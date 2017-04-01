Имущественный налоговый вычет

Платить или нет НДФЛ при продаже недвижимости? Определение срока владения для уплаты

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем об особенностях имущественного налогового вычета. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Два варианта

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, доходы, полученные физическим лицом при реализации принадлежащего ему и находящегося в РФ недвижимого и иного имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Однако закон предоставляет определённые льготы, которые зависят от срока владения недвижимостью. Определение срока владения недвижимостью делается с целью выяснить: нужно ли платить налог с продажи недвижимости. Есть два варианта.

Первый. Продажа недвижимости (доли), которая находилась в собственности три года и более. Если вы решили продать недвижимость, которая была в вашей собственности три года и более (в отношении недвижимости, приобретённой до 01.01.2016), то налог платить не нужно. Кроме того, не требуется заполнять и сдавать налоговую декларацию.

Второй. Продажа недвижимости, которая находилась в собственности менее установленного минимального срока владения. Если вы владели недвижимостью меньше трёх лет (в отношении недвижимости, приобретенной до 01.01.2016) или менее минимального срока, установленного ст. 217.1 Налогового кодекса РФ (в отношении недвижимости, приобретённой после 01.01.2016: если вы получили имущество после 1 января 2016 года в наследство/дар от близкого родственника, путем приватизации, в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением (ренты), то минимальный срок владения объектом составит также три года. Во всех остальных случаях при приобретении жилья после 1 января 2016 года минимальный срок составляет пять лет), вам необходимо самостоятельно рассчитать налог, а также подать в налоговую инспекцию декларацию.

Сроки и суммы

Срок нахождения недвижимости в собственности определяется с даты государственной регистрации вашего права собственности на это имущество или долю в нём. Эта дата указана в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на недвижимость или выписке из ЕГРН. В некоторых случаях, таких как продажа части участка, срок нахождения в собственности будет исчисляться с момента госрегистрации права собственности на новый участок, полученный в результате разделения первоначального участка. В случае, если недвижимое имущество получено в наследство, то право собственности на недвижимость (на долю в ней) возникает со дня открытия наследства — как правило, момента смерти наследодателя. Если нажитая во время брака недвижимость (доля в ней) была оформлена на умершего супруга, то моментом возникновения права собственности при её наследовании считается наиболее ранняя из дат: либо дата государственной регистрации права собственности умершим супругом, либо дата государственной регистрации права собственности супругом-наследником принадлежащей ему доли, если недвижимость находится в общей долевой собственности супругов. В то же время при наследовании доли недвижимости от участника общей долевой собственности (за исключением супруга) его совладельцем моментом возникновения права собственности является дата госрегистрации права собственности наследником принадлежащей ему ранее доли. После определения срока владения недвижимым имуществом и возникновения обязанности по уплате НДФЛ с продажи недвижимости необходимо рассчитать сумму налога и предоставить декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом совершения сделки по продаже квартиры). В случае отказа от декларирования налогоплательщика привлекут к штрафу, предусмотренному статьями 119 и 222 Налогового кодекса РФ.

Обратите внимание, что при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов. Они предоставляются при продаже имущества, которым налогоплательщик владел на праве собственности менее трёх лет в размере сумм, полученных от продажи, но не более определённого налоговым законодательством лимита — 1 000 000 руб. Соответственно, налогоплательщик-резидент вправе уменьшить налоговую базу при расчёте НДФЛ на сумму налогового вычета в соответствии с положениями статьи 220 Налогового кодекса РФ.

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