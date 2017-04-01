Не долиной единой

Жители Симеиза обратились к Сергею Аксёнову с просьбой не допустить застройку уникального парка

На ситуацию с вырубкой тысячелетних можжевельников в Лименской долине, о которой впервые рассказал «Крымский ТелеграфЪ», обратили внимание в Ялтинской городской администрации. Что обещают местные чиновники, как к этому относятся общественники и рядовые жители, а также на какие проблемы они ещё рассчитывают обратить взоры власти, раз уж Симеиз оказался в фокусе пристального внимания, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Пока мораторий

На минувшей неделе глава администрации Ялты Андрей Ростенко официально заявил, что его команда сделает всё возможное, чтобы не допустить никакого строительства в Лименской долине. При этом он подтвердил, что на оформление земельных участков, а также на выполнение строительных работ в этом районе наложен мораторий.

Андрей Ростенко, глава администрации Ялты:

«К сожалению, я вынужден констатировать, что значительная часть участков была выдана до 2013 года, и сегодня полная информация о них отсутствует. На остальную часть участков были выданы первые решения тогда ещё Симеизского поселкового совета, по которым администрация обязана провести процедуру оформления земельного участка. Однако в данный момент мы эту процедуру приостановили. Также важно отметить, что на большинстве участков строительство не было начато, но кое-где их собственники пытаются начать работы».

Помимо этого, сити-менеджер презентовал свою программу действий по урегулированию этого вопроса. «Во-первых, в проект генерального плана внесено предложение о присвоении данной территории статуса особо охраняемой природной территории местного значения. Во-вторых, департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты введён мораторий на выдачу градостроительных условий для ведения строительства. В-третьих, проведена ревизия ранее выданных градусловий и готовятся документы об их отмене», — подчеркнул Андрей Ростенко.

Любопытно, что за пять дней до появления этого заявления в одном из интервью глава ялтинской администрации также подумывал и об изъятии тех участков, на которые уже оформлены права собственности. «Что будет с теми участками, на которые уже оформлена вся документация, я пока не готов сказать. Думаю, что, наверное, решения будут пересматриваться, возможно, владельцам компенсируют потери за счёт средств федерального, муниципального или республиканского бюджетов. Возможно, выделят в виде компенсации другие участки. Данный вопрос будет обсуждаться дополнительно». Однако в официальном релизе ялтинской власти этого пункта уже не оказалось.

Было бы сказано

В самом Симеизе данное заявление было воспринято скептично. Не только потому, что вопрос относительно участков, оформленных в собственность, так и повис в воздухе. Но и потому, что на уровне чиновников не было сказано ни слова об инвентаризации уникальных зелёных насаждений, произрастающих в Лименской долине. А без этой процедуры привлечь к более-менее существенной ответственности практически невозможно.

Правда некоторую надежду симеизцы всё же питают на обозначенный в выступлении Ростенко пункт о присвоении территории статуса особо охраняемой территории, но, во-первых, абсолютно неясно, когда будет утверждён проект главного градостроительного документа Большой Ялты и останется ли в нём данная норма. А, во-вторых, это всё равно не снимает окончательно проблему с теми участками, которые находятся в частной собственности.

Один из членов территориального общественного самоуправления Сергей Гуременко в комментариях «КТ» отметил, что никакие моратории застройку не остановят и требуется волевое решение об освобождении этой земли от всех, кто на неё претендует.

Под непристальной охраной

Впрочем, общественники на вопросах Лименской долины не останавливаются, а, пользуясь общим вниманием к проблемам уникального курортного посёлка, поднимают и проблему освобождения от застройки знаменитого Симеизского парка.

В частности, как говорится в обращении на имя главы Крыма Сергея Аксёнова, копией которого располагает газета «Крымский ТелеграфЪ», садово-парковый комплекс находится в бедственном положении. «16 октября 2016 года на общественных слушаниях в Симеизе по инициативе жителей был внесён пункт о запрете проведения каких-либо строительных работ в садово-парковом комплексе пгт Симеиз. Данный пункт был внесён в протокол. Несмотря на это, весь садово-парковый комплекс отдан под застройку, что грозит полным его уничтожением. Многие из выданных на территории парка участках ещё не начали строительство, и благодаря этому парк пока ещё существует», — констатируют авторы обращения.

При этом они указывают, что ранее, согласно заключению Крымского филиала Института археологии от 01.09.2005 № 125/1-435, на всей территории парка находятся охраняемые государством и не отчуждаемые в частную собственность археологические памятники. Несмотря на это, в некоторых частях парка было явно нарушено это предписание.

Не парк, а стройплощадка

Так в районе розария, в верхней части парка, десять лет назад был отведён участок под строительство кафе, вместо которого выросла шестиэтажная гостиница. В позапрошлом году администрация предписала ее демонтировать, однако решение по сей день не выполнено. Более того, вокруг самовольно был достроен целый ряд других объектов на земле, которую никто под эти цели не выделял.

Также общественники подчёркивают, что для обеспечения подъезда к объекту была разобрана капитальная стена дореволюционной постройки из тёсаного камня, являющаяся неотъемлемой частью паркового ансамбля. От разобранного фрагмента стены до самого строения снят слой грунта толщиной местами более метра. В результате на территории парка реликтовые деревья оказались с оголёнными корнями, в том числе старейший дуб в посёлке, которому более трёхсот лет. При осмотре площадки активисты обнаружили огромное количество фрагментов амфор, керамических могильных закладных, что ещё раз подтверждает, что парк остаётся памятником археологии.

Помимо этого, в обращении фигурирует бывший летний кинотеатр «Комета», который тоже был отдан под устройство детского кафе. Вместо этого там сейчас пятиэтажный «парк-отель», который, по мнению симеизцев, вдобавок занял не менее девяти соток земли самовольно под кафе «Барашки» и ещё какие-то метры под разнообразные хозпостройки.

В этой связи общественники попросили Сергея Аксёнова взять под личный контроль сохранение Симеизского садово-паркового, археологического комплекса и принять меры по сохранению парка, а также запретить какие-либо строительные работы на его территории.