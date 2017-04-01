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Однобокое знание

Любопытный опрос задумало провести Министерство экологии и природных ресурсов Крыма – опрос среди крымчан и гостей полуострова о самом экологически чистом городе республики. Мероприятие организовано в рамках республиканской экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты» и на первый взгляд выглядит неплохо. Ведь цель – выявить с помощью общественности наиболее экологически чистый и безопасный город Крыма. «Цель опроса – определить приоритетность личных интересов населения в требованиях к состоянию окружающей среды как места проживания, отдыха, реализации потребности общения с природой», – заявил, в частности, министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

Однако, при более близком знакомстве с деталями опроса, выясняется, что он – однобокий. В том смысле, что знать о самом чистом крымском городе чиновники хотят, а вот о самом грязном – нет. Ведь такого пункта среди вопросов мероприятия не предусмотрено. Действительно, зачем негатив нагнетать? Зачем говорить о плохом, да ещё в Год экологии, да ещё накануне Всемирного дня охраны окружающей среды? Вот и получится, что представителям органов местного самоуправления городских округов, набравших наибольшее количество голосов (т. е. самым чистым), будут вручены грамоты, вынесены благодарности и прочие бонусы. А руководство проблемных городских округов останется в безвестности и покое. И незачем общественность беспокоить.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года

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Просмотров: 61 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:13

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