполнение уведомления об устранении нарушений при отводе сточных вод по городам Алуште, Судаку, Феодосии, Ялте, Евпатории произведено 517 отключений. То есть из двух тысяч четвёртую часть мы уже отключили. На майские праздники мы ждём приезда тех людей, которых мы ранее уведомили, — владельцев гостиниц, закрывающихся на зиму, и эта работа будет продолжена».

По словам чиновника, сброс в море канализационных вод ограничился на три тысячи кубов. К началу курортного сезона этот процесс должен быть проведён по максимуму.

В то же время в крымском правительстве пообещали рассмотреть варианты поддержки тех семей, которые по финансовым причинам не могут подключиться к централизованной канализации или оплачивать услуги ассенизаторов.

При этом наименее эффективно с проблемой сброса сточных вод борются в Ялте.

Сергей Карпов:

«Ялте надо усилиться. У них по отключениям маленький показатель. Но мы им поможем, чтобы они лучше организовывали эту работу».

Интересно, что около двухсот граждан из числа нарушителей уже обратились с запросом на подключение к центральной канализации. В водоканале даже организована соответствующая горячая линия для таких абонентов.