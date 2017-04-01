Решение и разрушение

Хроника зачистки Центрального рынка Симферополя

Всевозможные скандальные ситуации, связанные с территорией Центрального рынка в Симферополе, — не редкость. Но на этот раз площадь перед рынком стала ареной небывалого в крымской столице события — массового сноса торговых павильонов, признанных незаконными. Это, как оказалось, затронуло многих: и многочисленных торговцев с их семьями, и рядовых горожан.

На рассвете...

Сейчас место, где лет двадцать гудели торговые ряды, ограждено забором, и на территории сноса торговых точек только рабочие и правоохранители. Всё тихо. Так же тихо, как было на рассвете 11 апреля, когда к рыночной площади начали стягиваться отряды силовиков...

Демонтаж стартовал затемно. Территория от остановок общественного транспорта до входа в Центральный рынок уже с четырёх часов утра была оцеплена сотрудниками полиции и бойцами Народного ополчения Крыма. А затем полтора десятка экскаваторов начали крушить торговые павильоны. Пыль, грохот... На улицах рядом с рынком — сплошная пробка: одну полосу заняли тяжёлые грузовики со строительным мусором, машины полиции и автомобили торговцев. Грузчики и сами торговцы спешно спасали от разгрома и вывозили уцелевшие прилавки, холодильники, кондиционеры, остатки товара...

Эти события, как оказалось, задели многих в Симферополе. Кто-то торговал, или в семье кто-то торговал там, кто-то привык там делать покупки, кого-то возмутила ситуация, когда, дескать, из-за передела бизнеса страдают простые люди, кто-то, наоборот, активно поддержал снос «халабуд» возле рынка и начавшееся наведение порядка в городе. Уже вечером социальные сети были просто раскалены от дискуссий по поводу разрушения торговых точек. Да и в быту только и разговоров что о Центральном рынке. Город, что называется, гудит.

При этом процесс приведения в порядок торговли в крымской столице идёт давно. И об упорядочении торговли на этом участке тоже говорилось давно, и соответствующие действия городскими властями предпринимались. Но консенсус не был найден. Администрация приняла решение о принудительном сносе построек, признанных незаконными. Другое дело, что, по словам людей, дирекция рынка до последнего молчала и собирала арендную плату за торговые места.

Александр Овдиенко, первый замглавы администрации Симферополя:

«По большому счёту, уже с 2015 года идёт процедура демонтажа этих помещений. Ряд из них был демонтирован самостоятельно. Все собственники были уведомлены, информация распространялась через СМИ. Подавляющее большинство людей об этом знали. На Центральном рынке готово 500 вакантных мест. Переходите, заключайте договор и торгуйте лучше, чем здесь, — за забором, под охраной».

Зачистка накануне сноса

Впрочем, дня за два до сноса торговых павильонов на рыночной площади, здесь же, на территории Центрального рынка, силовики устроили другую зачистку — по выявлению торговцев-нелегалов (впрочем, в те дни, на волне шока после теракта в Санкт-Петербурге, данные действия у многих горожан нашли понимание). Все входы были перекрыты ОМОН. По сообщениям очевидцев, задержанных оказалось свыше 50 человек. Большинство из них были доставлены в Центральный РОВД.

«Нелегалов искали. Были сапёры, на рынок пускали только женщин и пенсионеров, мужчин не впускали и не выпускали. Паспортный режим был», — вспоминали торговцы. Рынок был оцеплен в течение нескольких часов. И, как оказалось, не просто так. «Много приехало узбеков с товарами. Один узбекский базар стал. Возможно, арестовали тех, у кого нет прописки. Мы каждый день таких видим», — признаются люди, давно работающие на рынке.

Позже правоохранители объявили о задержании в Симферополе 35 торговцев-нелегалов из Узбекистана.

Не договорились...

В ходе сноса незаконных объектов никаких инцидентов не произошло, но определённая часть торговцев выразилась весьма негативно по поводу сноса строений. Доходило до скандала, и людей понять можно. Очевидно, произошедшее лежит на совести владельцев микрорынка. Вот обобщённый комментарий пострадавших предпринимателей: «У многих с документами на самом деле всё в порядке. А теперь больше чем на миллион убытков. Рыночное руководство нас не предупредило. Очевидно, что город рыночное руководство предупреждал, а дирекция рынка с нас ещё вчера собирала деньги вперёд за месяц. И теперь они нам деньги не вернут, а вывезти товар не дали. Тайной было и наличие мест на рынке. Нам вообще никто слова не говорил. Мы до вчерашнего вечера не знали. До последнего момента наживались на предпринимателях, у которых скоропортящийся товар. Поступили, как последние сволочи. С удовольствием бы туда перешли, потому что здесь стало убыточно».

Граждане собираются судиться и доказывать свою правоту. А администрация тоже станет судиться — юристы прорабатывают вопрос о предъявлении собственникам требований по возмещению затрат на демонтаж.

Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя:

«Речь о сносе шла уже далеко не первый год. Разница лишь в том, что есть люди, понимающие необходимость выполнить требования закона, а есть те, кто отнёсся к этому несерьёзно. Все допустимые нормативные сроки добровольного демонтажа незаконных строений истекли, поэтому проводится принудительный демонтаж. 96 процентов горожан поддержали эту инициативу по результатам голосования на портале „Активный Симферополь“. Также администрация рассчитает размер причинённого городу ущерба для последующего взыскания. По предварительным оценкам, это около семи миллионов рублей».

Пасха на носу

Завершить демонтаж нестационарных торговых объектов планируется к Пасхе.

«Демонтаж будет произведён в очень сжатые сроки. Пасха у нас на носу, то есть до Пасхи мы должны всё снести и ещё и привести в порядок», — заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

А потом на месте снесённых объектов появится благоустроенная территория с пешеходной и зелёной зонами. Также в планах — организация парковки на 100 мест. «По проектному предложению сейчас идут согласования. Я думаю, к лету будет точно. Есть понимание, откуда идёт финансирование, есть понимание, как это сделать юридически», — сообщил глава администрации.

Для тех, кого задело

Для предпринимателей в администрации Симферополя открыли горячую линию. Обращаться с вопросами можно по телефону +7 978 146-08-05

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