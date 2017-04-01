Водо- канал не дал

Ялтинцев, законно построивших дом на своём участке, хотят оставить без воды

Иногда строительство дома на купленном по закону земельном участке может обернуться глобальными проблемами, разобраться с которыми никто горожанину помогать не собирается. Именно в такой ситуации оказалась семья Потапенковых из Ялты. Южнобережный водоканал не хочет подключать их жильё к воде.

Справедливость не для всех

Покупая в 2015 году земельный участок на ялтинской улице Мицко, недалеко от санатория им. Чехова, семья Потапенковых даже не предполагала, что это обернётся затяжным скандалом с ГУП РК «Южнобережный водоканал». Казалось бы, все необходимые документы российского образца на руках есть, проект строительства зарегистрировали без проблем, можно спокойно строить дом и подключать его к городским коммуникациям. Но вот как раз с последним пунктом не всё так просто.

Сергей Потапенков, житель Ялты:

«Мы построили на участке небольшой домик, но горводоканал не даёт нам теперь техусловия на воду, мотивируя это тем, что мы находимся в санитарной зоне резервуара чистой воды Ай-ян».

Соответствующий отказ водоканал отправил и в Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства, так что семья не смогла подключить дом и к газу.

Действительно, по санитарным нормам на расстоянии 30 метров от санитарной зоны строить нельзя. Дом Потапенковых находится на расстоянии 23 метров от резервуара. Но каким образом, в таком случае, семья получила все разрешения на строительство? Почему их никто не предупредил о возможных последствиях ещё на этапе согласования проекта?

Ольга Потапенкова, хозяйка дома:

«Когда мы обратились в агентство недвижимости, через которое покупали земельный участок, и сказали им про санитарную зону и источник, там лишь посмеялись. Сказали, что в первый раз об этом слышат».

Самое удивительное, что у соседей Потапенковых дома находятся ещё ближе к санитарной зоне, а на улице Щорса жильё так вообще расположено впритык. При этом вода подведена ко всем соседским домам и, видимо, водоканал это не особо волнует. Но построившая дом на улице Мицко семья оказалась такой себе «новой жертвой», которую решили добивать чуть ли не принципиально, не особо озаботившись справедливостью такой постановки вопроса. Ольге Потапенковой в водоканале вообще говорили, что их дом снесут — якобы по решению суда, хотя никаких извещений семья не получала.

Но, возможно, дело совсем не в законе?

Сергей Потапенков:

«Мне как-то даже намекали, что если я заплачу две тысячи долларов, то этот вопрос можно будет решить без проблем. Но я не стал ничего платить».

В то же время не секрет, что за этими санитарными зонами в городе особо никто не следит — везде сваливается мусор, не вывозится на протяжении длительного времени, но коммунальщикам недосуг этим заниматься, у них другие задачи.

Бесплодная борьба

Ни один из запросов Сергея Потапенкова, ни попытки его супруги прояснить ситуацию на личном приёме у начальника службы водопровоного хозяйства Владимира Филюшина (который сослался на то, что такие решения зависят не от него) не увенчались успехом. Не принесло желаемого результата и письмо в Администрацию президента России — его просто спустили на местный уровень, так что семья получила всё те же ответы-отписки из водоканала. Очевидно, что коммунальное предприятие не хочет ни разбираться в отдельной ситуации, ни пойти навстречу ялтинцам, оказавшимся в затруднительном положении. Где же людям в таком случае брать воду, их тоже не интересует.

А семье действительно необходимо искать альтернативные способы решения возникшей проблемы. Так, им пришлось приобрести водонакопительный бак на две тысячи литров, куда они за определённую плату набирают воду у соседей.

Сергей Потапенков:

«Я бы уже, конечно, пробурил скважину, но здесь очень сильный склон, так что это бессмысленно. Меня предупредили, что летом вода уходит и её всё равно не будет. А левые подводы (незаконное подключение к системе водоснабжения. — Ред.) я делать категорически не буду!»

Привозной воды в городе тоже нет, хотя коммунальщики опять же обязаны обеспечивать водой тех, кто в ней нуждается.

Ялтинцы уверены, что такая принципиальная позиция водоканала по этому поводу может привести к печальному результату.

Сергей Потапенков:

«Это всё может закончиться судом, который аннулирует наш госакт на землю, и вся наша семья станет бомжами! Такие прецеденты в городе уже случались. А я на старости лет совсем не хочу остаться без дома».

Впрочем, хозяйка жилья не намерена опускать руки. По её словам, в самое ближайшее время она планирует встретиться с юристами.

Ольга Потапенкова:

«Я надеюсь, что они помогут мне разобраться в вопросе. После этого можно уже подавать в суд против водоканала. Надеялись, что дом введут в эксплуатацию, и тогда водоканал просто не сможет снова отказать нам. Но этот процесс тоже затянулся, однако мы ожидаем, что добьёмся этого в ближайшее время».

P. S.

Мы открыты к диалогу по этой проблеме и планировали получить комментарий в ялтинском водоканале, но там отказались общаться, потребовав направить официальной запрос. В связи с этим редакция ещё ожидает официального объяснения ситуации от коммунальщиков. Тем более что, наверняка, эта проблема затронула не одного жителя Ялты.