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СпецпроектИстория

На задворках империи, или Тайны святого Климента

Одной из наиболее значимых загадок древней истории Крыма считается пребывание на полуострове четвёртого папы римского, Климента.

Официальная история

Согласно официальной версии, растиражированной в христианской литературе, «Священномученик Климент, папа римский, родился в Риме, в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства разлучённый с родителями, Климент воспитывался у чужих людей. Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был окружён роскошью, приближен к императорскому двору. Но его не радовали утехи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни». Эти раздумья привели Климента в земли, где проповедовали апостолы. В Александрии он встретил апостола Варнаву, слова которого выслушал с глубоким вниманием. Крестил же Климента не кто иной, как сам основатель Церкви святой апостол Пётр. Исторических свидетельств о Клименте сохранилось мало. Но именно он упоминается апостолом Павлом: «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни».

После кончины апостола Петра, а за ним святого Лина, епископа римского (67–79), а также их преемника, святого епископа Анаклета (79–91) Климент стал четвёртым епископом римским (по сути, папой). Высшим иерархом христианской церкви, согласно данным официальной хроники, он был с 88 или 90 года по 97 или 99 год. Другие источники называют датами его пребывания на папском престоле 92–101 годы, что представляется неверным, поскольку в 101 году, по сообщению тех же источников, тело Климента с якорем на шее уже покоилось на дне Чёрного моря, недалеко от крымских берегов...

Сюжет обретения св. Климентом источника в Инкермане

По Чёрному, Белому, Средиземному

По преданию, мощи папы Климента были обретены святым равноапостольным Кириллом (по некоторым источникам, совместно с братом — святым равноапостольным Мефодием) в крымской Корсуни (Херсонесе). Произошло это событие около 861 года. Святой равноапостольный Кирилл лично перевёз мощи в Рим и передал папе Адриану II, где им было устроено небывалое чествование (конец 867 — начало 868 года). В дальнейшем мощи святого Климента были перенесены в римскую базилику святого Климента. Однако часть мощей святого Климента была таки оставлена в Херсонесе, где они покоились в резной шеститонной мраморной гробнице, сделанной византийскими мастерами из проконесского мрамора, до тех пор, пока князь Владимир не увёз их в Киев.

Климент стал первым почитаемым святым на Руси после её крещения, то есть с конца X века. Князь Владимир разместил мощи в главном храме Киевской Руси, в Десятинной церкви, и провозгласил Климента римского «заступником земли Русской». Об этом свидетельствует дошедший до наших дней памятник того времени «Слово на обновление Десятинной церкви». Цитата: «И истинный заступник стране Русской, и венец преукрашенный славному и честному граду нашему и великой митрополии же, матери городам. Тобою русские князья похваляются, святители ликуют, иереи веселятся, монахи радуются, люди добродушествуют, приходя с горячей верою к твоим христоносным костям».

Однако уже с 80-х годов XI века в роли главного «заступника страны Русской» выступает другой святой, а именно Николай Мирликийский (Чудотворец). Но при этом география почитания святого Климента продолжает расширяться. Ему посвящены значительные храмы в Москве (Церковь Климента, папы римского), Торжке и иных местах, расположенных всё дальше и дальше на север.

Так, почитание святого Климента распространилось от берегов моря Чёрного к далёким берегам моря Белого. И в наши дни в Архангельской области можно встретить множество деревянных храмов XVII–XIX веков, освящённых в честь святого Климента. Есть они в деревнях Поонежья и Онежского Беломорья: Пияле, Поле, Уне, Неноксе и других. Их главная общая черта — все храмы расположены на берегах Белого моря и реки Онеги, то есть у воды. Потому, мол, что судьба святого связана именно с этой стихией и этой стихией, по мнению поморов, он и повелевает...

Казнь священномученикав районе нынешней Казацкой бухты

Повелитель стихии

Вообще-то святому Клименту молятся о мире и покое, о жизненном устройстве детей, к его помощи взывают обиженные и гонимые. Но в уже упомянутых поморских храмах рассказывают и о «морских» чудесах святого. Например, о чудесном спасении чада: «Однажды во время отлива христиане пришли поклониться мощам святого в пещеру, однако из-за быстрого прилива вынуждены были покинуть её и в спешке забыли там ребёнка. Мать молилась святому Клименту о спасении ребёнка, но, очевидно, напрасно: он не мог спастись... Когда через год мать вернулась к мощам святого Климента, она увидела в пещере живого и невредимого малыша».

Как ни странно, но истоки этого поморского предания следует искать в Крыму, вернее, в той части жизнеописания святого Климента, которая имеет непосредственное отношение к полуострову.

Существуют две версии о том, каким образом Климент римский попал в Крым. Согласно первой, он прибыл сюда проповедовать христианство и добился на этом поприще весьма значимых успехов — за короткий временной отрезок (три года) построил 75 церквей и подготовил для них священнослужителей. Море и чудеса с ним фигурируют во второй версии. Потому ей следует уделить более пристальное внимание.

Итак, в 98 году папа Климент был сослан на задворки Великой Римской империи, в Крым, императором Траяном. И из-за этого же Траяна три года спустя Климент оказался на дне морском. Это факт. Дальнейшее относится к области чудесного, что, конечно, устраивает далеко не всех. Судите сами.

По преданию, верные ученики Климента римского, некие Корнилий и Фив, после смерти своего учителя вышли на берег и обратились ко всем христианам: «Помолимся все единодушно, чтобы Господь открыл нам тело святого мученика». После молитвы море отступило на три поприща («поприще» в древности состояло из тысячи шагов, в каждом шаге — пять стоп. — Ред.), и христиане увидели мраморную гробницу, сделанную наподобие церкви. И в течение семи веков в день памяти Климента море отступало на семь дней, давая путь желающим поклониться святым мощам. Вариация на данную тему имеется и в древнерусских былинах: «С-под восточной со сторонушки выставала из моря церковь соборная с двенадцатью со престолами, святу Клименту, папы римскому».

У скептически настроенных учёных всех мастей справедливо возникают следующие вопросы: каким образом Климент римский оказался не просто утопленником с якорем или камнем на шее, что за церковь вставала из моря, куда она делась и как в дальнейшем умудрились извлечь тело утонувшего мученика на свет божий. Для обывателей, кроме этих вопросов, существует ещё один, главный: с какой стати православные уже много веков чтят папу римского...

Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 425 от 14 апреля 2017 года

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Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:13

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