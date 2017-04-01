752 метра – высота грамотности

Крымчане впервые писали Тотальный диктант в высокогорном троллейбусе

В минувший уик-энд с железнодорожного вокзала Симферополя в Алушту впервые отправлялся «Грамотный троллейбус» — креативная площадка для проведения ежегодной популярной всероссийской акции «Тотальный диктант». На высоте 752 метра над уровнем моря участникам предстояло написать текст Леонида Юзефовича под названием «Улан-Удэ. Селенга»: акцент был сделан на правописание имён собственных (большая и маленькая буквы), географических названий, одной и двух Н в причастиях. Решил попробовать свои силы и корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ».

Писали прямо на коленках

«Тотально покатались», «Вжух! И у тебя пятёрка за диктант», «Задняя площадка, что у вас? Передаём диктант», «752 метра — высота моей грамотности» — с такими оригинальными табличками, подготовленными крымскими организаторами акции, могли сфотографироваться на память все пассажиры «Грамотного троллейбуса» по пути на Ангарский перевал.

Именно там троллейбус сделал остановку, чтобы участники — а среди них были в основном молодые люди — спокойно написали диктант. За неимением столов писали прямо на коленках, подложив папки, учебники. Попутно ещё успевали позировать фотографам и давать комментарии журналистам, которых оказалось немало. И все задавали один и тот же вопрос: «Зачем вам это надо?»

«Поучаствовать в такой масштабной акции хотелось давно. А тут и возможность появилась, и площадка для написания диктанта довольно оригинальная открылась — „Грамотный троллейбус“. Прежде всего хотелось испытать свои силы, поучаствовать в чём-то новом и неординарном. Несмотря на довольно прохладную и пасмурную погоду, атмосфера была душевная. Никакого дискомфорта не чувствовалось. Хотелось бы выразить благодарность всем организаторам „Тотального диктанта“ в Крыму. Это очень нужное мероприятие, сплотившее людей разных возрастов. А это значит, что не всё так плохо у нас с грамотностью, у людей есть к чему стремиться», — поделилась с «Крымским Телеграфом» одна из пассажирок, учитель русского языка и литературы Виктория Толдонова.

Тест на грамотность прошли 500 крымчан

«Идея троллейбуса... даже не знаю, как пришла в голову. Как всё гениальное, она лежала на поверхности, нужно было лишь чуть-чуть приподняться над суетой и пофантазировать. Высокогорный троллейбус — это наш уникальный бренд, который известен за пределами полуострова, и было бы странным его не использовать в «Тотальном диктанте», — отметил организатор акции в Симферополе заместитель директора Таврической академии КФУ Антон Трофимов.

Впрочем, для тех, кто привык к традиционной обстановке и удобным партам, в Симферополе предоставили и другие площадки: это Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, Крымская республиканская библиотека для молодёжи, Таврическая академия КФУ им. В. И. Вернадского, библиотека им. А. С. Пушкина.

В крымской столице свои орфографические знания проверили примерно 230 человек. Кроме того, ещё 250 человек писали диктант в Ялте, Бахчисарае и Севастополе. Таким образом, всего по Крыму тест на грамотность прошли около 500 человек.

Интересный факт: в этом году — так же, как и в предыдущем — симферопольцы могли каждую пятницу (начиная с 3 марта) посещать в КФУ бесплатные занятия по русскому языку.

К слову, все результаты загружаются на сайт диктанта в течение нескольких дней. Чтобы узнать свою оценку, нужно ввести в личном кабинете имя, фамилию (или псевдоним, если использовался таковой) и кодовое слово, которое участники указывали на специальном бланке.

Знакомство с работами, получение индивидуальной консультации филолога и награждение отличников состоится в библиотеке имени Франко в субботу, 15 апреля.

Как и в прошлые годы, текст состоял из трёх частей: российский писатель Леонид Юзефович описал три города, с которыми связана его жизнь, и три реки, на которых стоят эти города. Таким образом, первую часть под названием «Санкт-Петербург. Нева» написали Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные страны этого часового пояса. Вторую («Пермь. Кама») — Урал и Западная Сибирь. Третью часть — «Улан-Удэ. Селенга» — писали в европейской части России и Европе, а позже всех — в Америке.

Справка

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, её участниками стали около 200 тысяч человек. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создаёт один из известных писателей.

Самые частые ошибки в Тотальном диктанте

ТД-2016 (автор текста — Андрей Усачёв): в словах «по-древнеегипетски», «эллины», «каллиграфия», «мерились», «впоследствии».

ТД-2015 (автор текста — Евгений Водолазкин): в словах «брусчатка», «вполоборота», «вполуха», «врассыпную», «обожжённый», «невидимый».

ТД-2014 (автор текста — Алексей Иванов): в словах «гармошка», «перрон», «семафор», «палисадник», «расхристанный».

ТД-2013 (автор текста — Дина Рубина): в словах «наперсник», «экзистенциальный», «чересчур», «коммунизм», «беспрецедентный».

А что касается Тотального диктанта — 2017, самыми сложными для россиян оказались слова «коньяк» и «стерлядь», заявила журналистам председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарёва. Так, в «коньяке» некоторые умудрились поставить твёрдый знак вместо мягкого, а «стерлядь» так и вовсе поразила проверяющих многообразием вариантов написания. Правда эти самые варианты не уточняются. На ум приходит разве что «стерляТь». А вы бы как написали?