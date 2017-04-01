Минус миллиард с хвостиком

После проверок Счётной палаты — пять уголовных дел

После проведённых Счётной палатой Крыма в 2016 году проверок правоохранительные органы возбудили пять уголовных дел. А дефицит бюджета Крыма сократился до 1,1 миллиарда рублей.

Контроль за средствами

Большинство жителей республики имеют слабое представление о том, чем занимается Счётная палата Крыма. Между тем на последнем заседании парламента РК был представлен отчёт госоргана о деятельности за 2016 год. В частности, контрольно-счётным органом были проведены мероприятия по контролю за эффективным и целевым использованием средств бюджета, выделенных на сферы здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, топлива и энергетики.

Из презентации следует, что в течение прошлого года был проверен финансовый маршрут израсходованных бюджетных средств общим объёмом 31,6 миллиарда рублей (24,7 процента от бюджета 2016 года). При этом нарушений и недостатков выявлено на сумму в 3,817 миллиарда рублей (три процента от общего объёма расходов)!

Анатолий Заиченко, председатель Счётной палаты Крыма:

«Ключевыми в доле нарушений и недостатков являются вопросы, напрямую не связанные с потерями и хищениями. Речь идёт о нарушениях неимущественного характера, включая неэффективное использование средств, их несвоевременное освоение и ненадлежащее качество ведения бухгалтерского учёта».

В то же время глава ведомства отметил, что Счётная палата уделяет повышенное внимание контролю за устранением выявленных недостатков. К слову, в Прокуратуру Республики Крым для принятия мер реагирования было направлено 18 материалов.

По итогам проверки контрольно-счётного органа правоохранительные органы Крыма возбудили пять уголовных дел, а также вынесли восемь представлений об устранении нарушений бюджетного законодательства, а по четырём мероприятиям проводятся дополнительные проверки.

Какие выводы можно сделать из презентации Счётной палаты Крыма? Во-первых, в Крыму действительно назрела необходимость долгосрочного бюджетного планирования, а не принятие главного финансового документа всего на один год, как это происходит сейчас. Утверждение бюджета на несколько лет вперёд позволит реализовывать в республике крупные проекты, предполагающие оборот большого объёма финансов.

Во-вторых, органы власти разного уровня должны уделять гораздо больше внимания соблюдению бюджетной дисциплины. У нас же из года в год наблюдается не самая лучшая практика — все средства концентрируются в последнем квартале бюджетного года. В итоге многие проекты просто не удаётся завершить или, наоборот, приходится выполнять все работы в крайне сжатые сроки, что негативно отражается на их качестве.

Ещё один весьма отрицательный момент, зафиксированный Счётной палатой РК, — заключение госорганами договоров с юридическими лицами на оказание услуг, дублирующих функции собственно самого этого органа власти. Кроме того, органы исполнительной власти республики привлекают сторонние организации для разработки государственных программ. По итогу такие проекты отличаются низким качеством планирования, да и сдаются они гораздо позже назначенных сроков.

Анатолий Заиченко:

«Как пример — государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными. Израсходовано шесть миллионов рублей. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Республики Крым на 2015–2017 годы — израсходовано 3 миллиона 80 тысяч рублей. Вопрос: чем тогда занимаются сотрудники этих министерств?»

В Счётной палате критикуют и работников госорганов на местах.

Анатолий Заиченко:

«Принятие качественного решения на высшем уровне ещё не означает его эффективную реализацию непосредственным исполнителем. Профессионалы на местах, разрабатывая локальные акты, направляют порой свои знания не на поиск резервов повышения эффективности реализации принятых решений, а на адаптацию этих решений под уже сформированный уклад!»

Дефицит сократился

В Министерстве финансов Крыма сообщили, что доход бюджета на 2017 год увеличился на 2 миллиарда 552 миллиона рублей, из которых собственные налоговые и неналоговые доходы составили два миллиарда, а остальная сумма — это увеличение объёма целевых средств из федерального бюджета.

Эти деньги, в частности, будут направлены в Министерство транспорта на организацию автобусного сообщения в Белогорском районе (16,2 миллиона рублей), на создание системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (5 млн руб.), а также в Госкомитет по ценам и тарифам на внедрение региональной информационной системы (12,6 млн).

Ирина Кивико, министр финансов Крыма:

«Однако основная сумма (1 миллиард 972 миллиона рублей) — это сокращение дефицита бюджета Республики Крым. То есть мы сокращаем дефицит, который у нас был по первоначальном бюджету 3 миллиарда, до 1,1 миллиарда рублей».

Если говорить о дополнительных целевых средствах из федерального бюджета, то 544 миллиона рублей планируется отдать Министерству труда и социальной защиты Крыма для выплаты единовременного пособия беременным жёнам военнослужащих, предоставления соцподдержки Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда.

Ещё 486,7 млн получит Минздрав Крыма на субвенции отдельным категориям граждан для обеспечения лекарственными препаратами.