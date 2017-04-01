Какова ты, атлетика?

Период взлётов и падений на международной арене

Не секрет, что из-за головотяпства отдельных лиц, в последние годы возглавлявших российскую лёгкую и тяжёлую атлетику, она оказалась на обочине международного спорта. Более того, российские бегуны, прыгуны, метатели, многоборцы, ходоки и штангисты были не допущены к участию в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016.

Сильнейшие в Европе

С большим интересом спортивный мир ожидал возвращения россиян на европейский тяжелоатлетический помост, которое произошло на минувшей неделе в хорватском Сплите, куда на чемпионат Европы — 2017 приехала сборная России, состоящая из восьми мужчин и восьми женщин. Среди них были и те мастера, кто должен был выступать в августе минувшего года на Олимпийских играх: Олег Чен, Артём Окулов, Давид Беджанян, Руслан Албегов, Тима Туриева, Анастасия Романова, Татьяна Каширина.

Разумеется, проведя больше полугода без участия в крупных международных турнирах, под усиленным медицинским контролем, наши атлеты показали результаты не столь впечатляющие, как во время подготовки к Олимпийским играм. Кстати, это можно сказать и о богатырях из всех других стран. Ведь в Сплите не было установлено ни одного европейского, не говоря уже о мировых рекордах. К тому же не секрет, что за последние годы европейские богатыри не являются лидерами в мире, уступив эти позиции китайцам, иранцам, корейцам, американцам и даже казахам. Да, и как продемонстрировало нынешнее европейское первенство, на континенте резко сдали в мастерстве атлеты Турции, Польши, Германии, Беларуси, что явно просматривается в общекомандном зачёте, где с большим преимуществом первенствовала сборная России, ставшая сильнейшей среди мужчин и женщин. Она выиграла почти треть золотых медалей из шестнадцати разыгрываемых в Хорватии (5 золотых + 4 серебряные + 2 бронзовые = 11 медалей). За россиянами в шестёрку сильнейших вошли сборные Румынии (2+2+3=7), Франции (2+0+0=2), Украины (1+4+0=5), Армении (1+1+3=5), Испании и Турции (по 1+1+0=2).

Чемпионами Европы в сумме двоеборья (рывок и толчок) стали среди мужчин: в весе до 56 кг — итальянец Мирко Скарантино (266 кг), до 62 кг — турок Хуршид Атак (290 кг), до 69 кг — француз Бернардин Матам (320 кг), до 77 кг — румын Думитру Каптари (360 кг), до 85 кг — украинец Александр Пелешенко (386 кг), до 94 кг — россиянин Адам Малигов (388 кг), до 105 кг — армянин Симон Мартиросян (414 кг), свыше 105 кг — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро грузин Лаша Талахадзе (467 кг).

А вот кто первенствовал среди прекрасного пола. В весе до 48 кг сильнейшей стала француженка Анаис Мишель (180 кг), до 53 кг — полька Йоанна Лоховская (192 кг), до 58 кг — россиянка Наталья Хлёсткина (214 кг), до 63 кг — румынка Лоредана Тома (226 кг), до 69 кг — россиянка Анастасия Романова (243 кг), до 75 кг — испанка Лидия Валентин (252 кг), до 90 кг — россиянка Диана Мстиева (241 кг), свыше 90 кг — россиянка Татьяна Каширина (317 кг).

Отметим, что сейчас в Сплите, кроме Лаши Талахадзе, установившего в Рио-де-Жанейро новый мировой рекорд в двоеборье — 473 кг (рывок 215 кг, толчок 258 кг), из нынешних чемпионов нашего континента на пьедестал почёта в Бразилии за серебром поднялся Симон Мартиросян, а за бронзой — Лидия Валентин.

Как видите, вновь россиянки с большим преимуществом стали сильнейшими среди женщин. Причём вне конкуренции в своих весовых категориях были Татьяна Каширина, у которой арбитры просто-напросто украли третью попытку в рывке, что не позволило ей установить новый мировой рекорд в двоеборье, а также Наталья Хлёсткина, Анастасия Романова, Диана Мстиева. Упорное сопротивление румынке Лоредане Томе оказали занявшие второе место Татьяна Алеева — 223 кг и третье — Тима Туриева — 218 кг. Пока ещё явно уступающая испанке Лидии Валентин наша Мария Вострикова чётко провела сражение за второе место — 238 кг. А вот Анастасия Иванова, которая вместе с Хлёсткиной выступала в весе до 58 кг, провалилась, как принято говорить, по всем статьям, заняв лишь двенадцатое место — 191 кг.

Не столь ярко, как рассчитывали, выступали наши ребята. Ведь, кроме Адама Малигова, на титул чемпиона континента настраивался Олег Чен, но уступил один килограмм французу Матаму, показав 319 кг, при рывке в 150 кг, что позволило ему опережать соперника на десять килограммов, но уступить одиннадцать в рывке. А вот Артём Окулов в дуэли с украинцем Пелешенко уступил ему в рывке, но опередил в толчке, в итоге тоже завоевал серебро — 377 кг. В свою силу выступили Феликс Халибеков, показавший в двоеборье 285 кг в весе до 62 кг, и Егор Климонов, занявший четвёртое место в весе до 94 кг (378 кг).

В то же время четвёртое место в весе свыше 105 кг Руслана Албегова не украшает этого известного штангиста (433 кг), как и баранка, схваченная в рывке в весе до 105 кг другим, не менее известным мастером, Давидом Беджаняном. Правда он сумел в толчке выиграть малую серебряную медаль, взметнув над головой 221 кг. И только Сергей Петров, выступавший в весе до 77 кг, оказался не готовым к борьбе с соперниками, заняв лишь девятое место, — 331 кг. Теперь в конце года будет проведён чемпионат мира, где мы с особым нетерпением ждём соперничества наших богатырей со штангистами из Азии.

И опять туман

Теперь о лёгкой атлетике. Казалось бы, Всероссийская федерация лёгкой атлетики идёт на выполнение всех предложений IAAF, не побоюсь сказать, зачастую просто бредовых, тем не менее тучи, зависшие над российской лёгкой атлетикой, остаются хмурыми. Хотя нет-нет да и сквозь них пробивается солнечный лучик. Например, недавно Международная легкоатлетическая ассоциация решила, что следует снять ограничения с юных, до 16 лет, спортсменов, разрешить им выступать на международных состязаниях.

Читатели «КТ» помнят, мы писали о том, что IAAF собирается разрешить группе «чистых» легкоатлетов, если они докажут свою «чистоту» в зарубежных антидопинговых лабораториях, а затем выразят желание выступать на международной арене, но только под нейтральным флагом, в Лозанне решат этот вопрос положительно. Пока восемьдесят спортсменов подали заявки, но лишь 11 из них получили добро на участие в стартах, в их числе и наш земляк из Сак, метатель молота Алексей Сокирский. В то же время судьба чемпионки России в метании копья ялтинки Веры Ребрик пока не решена. И что примечательно, чиновники из федерации предупреждают: они не собираются отчитываться, почему не допускают того или иного российского легкоатлета на международные состязания.