И снова «Расконсервация», или На что следует обратить внимание контролирующим органам

В №№ 409 и 413 еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» обратил внимание на тревожную ситуацию вокруг Симферопольского консервного завода имени Кирова. Продолжая следить за тем, как разворачиваются здесь события, в этот раз редакция решила глазами своих корреспондентов посмотреть, что происходит на территории этого некогда славного предприятия пищевой промышленности. Благо зайти туда, на территорию пищевого производства (!), может каждый. Что мы и сделали.

Свалка в водозащитной зоне

Срочно приглашаем представителей СЭС и прокуратуры, совместно с компетентными лицами из Совета министров познакомиться с пока ещё не внесённой во всевозможные реестры и перечни свалкой пищевых (и не только пищевых) отходов, расположенной на территории завода им. С. М. Кирова, и увидеть то, что увидели мы. От этого места до Салгира по прямой — пять метров. Эта свалка даже из космоса видна. Сами проверяли. А если бы фотографии могли передавать её аромат! Приглашаем всех заинтересованных ощутить то же самое. Берёмся их сопроводить до места. Тем более что, по словам рабочих, с которыми нам удалось поговорить, на заводе ожидается проверка санэпидстанции, в связи с чем начальство приказало... побелить бордюры.

Из чего производятся консервы

А ещё мы узнали от работников завода, что пищевая продукция, которая выпускается на предприятии, производится с использованием так называемой коптажной, то есть технической воды, получаемой из верхних водоносных горизонтов (то есть, грубо говоря, дренирующую из того же Салгира) так как, по мнению руководства, «термическая обработка всё равно убивает все микробы. Какая разница, откуда воду брать». Так что круговорот бактерий обеспечен. Сначала вздувшиеся консервы на заводскую свалку, потом образовавшийся фильтрат — в Салгир, а оттуда снова в консервы. Слава богу, что на прилавках Крыма продукцию этого «флагмана» уже давно не встретить. Не рискуют... А то ведь Крым маленький...

Да и не распоряжается бывший флагман пищевой промышленности Крыма производимой продукцией давно. Уже который год производство консервов находится в фактической аренде у коммерсантов, которые производят их из давальческого сырья. Это когда всё сырьё и комплектующие привезли — и всю продукцию увезли. А заводу заплатили только за переработку. Так удобнее нынешним руководителям завода. Вроде и «труба дымит», как любит повторять бессменный руководитель завода, и голова не болит о снабжении и сбыте. Да и коммерсант поделится от своих барышей, и ни в какую официальную отчётность такая благодарность не попадёт. И коммерсанту выгодно — он не отвечает за техническую, пищевую и всякую другую безопасность произведённого продукта, за охрану труда и выдачу зарплаты. Красота. Только вот со сбытом продукции такого качества всё сложнее и сложнее. Рынок любит качественное. А на заводском оборудовании, не обновлявшемся с советских времён, качество дать уже невозможно.

Техника безопасности? Не слышали

Р абочие поведали нам, что они боятся лишний раз подходить к той технике, на которой консервы производятся. Ведь её реальные испытания не проводились уже много лет. Разве что ежегодно таблички с данными о проведённых испытаниях перекрашиваются и на них пишутся новые, ничем не подтверждённые цифры. Так, буквально на этой неделе в руках слесарей рассыпалась крышка одного из автоклавов, в которых стерилизуются консервы. Господь уберёг людей от травм. Сломался замок на оборудовании, начали его чинить, сняли крышку, а она рассыпалась. До беды оставалось мгновение. А ведь люди не забыли серии взрывов автоклавных агрегатов, которые время от времени происходили на этом заводе и от которых гибли люди, а разорванные банки консервов местные жители собирали в своих дворах. Ждём нового взрыва?

P. S. Мы по-прежнему готовы опубликовать точку зрения второй стороны конфликта