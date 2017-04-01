Душевный разговор

В чем различие между мужской и женской духовностью

Рассуждения на заданную тему

Сегодня книга Джорджа Гилдера «Мужчина и брак» считается классикой и во многих странах является поистине бестселлером. Феномен популярности такого рода литературы может показаться странным, ведь речь в ней идёт о, казалось бы, весьма банальных и, главное, очевидных вещах — о различиях между мужчинами и женщинами по их характерным особенностям и предпочтениям. Увы, писать о данной проблеме можно и нужно. Ведь в современном социуме многие не видят дальше, — нет, не собственного носа, — а собственных первичных половых признаков. Сегодня самой горячо обсуждаемой темой в соцсетях является вопрос: «Должен ли мужчина уступать место в маршрутке беременной женщине?» Верный ответ: «Да, должен». Почему? «Для себя. Для того, чтобы лишний раз почувствовать свою силу, приоритетность своей духовности».

К сожалению, так считают не многие. И все оттого, что наше общество выбрало ложный путь. Об этом доказательно пишет Лиэнн Пэйн в книге «Кризис мужественности». Он указывает на то, что физиологические различия должны непременно вести к различиям духовности и морали, к пониманию своей роли и своего места. Если, конечно, мы говорим о людях. Справедливость — это не просто равенство, справедливость должна признавать различия полов и индивидуальностей.

Женщина-агрессор

Сегодня психологи, социологи, философы говорят о том, что вопрос о женской духовности приобретает актуальное значение, поскольку слабый пол занял уж больно агрессивное положение по отношению к социуму.

Эта беда, по мнению учёных, взращивалась на протяжении многих веков. И взращивалась мужчинами. Мол, во времена античности существовало «некое природное духовное начало, в котором было развитие, но это развитие взял на себя мужчина и привёл к тому, что сегодня развитие перестало быть развитием». Проще говоря, сильный пол сделал универсальным языком общения в социуме свой, мужской, и женщины, чтобы иметь возможность самореализоваться стали внимательно изучать его и постепенно забыли тот, который изначально был им предназначен природой.

Древний язык самоотречения

А ведь женский язык — это язык любви. И женщине для того, чтобы утвердить силу своего духа в веках, нужно, прежде всего, навести порядок внутри себя и найти смелость наконец заговорить на своем языке.

Доказательство тому — среди почти 300 русских православных святых есть и женщины. Посмотрим, за что их назвали образцом для подражания.

1. Евфросиния Полоцкая (Преслава). С ранних лет проявляла интерес к духовной жизни. Когда ей исполнилось 12 лет, она отказалась от династического брака и приняла тайный постриг. Признана выдающимся церковным деятелем своего времени, принимала участие у политической жизни княжества и стала своеобразным знаменем борьбы половчан за свою независимость. Канонизирована в 1893 году.

2. Княгиня Ольга. С 947 года Ольга единолично правила Русью. В 955 году (еще до Крещения Руси) Ольга крестилась в Константинополе под именем Елена. Святой Ольгу признали уже во времена правления Ярополка, её внука, а в 1547 году княгиня Ольга, единственная из русских женщин, была причислена к лику равноапостольных святых.

3. Матрона Московская. Родилась незрячей. К 18 годам у девушки отнялись ноги. Большую часть жизни прожила у односельчанки Евдокии Михайловны Ждановой и её дочери Зинаиды, принимала у себя страждущих и больных. Скончалась в 1952 году. В 1999 году Матрону канонизировали как местночтимую святую, но поклониться ей едут люди со всей России.

4. Ксения Петербуржская. Родилась Ксения в первой половине XVIII века. Достигнув совершеннолетия, Ксения вышла замуж за придворного певчего Андрея Фёдоровича Петрова. Любимый супруг скончался, когда Ксении было 26 лет. Молодая вдова встала на путь юродства, раздала всё их имущество бедным. В 1988 году Русская Православная Церковь причислила её к лику святых.

5. Феврония. Дочь бортника, вышедшая замуж за князя Петра по любви. Пётр и Феврония считаются покровителями семьи.

6. Анна Кашинская (в постриге — София) родилась в XIII веке в семье ростовского князя Дмитрия Борисовича. Год пострига Анны неизвестен, но в 1358 году она упоминается как 80-летняя настоятельница Тверского женского монастыря во имя св. Афанасия. В 1650-м году была канонизирована, но уже в 1677 году, в рамках борьбы с двоеперстным крещением, была проведена деканонизация, а житие святой Анны — предано анафеме. Только в 1909 году императором Николаем II было дано разрешение на повторную канонизацию.

7. Иулиания Лазаревская (настоящее имя Ульяна Устиновна Осорьина). Родилась в 1530 году в семье дворян Недюревых. В 16 лет вышла замуж, родила 13 детей. После гибели двух сыновей на царской службе, Ульяна стала упрашивать мужа, чтобы тот отпустил её в монастырь. Тот согласился при условии, что до этого она воспитает оставшихся детей. Когда в период правления Бориса Годунова разразился голод, Иулиания продала всё своё имущество, чтобы накормить неимущих. В 1614 году Иулианию Лазаревскую канонизировали в лике праведницы.

8. Иулиания Вяземская. Была супругой князя Симеона Мстиславича Вяземского. Смоленский князь Юрий Святославович попытался насильно привести Иулианию к себе «хотя с нею жити». Не стерпев надругательства, княгиня ударила обидчика ножом, а тот в приступе ярости убил её мужа, а ей самой отрубил руки и ноги и велел бросить в реку Тверцу. Весной 1407 года тело мученицы Иулиании было найдено плывущим против течения реки Тверец. Обретенное тело мученицы было погребено у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка, вскоре после этого на месте захоронения стали происходить чудесные исцеления. Точная дата канонизации Иулиании Вяземской как местночтимой святой неизвестна, но многие историки считают, что это произошло в 1815 году, в год повторного обретения мощей святой.