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Говорят, что... в Амурском не могут укротить воду Говорят, что дефицит воды крымской глубинке неведом. Даже наоборот – девать её некуда. К примеру, так происходит в селе Амурском, где водонапорная башня щедро и круглосуточно источает ценную жидкость. В частности, местные жители обращают внимание на царящий в их населённом пункте апофеоз бесхозяйственности. «Вот так сберегаем природные ресурсы... Изо всех щелей течёт вода из водонапорной башни в с. Амурском Красногвардейского района, но местные власти бездействуют...» А тем временем местные жители сидят без воды... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года Еще статьи: Говорят, что... вода на исходе Говорят что... в сёлах из кранов течёт жёлтая вода Говорят, что... из кранов течёт непонятная жидкость Остатки воды Кому питьевая вода нужнее?