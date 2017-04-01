Свобода вернулась по Феодосийскому шоссе

13 апреля — День освобождения Симферополя от фашистов

Утром 12 апреля Симферополь дрожал от близких и частых артиллерийских залпов — под Зуей и нынешним Гвардейским войска 4-го Украинского фронта вступили в бой за столицу Крыма. Более 20 частей и соединений крушили оборону врага на подступах к городу...

Часть целого

Конечно, освобождение Симферополя — лишь часть освобождения всего Крымского полуострова той весной 1944 года. Но для столицы Крыма 13 апреля — дата стоящая особняком. Светлая дата. Как проходила эта операция?

Она началась ещё 8 апреля, когда началась мощная и масштабная Крымская наступательная операция и советские войска приступили к освобождению Крыма, который оборонялся силами 17-й немецкой армии (в которую также входили и румынские части).

Для освобождения Симферополя приказом командующего 4-м Украинским фронтом генерала армии Толбухина была сформирована фронтовая группа в составе 19-го танкового корпуса, полков 279-й стрелковой дивизии и 21-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. 12 апреля, преследуя отступающие немецко-румынские войска тремя колоннами, советские войска вышли в район нынешнего посёлка Гвардейское, где находился крупный транспортный узел противника — аэродром и узловая железнодорожная станция. После ночной перегруппировки советские танковые части с ходу взяли его 13 апреля.

Что происходило в городе?

Тогда же, в ночь на 13 апреля две группы партизанского Северного соединения проникли в Симферополь и уничтожили казармы немецкого гарнизона.

Тут же удар нанесли части 51-й армии, группа 19-го Краснознамённого Перекопского танкового корпуса и 279-й стрелковой дивизии под общим командованием заместителя командующего 51-й армии генерал-майора Разуваева, подразделения 65-го стрелкового корпуса генерал-майора Кошевого, артиллерийские и авиационные соединения.

В этот бой включились и партизаны 1-й Краснознамённой бригады Северного соединения партизанских отрядов Крыма под командованием Ямпольского и Лугового. Они подошли к городу со стороны лесных массивов. Сопротивление врага было быстро сломлено. В середине дня 13 апреля 1944 года в Симферополь по Феодосийскому шоссе въехали колонной автомашин партизаны Северного соединения.

Также в город вошли танки 79-й танковой бригады и 101-й танковой бригады, а потом 27-я мотострелковая, 6-я гвардейская танковая бригады, а также партизаны 17-го и 19-го отрядов 1-й партизанской бригады окончательно закрепили успех. Также в освобождении Симферополя принимали участие воины 279-й стрелковой дивизии и городские подпольные группы под руководством Косухина и Бабия. Одновременно, группа партизан Якова Саковича, Фёдора Горбия атаковали противника в южной части города. Таким образом, к 16 часам Симферополь был полностью очищен от противника. Оказались захвачены большие трофеи, в том числе 10 железнодорожных эшелонов с вооружением, боеприпасами и военным имуществом. А также были взяты в плен свыше тысячи солдат и офицеров противника.

Долгожданная мирная жизнь

В день освобождения, охрану порядка в городе взяли на себя партизаны. Их патрули заняли типографию, узел связи, радиостанцию и другие важные объекты. Приказ, подписанный партизанскими командирами Ямпольским и Луговым, гласил: «1) Сегодня 13 апреля 1944 г. Крымские партизанские отряды Северного соединения вступили в город Симферополь. 2) Охрана революционного порядка в городе осуществляется партизанами. 3) Призываю всех граждан города строжайше соблюдать революционный порядок, оказывать всемерное содействие партизанам в борьбе с мародёрством, в вылавливании шпионов, провокаторов и лиц, нарушающих порядок в городе».

В тот же вечер Москве в честь освободителей Симферополя гремел праздничный салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий, а 11-ти наиболее отличившимся частям и соединениям было присвоено почётное наименование «Симферопольских». А на следующий день на Комсомольской площади (на ее месте сейчас находится стадион «Локомотив») состоялся митинг жителей города и воинов-освободителей. А симферопольский горисполком, который возглавлял тогда Василий Филиппов, издал распоряжение о восстановлении хозяйственной жизни города: «Предлагается всем гражданам города, работающим на предприятиях в г. Симферополе, 17 апреля явиться на работу на свои предприятия. Руководителям предприятий 16 апреля явиться со списками всех работников в горисполком на ул. Пушкинскую, 14».

Начиналась такая долгожданная мирная жизнь...