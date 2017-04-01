В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в центре Керчи появилось болото

Житель города-героя Владимир Л. сообщает, что в самом центре Керчи, на одной из детских площадок, образовалось самое настоящее болото. Виновных в его появлении, равно как и ответственных за приведение территории в надлежащее состояние, найти не удаётся уже давно. Керчане шутят, что, наверное, это такой новый детский бассейн открыли местные власти. Бассейн для маленьких экстремалов...