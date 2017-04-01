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В Крыму появится новый мемориальный комплекс

На территории бывшего совхоза «Красный», рядом с новым мемориалом на месте концлагеря, в день освобождения Симферополя от фашистских захватчиков прошла реконструкция боевых действий времён Великой Отечественной войны. Зрителям напомнили о легендарных и бесстрашных крымских актёрах из подпольной группы «Сокол» и показали эпизоды других военных конфликтов.

Утреннюю загородную тишину разрезает автоматная очередь. Люди в грязной залатанной одежде криво падают на разрытую землю, медленно скатываются за небольшой бугор. Солдат в немецкой форме подходит с пылающим факелом и поджигает тела, скрывая следы расстрела...

Несколько сотен зрителей смогли зримо представить, как обходились фашисты с пленными людьми. Знаменательно, что реконструкция страшных событий происходила в особенном месте – на территории бывшего совхоза «Красный». Это название знакомо каждому крымчанину, ведь именно здесь в годы оккупации Крыма немецкими войсками, то есть с 1941 по 1944 годы, действовал концлагерь, где было замучено около 15 тысяч человек.

В 2015 году на месте концлагеря был построен мемориал, куда теперь может приехать любой человек, чтобы почтить память погибших и замученных. В апрельские и майские дни мемориал становится площадкой для проведения торжественных траурных мероприятий. В этот раз здесь отмечали 73-летие со дня освобождения Симферополя от фашистских захватчиков.

К слову, на этой территории пройдёт строительство третьей очереди мемориала. В частности, планируется создание научно-образовательного центра военной истории Крыма, который будет состоять из экспозиционных залов, посвящённых Крымской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнам.

Работники центра займутся изучением не известных ранее страниц истории полуострова, в том числе в период военных действий.

Подробнее читайте в «КТ» № 426 от 21-27 апреля 2017 г.
Макс КОТОВ

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Просмотров: 241 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 17:14

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