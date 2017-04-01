Гастрономическая карта Крыма

Местные кулинары поедут учиться китайской кухне

Гастротуризм давно и успешно развивается во многих странах мира. Однако Крым, несмотря на максимально благоприятные обстоятельства, никак не может отвоевать своё место в этом перспективном направлении. Что мешает крымчанам реализоваться и какие задачи поставили перед собой местные кулинары?

Ходим по кругу

Впервые о развитии гастрономического туризма в Крыму заговорили ещё более десяти лет назад. Тогда на полуострове стало активно действовать региональное отделение международной организации «Слоу Фуд», появилась Ассоциация зелёного туризма, также готовая заниматься этим направлением. Потихоньку стали проводиться кулинарные фестивали, которые составляют неотъемлемую часть гастротуризма. Так, любители мидий ехали на «Мидийный экспресс» в Севастополь, поклонникам экзотики предложили поучаствовать в местной «Томатине» (по примеру знаменитого итальянского томатного побоища) в Нижнегорском районе, в Феодосии организовали ставший мгновенно популярным винный фестиваль Wine FeoFest, в Алуште — «Винные сезоны», в Новом Свете — «Дни Голицына» и так далее.

Однако после референдума это направление не получило широкого распространения. Практически все фестивали исчезли — осталась лишь феодосийская «Барабулька».

В госструктурах особого энтузиазма по поводу внедрения новых гастрономических мероприятий также не выказывают.

Алексей Черняк, депутат ГС РК, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«Мы можем потратить кучу бюджетных денег и абсолютно ничего не добиться. Предложения, которые мы даём бизнесу, он не всегда будет поддерживать и, как правило, действительно редко поддерживает. Но если мы найдём взаимопонимание среди наших шеф-поваров, среди наших рестораторов, которые будут готовы на своей базе проводить (фестивали. — Ред.) и делать это комплексно, то у нас есть специалисты, которые готовы им помочь и обучить. Мы со своей стороны готовы их поддержать, но мы никого не будем заставлять».

Другими словами, пока энтузиасты от кулинарии сами не загорятся какой-нибудь идеей, ждать крымчанам появления нового кулинарного мероприятия не следует, хотя это прекрасная возможность привлечь дополнительные тысячи туристов, да и популяризировать крымский внутренний туризм в том числе. А пока же мы вернулись к отправной точке, с которой и начинали, — можно все фестивали просто придумывать заново.

Крым на гастрокарте

В сентябре прошлого года Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) поддержало идею создания так называемой гастрономической карты России. Проект предполагает разработку брендовых маршрутов с участием производителей эксклюзивного кулинарного продукта.

Среди прочих регионов на карте должен появиться и полуостров, пообещал глава Ростуризма Олег Сафонов в рамках форума «Открытый Крым».

Почему это важно для крымчан? Во-первых, это даст возможность жителям других регионов страны, а также иностранным туристам иметь представление о том, за какими продуктами или — если смотреть более широко — за какой именно кухней следует ехать на полуостров. Во-вторых, это даст возможность самим жителям полуострова структурировать своё предложение, выделить приоритеты и акцентировать на них внимание. Проще говоря, понимание того, чем именно интересен Крым отдыхающим, — это уже половина успеха.

Впрочем, пока и по этой теме ясности совсем нет, а от людей, непосредственно занимающихся этим вопросом, можно получить лишь размытые комментарии.

Алексей Черняк:

«Мы начали этот процесс ещё до того момента, когда он был озвучен на нашем форуме „Открытый Крым“. Мы глубоко задумались об этом, когда поняли, что наши две задачи, которые перед нами реально стоят, — это круглогодичность, то есть необходимо расширить рамки по максимуму, и необходимость привлечь организованные группы иностранных туристов. И теперь на федеральном уровне есть задача по разработке концепции развития гастрономического туризма».

При этом никакой конкретики председатель комитета ГС по туризму озвучить не может, поэтому в общем пока не ясно, как именно будет Крым представлен на национальной карте России по гастротуризму.

Кулинары объединяются

Впрочем, нельзя сказать, что в развитии гастрономического направления на территории республики нет вообще никаких подвижек. Так, буквально недавно была создана Ассоциация кулинаров Крыма и Севастополя. По словам её создателей, такая общественная организация необходима для популяризации профессии шеф-повара, для роста стандартов в сфере предоставления услуг общественного питания, а также для распространения идей гастрономического туризма в целом.

Александра Птицына, председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя:

«Обычно любой турист, посещающий наш край, сталкивается с проблемой качественного и приятного времяпрепровождения. Отрадно, что на открытие такой общественной организации отозвались как государственные структуры, имеющие непосредственное отношение к общественному питанию, так и люди с большим (кулинарным. — Ред.) опытом, которые готовы дать нам возможность стажировать наши кадры не только на территории Крыма, но и за его пределами».

Если говорить о стажировках, то, в частности, в ближайшее время планируется отправить местных поваров учиться... китайской кухне. И такой выбор продиктован не стремлением к экзотике, а спросом, который может в самом ближайшем будущем возникнуть. Дело в том, что китайцы, которые уже давно и успешно путешествуют по России, со временем обязательно откроют для себя и солнечный полуостров, но вкусы у таких гостей специфические, так что местным кулинарам, скорее всего, придётся подстраиваться под новых туристов. Впрочем, возможно, на китайской кухне обучение не завершится.

Александр Филин, президент Национальной гильдии шеф-поваров, г. Москва:

«Гильдия шеф-поваров вместе с Ассоциацией кулинаров Крыма сделает всё возможное, чтобы наши повара проходили стажировки, практики — пусть пока не за рубежом, но в регионах, которые им интересны. Нужна сибирская кухня — значит, поедем туда учиться. Нужна японская? В Японию пока не поедем, но у нас есть японцы и в Питере, и в Москве».

Впрочем, у нас есть своя изюминка, за которой сюда и едут гурманы, — смешение самых разных этнических кулинарных традиций, преобразовавшееся уже в своеобразную крымскую национальную кухню. Это и может стать тем главным брендом, вокруг которого можно формировать республиканский гастрономический туризм. Но без активного участия как собственно рестораторов, поваров и общественников, так и чиновников разных уровней, сама по себе эта идея развиваться не будет. Её нужно вынашивать, дотошно разрабатывать и активно популяризировать.

Мнение

Алексей Черняк, председатель комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«Как путь к сердцу мужчины лежит через желудок, так и путь к нашим отдыхающим тоже лежит через желудок!»