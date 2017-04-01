Мусорная угроза

Проблема с растущими свалками до сих пор не решена

Когда на полуострове появится мусоросортировочный завод и что мешает инвесторам развивать так необходимую для Крыма сферу деятельности, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Где завод?

Пристально отслеживая работу органов власти в сфере обеспечения экологической безопасности и утилизации бытовых отходов, «Крымский ТелеграфЪ» вспомнил об анонсированном Министерством экологии и природных ресурсов появлении первого «мусорного» завода на полуострове уже в начале этого года. Это было в конце ноября прошлого года. Мы честно подождали до конца марта, посчитав, что три месяца — это максимальный период, который применим к понятию «в начале года». И после этого отправили в министерство информационный запрос с просьбой пояснить, где и когда появится завод, а также указать причины, почему его появление задерживается. Кроме того, мы попросили представить нам копии некоторых документов: протоколов общественных слушаний в тех населённых пунктах, жителям которых посчастливится соседствовать с первым мусоросортировочным заводом, заключение экологической государственной экспертизы на проект строительства и схему санитарной очистки полуострова, которая согласовывает расположение завода именно в том месте, где он возводится.

Ввёл в заблуждение?

Ответ пришёл с соблюдением установленных законодательством сроков. Правда никакой конкретики по сути заданных вопросов в ответе за подписью первого замминистра Игоря Михаленко не содержалось. На вопрос о том, где и когда появится первый объект переработки накапливающегося мусора, замглавы минэкологии ответил сообщением, что крымским правительством наконец-то принята Территориальная схема обращения с отходами. Та самая, без утверждения которой ни о каком проектировании и уж тем более о строительстве объектов утилизации ТБО не могло быть и речи. Примечательно, что документ утверждён Советом министров только 12 января этого года.

Не менее обтекаемо ответили на вопрос о том, когда всё-таки начнётся переработка отходов. Согласно ответу за подписью первого заместителя министра Игоря Михаленко, в январе этого года правительство только утвердило перечень объектов, на территории которых потенциально будет разворачиваться процесс утилизации. После этого Советом министров была сформирована комиссия по вопросу реализации инвестиционных проектов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Крыма на основе механизма концессионных соглашений. И чтобы реализовать такие соглашения, «Министерством ЖКХ разработана конкурсная документация по реализации инфраструктурных проектов по строительству и эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов», — сообщает нам в ответе на запрос Игорь Михаленко. При этом, что показательно, в его сведениях нет никаких сроков, на которые бы стоило ориентироваться в ожидании заключения таких соглашений. Хотя, казалось бы, в министерстве, которое отвечает за охрану окружающей среды, должны были бы уже знать о датах столь знаменательных в данной сфере событий.

Есть ли концессионеры?

Внятного ответа на этот вопрос по сегодняшний день в публичном доступе нет. Есть только полунамёки со стороны правительственных чиновников о том, что на каждый из шести кластеров, в которых планируется возвести мусорообрабатывающие объекты, имеется как минимум по два-три претендента, которые будут соревноваться за эту возможность в рамках конкурсной процедуры.

О сроках проведения процедуры и уж тем более о её результатах точной информации нигде найти не удалось. Более того, очевидно, что заявленные сроки не соблюдаются. Так, глава МинЖКХ Сергей Карпов в январе заверял, что по трём кластерам концессионеры уже прошли первый этап конкурса (хотя, как говорилось выше, нормативная база для этого появилась только с 19 января этого года), а остальные будут определены в феврале.

По всей видимости, в феврале с конкурсом ничего не вышло, поскольку в это время вице-премьер Юрий Гоцанюк обозначил, что заключение таких договоров произойдёт в текущем году. Не конкретизируя, когда именно. Зато он заверил, что конкурсы будут публичными, «чтобы общественность могла наблюдать за их ходом». Пока, правда, сроки процедуры постоянно переносятся.

С чем это связано — с какими-то правовыми нестыковками или всё-таки с дефицитом желающих вкладывать средства в «мусорный» бизнес на полуострове, непонятно.

Между тем эксперты высказывают предположения, что условия концессионных соглашений, закреплённые постановлением Совмина, не вполне очевидно раскрывают выгоду вложения средств для потенциальных инвесторов. Так, согласно этим условиям, инвестор за свои средства должен подготовить проектную документацию, подвести всю инженерную инфраструктуру, построить объект. При этом его действия жёстко регламентируются сроками. На выбор и заключение договора аренды земельного участка — год. На прохождение государственной экологической экспертизы — три месяца. На прохождение экспертизы всего проекта — ещё три месяца. На ввод в эксплуатацию — два года с момента выделения в аренду земельного участка. На этом условия со стороны правительства не заканчиваются. Естественно, имеется целый перечень технических требований: внушительный объём переработки, отсутствие технологии сжигания «хвостов», не менее половины мусора должно отсортировываться на вторсырьё. Приблизительная стоимость установки мусоросортировочного комплекса составляет миллиард рублей.

Но наибольший интерес представляют финансовые условия. В частности, среди них не удалось найти никакого упоминания о том, какие преференции получает потенциальный инвестор от вложения денег в этот проект. Будет ли аренда участка рассчитываться на льготных условиях? Будут ли применяться к объекту пониженные ставки на какие-то сборы в местный и республиканский бюджет? Рентабельно ли продавать в Крыму вторсырьё? Ни о чём таком из документа или других источников узнать практически невозможно. Насколько окупаемы будут в таком случае инвестиции, при условии, что объект переходит в пользование правительства через двадцать пять лет, непонятно.

К этому стоит добавить ещё и особенности тарификации на приём ТБО. Вообще-то цена регулируется федеральным законодательством, но в Крыму появилась и неправовая практика снижения существующих тарифов «путём убеждения». Это, конечно, экономит деньги муниципальных предприятий, занятых уборкой мусора, но не очень способствует инвестиционной привлекательности крымского «мусорного» рынка.