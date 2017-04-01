На задворках империи, или Тайны святого Климента

Одной из наиболее значимых загадок древней истории Крыма считается пребывание на полуострове четвёртого папы римского, Климента.

Официальная история

Согласно официальной версии, растиражированной в христианской литературе, «Священномученик Климент, папа римский, родился в Риме, в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства разлучённый с родителями, Климент воспитывался у чужих людей. Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был окружён роскошью, приближен к императорскому двору. Но его не радовали утехи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни». Эти раздумья привели Климента в земли, где проповедовали апостолы. В Александрии он встретил апостола Варнаву, слова которого выслушал с глубоким вниманием. Крестил же Климента не кто иной, как сам основатель Церкви святой апостол Пётр. Исторических свидетельств о Клименте сохранилось мало. Но именно он упоминается апостолом Павлом: «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни».

После кончины апостола Петра, а за ним святого Лина, епископа римского (67–79), а также их преемника, святого епископа Анаклета (79–91) Климент стал четвёртым епископом римским (по сути, папой). Высшим иерархом христианской церкви, согласно данным официальной хроники, он был с 88 или 90 года по 97 или 99 год. Другие источники называют датами его пребывания на папском престоле 92–101 годы, что представляется неверным, поскольку в 101 году, по сообщению тех же источников, тело Климента с якорем на шее уже покоилось на дне Чёрного моря, недалеко от крымских берегов...

По Чёрному, Белому, Средиземному

По преданию, мощи папы Климента были обретены святым равноапостольным Кириллом (по некоторым источникам, совместно с братом — святым равноапостольным Мефодием) в крымской Корсуни (Херсонесе). Произошло это событие около 861 года. Святой равноапостольный Кирилл лично перевёз мощи в Рим и передал папе Адриану II, где им было устроено небывалое чествование (конец 867 — начало 868 года). В дальнейшем мощи святого Климента были перенесены в римскую базилику святого Климента. Однако часть мощей святого Климента была таки оставлена в Херсонесе, где они покоились в резной шеститонной мраморной гробнице, сделанной византийскими мастерами из проконесского мрамора, до тех пор, пока князь Владимир не увёз их в Киев.

Климент стал первым почитаемым святым на Руси после её крещения, то есть с конца X века. Князь Владимир разместил мощи в главном храме Киевской Руси, в Десятинной церкви, и провозгласил Климента римского «заступником земли Русской». Об этом свидетельствует дошедший до наших дней памятник того времени «Слово на обновление Десятинной церкви». Цитата: «И истинный заступник стране Русской, и венец преукрашенный славному и честному граду нашему и великой митрополии же, матери городам. Тобою русские князья похваляются, святители ликуют, иереи веселятся, монахи радуются, люди добродушествуют, приходя с горячей верою к твоим христоносным костям».

Однако уже с 80-х годов XI века в роли главного «заступника страны Русской» выступает другой святой, а именно Николай Мирликийский (Чудотворец). Но при этом география почитания святого Климента продолжает расширяться. Ему посвящены значительные храмы в Москве (Церковь Климента, папы римского), Торжке и иных местах, расположенных всё дальше и дальше на север.

Так, почитание святого Климента распространилось от берегов моря Чёрного к далёким берегам моря Белого. И в наши дни в Архангельской области можно встретить множество деревянных храмов XVII–XIX веков, освящённых в честь святого Климента. Есть они в деревнях Поонежья и Онежского Беломорья: Пияле, Поле, Уне, Неноксе и других. Их главная общая черта — все храмы расположены на берегах Белого моря и реки Онеги, то есть у воды. Потому, мол, что судьба святого связана именно с этой стихией и этой стихией, по мнению поморов, он и повелевает...

Повелитель стихии

Вообще-то святому Клименту молятся о мире и покое, о жизненном устройстве детей, к его помощи взывают обиженные и гонимые. Но в уже упомянутых поморских храмах рассказывают и о «морских» чудесах святого. Например, о чудесном спасении чада: «Однажды во время отлива христиане пришли поклониться мощам святого в пещеру, однако из-за быстрого прилива вынуждены были покинуть её и в спешке забыли там ребёнка. Мать молилась святому Клименту о спасении ребёнка, но, очевидно, напрасно: он не мог спастись... Когда через год мать вернулась к мощам святого Климента, она увидела в пещере живого и невредимого малыша».

Как ни странно, но истоки этого поморского предания следует искать в Крыму, вернее, в той части жизнеописания святого Климента, которая имеет непосредственное отношение к полуострову.

Существуют две версии о том, каким образом Климент римский попал в Крым. Согласно первой, он прибыл сюда проповедовать христианство и добился на этом поприще весьма значимых успехов — за короткий временной отрезок (три года) построил 75 церквей и подготовил для них священнослужителей. Море и чудеса с ним фигурируют во второй версии. Потому ей следует уделить более пристальное внимание.

Итак, в 98 году папа Климент был сослан на задворки Великой Римской империи, в Крым, императором Траяном. И из-за этого же Траяна три года спустя Климент оказался на дне морском. Это факт. Дальнейшее относится к области чудесного, что, конечно, устраивает далеко не всех. Судите сами.

По преданию, верные ученики Климента римского, некие Корнилий и Фив, после смерти своего учителя вышли на берег и обратились ко всем христианам: «Помолимся все единодушно, чтобы Господь открыл нам тело святого мученика». После молитвы море отступило на три поприща («поприще» в древности состояло из тысячи шагов, в каждом шаге — пять стоп. — Ред.), и христиане увидели мраморную гробницу, сделанную наподобие церкви. И в течение семи веков в день памяти Климента море отступало на семь дней, давая путь желающим поклониться святым мощам. Вариация на данную тему имеется и в древнерусских былинах: «С-под восточной со сторонушки выставала из моря церковь соборная с двенадцатью со престолами, святу Клименту, папы римскому».

У скептически настроенных учёных всех мастей справедливо возникают следующие вопросы: каким образом Климент римский оказался не просто утопленником с якорем или камнем на шее, что за церковь вставала из моря, куда она делась и как в дальнейшем умудрились извлечь тело утонувшего мученика на свет божий. Для обывателей, кроме этих вопросов, существует ещё один, главный: с какой стати православные уже много веков чтят папу римского...