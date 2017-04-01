В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... подросткам не дают стать гражданами РФ Говорят, что 14-летние граждане России не могут получить свой законный паспорт из-за подтверждения гражданства для юных крымчан. Их родители своевременно перевели украинские свидетельства о рождении на русский язык, за деньги нотариально заверили перевод, поставили в своих российских паспортах печати напротив имени каждого ребёнка и получили форму 8. Ещё несколько месяцев назад этого было достаточно. Теперь, чтобы 14-летний подросток получил паспорт, нужно поставить штамп на свидетельстве о рождении. В отделе по вопросам мигрантов УМВД России по городу Симферополю полный аншлаг. Приём ведётся два раза в неделю, электронная очередь расписана по июль и заблокирована. В живую очередь записываться нужно глубокой ночью. Положение усугубляется ещё и тем, что данный отдел расположен в подвале жилого дома, то есть в помещении, малопригодном для столь большого скопления народа. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года Еще статьи: Говорят, что... придумали ещё одну преграду в подтверждении гражданства дет ... Маленькие крымчане — граждане РФ Кто пытается заработать на детях? Новое бизнес-сотрудничество Невероятная очередь за очевидным