Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кошку на части
И сам не ам, и другому не дам
Тайна зодчего
На дорогах – боевые действия...
Полетели головы
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... эпидемия сноса деревьев дошла до больницы

Сотрудница республиканской детской больницы, расположенной в Симферополе, на улице Титова, И. Орлова сообщает, что в этом медучреждении руководство затеяло снести более десятка крепких двадцатилетних берёз из-за того, что они якобы мешают установке нового забора взамен старого, со стороны речки. Рядовые сотрудники больницы возмущены такими планами. Кроме того, они сообщают, что «бесконечный ремонт, который там уже года два идёт, превратил парк возле больницы (в котором, кроме прочего, растут прекрасные голубые ели) в настоящий ужас, работы ведут так, что гробят все насаждения вокруг».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 223 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:22

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Апрель 2017 (78)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru