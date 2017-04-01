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Спорт

Шестьдесят первые

Сборная России: тактика пока не очень, посмотрим на стратегию

У сборной России остаётся год и три месяца, чтобы постараться улучшить свою игру

Трудно представить, что в стране, которая потратила столько средств и сил, чтобы провести у себя чемпионат мира по футболу, национальная сборная на сегодняшний день занимает в мировом рейтинге ФИФА, в котором представлены свыше двухсот команд со всех континентов, лишь 61-е место.

Ещё не вечер

Можно не сомневаться, что чемпионат мира во всех одиннадцати городах России пройдёт на высочайшем уровне и будет признан лучшим за все последние годы по всем параметрам. При этом о задаче конкретно нашей сборной речь не идёт. Она определяется размытыми словами: выступить как можно лучше. Но вряд ли за оставшиеся пятнадцать месяцев можно сделать рывок из седьмого десятка команд хотя бы в число шестнадцати, что даст возможность прорваться из группового турнира в плей-офф. Тем более что ныне этот вид спорта терпит в стране по разным причинам, в том числе и финансовым, упадок. Не случайно сейчас в Российском футбольном союзе решается вопрос не об увеличении Премьер лиги с шестнадцати до восемнадцати клубов, а о её сокращении до двенадцати-четырнадцати команд, что в первую очередь скажется на воспитании молодых талантов, которых сейчас и так можно сосчитать по пальцам.

Многолетняя игра с притоком легионеров — в ней преимущество отдавалось местным кадрам, достаточно было иметь российский паспорт, и игрок мог рассчитывать на постоянное место в команде, не очень стремясь повышать своё мастерство, ведь для этого требуется колоссальная каждодневная работа! Возможно, даже самые талантливые из наших футболистов не стремятся в ведущие зарубежные клубы. Их вполне устраивают те высокие заработки, которые они имеют в лучших наших клубах. Они позволяют им, не очень напрягаясь, жить на широкую ногу за пределами футбольного поля.

Претензии и основания

В Премьер-лиге впервые за последние десять лет веско заявил о своих претензиях на титул чемпиона московский «Спартак». Однако, по мнению многих специалистов футбола, «народная команда», активно поддерживаемая нашими арбитрами на национальном уровне, в европейском соперничестве клубов мало чего добьётся. Но тем временем команда итальянского наставника Массимо Карреры опережает ближайших преследователей — действующего чемпиона страны московский ЦСКА и недавнего обладателя Кубка России санкт-петербургский «Зенит» — на восемь очков. А они в свою очередь оторвались от группы других претендентов, рассчитывающих на медали первенства, на те же восемь очков, что гарантирует им вместе со спартаковцами участие в розыгрыше Лиги чемпионов или Лиги Европы УЕФА.

Таким образом, за оставшуюся одну путёвку в розыгрыш «европейцев» (вторая достанется победителю Кубка России — московскому «Локомотиву» или екатеринбургскому «Уралу») ведут сражение шесть клубов: «Краснодар», грозненский «Терек», «Уфа», пермский «Амкар», «Ростов», и тот же «Локомотив».

В нейтральной зоне, где клубам не грозит ни повышение в результатах, ни понижение, комфортно расположились казанский «Рубин», «Урал», махачкалинская «Анжи». А вот четвёрке — тульскому «Арсеналу», самарским «Крыльям Советов», «Оренбургу» и томской «Томи» предстоит решать, кто из них прямиком отправится на переэкзаменовку в ФНЛ, а кому предстоит отстаивать свои позиции в Премьер-лиге в переходных матчах с третьей и четвёртой командами первого дивизиона.

В этом подразделении российского футбола, в оставшихся восьми турах, проблематично ждать, чтобы кто-нибудь мог сместить с первых двух мест стремящихся вернуться в число сильнейших команд страны московское «Динамо» и впервые так высоко взлетевший в табели о рангах клуб «Тосно» из скромного одноимённого городка в Ленинградской области. В свою очередь за право повыситься в ранге могут встретиться в переходных матчах с занявшими тринадцатое и четырнадцатое места в Премьер-лиге воронежский «Факел», «СКА-Хабаровск», ярославский «Шинник», а если продемонстрируют сверхусилия в этом сражении, то и красноярский «Енисей», «Тюмень», краснодарская «Кубань», слухи о смерти которой были явно преувеличены. Зато точно могут оказаться на пяти последних вылетных из ФНЛ местах нижнекамский «Нефтехимик», калиниградская «Балтика», обладатель осеннего Кубка Крымского футбольного союза — 2017 саратовский «Сокол», новосибирская «Сибирь», ещё в прошлом году выступавшая в Премьер-лиге саранская «Мордовия», нальчикский «Спартак», астраханский «Волгарь».

На их места претендуют пять победителей зональных турниров второй лиги. Самая многочисленная, и это естественно, — зона «Юг», в ней выступают 16 команд. И как только крымские клубы присоединятся к российскому футболу, то она увеличится на четыре-пять команд, не исключено, что будет трансформирована в две зоны. Пока же в ней уверенно лидирует волгоградский «Ротор», опережающий на восемь очков ближайших преследователей, хорошо знакомых крымским болельщикам, афипский «Афипс» и «Армавир», который под руководством Валерия Карпина не выдержал испытания первым дивизионом и вернулся во вторую лигу, а сам коуч решил переквалифицироваться в тележурналиста. Решил с помощью телеэкранного шоу найти на «улице» будущих легионеров, которыми заинтересуются иностранные клубы. Хочется пожелать ему успеха на этом фронте, но, к сожалению, Карпин и ещё один звёздный советский мастер футбола Сергей Юран не успеют отшлифовать драгоценности для сборной России к мундиалю-2018.

Ну а в самой малочисленной зоне — «Восток», в ней выступает на два клуба меньше, чем в нашем КФС, — сейчас лидирует «Чита», опережающая на три очка «Сахалин». Но, как говорится, хрен редьки не слаще, кто бы из них ни победил, но лететь из Москвы в эти города и края — задача не из лёгких. Не намного опережает «восточников» зона «Урал — Поволжье», в которой в три круга играют девять клубов. Наконец-то в ней в лидерах ходит «Зенит-Ижевск», в погоню за которым устремились «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Челябинск».

Увы, к сожалению, недотягивают до принятого российского стандарта (шестнадцать команд) на два клуба зона «Запад», и на три — зона «Центр». В первой из них победителями могут стать легендарное санкт-петербургское «Динамо» или подмосковный «Долгопрудный», а во второй развернулось самое острое соперничество за первое место между пятью командами. Это белгородский «Электромаш», курский «Авангард», раменский «Сатурн», знаменитое московское «Торпедо», подольский «Витязь».

Гарик ОРЛОВ
Фото readfootball.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 425 от 14 апреля 2017 года

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Просмотров: 58 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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