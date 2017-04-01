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Говорят, что... эпидемия сноса деревьев дошла до больницы

Сотрудница республиканской детской больницы, расположенной в Симферополе, на улице Титова, И. Орлова сообщает, что в этом медучреждении руководство затеяло снести более десятка крепких двадцатилетних берёз из-за того, что они якобы мешают установке нового забора взамен старого, со стороны речки. Рядовые сотрудники больницы возмущены такими планами. Кроме того, они сообщают, что «бесконечный ремонт, который там уже года два идёт, превратил парк возле больницы (в котором, кроме прочего, растут прекрасные голубые ели) в настоящий ужас, работы ведут так, что гробят все насаждения вокруг».