Евпатория: возвращение детской здравницы

Потерянная в сетях вода и устаревшие санатории

В начале этого года Владимир Путин поручил руководству Крыма вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы. Для этого в городе-курорте должны создаваться новые и модернизироваться уже существующие санатории. Однако городу предстоит справиться с целым рядом социальных и инфраструктурных проблем.

Очень жаль мне тех, которые...

Вообще история Евпатории как всероссийской детской здравницы началась в начале XX века. В 1907 году здесь появилось первое специализированное курортное учреждение — школа-санаторий для глухонемых детей. А уже в Советском Союзе — 20 января 1936 года — Совнарком РСФСР принял постановление «О санаторно-курортной помощи детям и об организации детского курорта». В документе, в частности, было написано: «Утвердить местом строительства нового детского образцового курорта — Евпаторию». С этой целью в 1938 году был утверждён план генеральной реконструкции города.

Андрей Филонов, глава администрации Евпатории:

«В 1986–1990 годах город был не только по статусу лучшим курортом. Он был действительно таким по содержанию. Здесь был профицитный бюджет, была создана развитая инфраструктура, новые дороги, город утопал в зелени и цветах. Это был самый красивый город по озеленению. Всегда конкурировал с Ялтой. К тому же был человеческий капитал: врачи, воспитатели, медработники, весь персонал санаторно-курортного комплекса. Это были новаторы, специалисты детской курортологии и медицины».

Да что говорить! В «поздние советские годы» на территории курорта работало 78 курортно-санаторных учреждений на 33 тысячи мест. Из них 20 санаториев были рассчитаны как раз на детей. Здесь действовало 30 пионерских лагерей. В 1981 году в Евпатории была открыта кафедра физиотерапии и курортологии детского возраста, которая существует до настоящего времени.

Однако после развала Советского Союза старая база, хотя и продолжала существовать, но быстро приходила в непригодность. В итоге старые санатории за двадцать с лишним лет оказались в самом неприглядном виде.

Новая эра

Сегодня Евпатория занимает вторые-третьи места в республике по объёму туристов. Ежегодно курорт принимает 20–24 % отдыхающих от общего турпотока Крыма.

Однако главной целью как руководства РК, так и местных органов власти является возрождение статуса всероссийской детской здравницы.

С этой целью ещё в 2014 году, то есть сразу после присоединения полуострова к Российской Федерации, в принятой федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя было прописано создание в Евпатории туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление». Таким образом, этот проект планируется реализовать до 2020 года, и на него собираются потратить более 11 миллиардов рублей, из которых восемь миллиардов должны выделить в 2018–2020 годах.

Среди прочего создание полноценного кластера предполагает улучшение инфраструктуры города-курорта: ремонт дорог, замена изношенных сетей водоснабжения и канализации, реконструкция архитектурных памятников в том числе.

Андрей Филонов:

«Сегодня мы (Евпатория. — Ред.) — номер один по объёму денег в кластере санаториев. Но нашим аргументом было то, что мы это строим не для ста тысяч жителей Евпатории. Мы уже в общем привыкли. Но с точки зрения развития детской здравницы, для детей России — конечно, надо вкладывать! И будем двигаться от курортной зоны к спальным районам».

Помимо этого, президент России Владимир Путин в начале этого года по итогам заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей поручил руководству Крыма заняться развитием детских санаториев в Евпатории. В связи с этим заместитель председателя Совета министров Крыма Алла Пашкунова отметила, что Евпатория обладает уникальными климатическими и лечебными свойствами. «Там (в Евпатории. — Ред.) может оказываться современная реабилитационная помощь с использованием климато-бальнеологических методик, которые во многих случаях гораздо эффективнее восстанавливают психофизиологические возможности детского организма, чем медикаментозная терапия», — говорит Пашкунова.

Андрей Филонов:

«Сегодня большая рабочая группа отрабатывает это предложение. Сейчас просто нужно правильно сформировать эту программу».

Конкретные меры по развитию детских здравниц в Евпатории должны быть разработаны уже к 1 июня.

Проблемный город

Несмотря на радужные перспективы, городу предстоит решить немало проблем, чтобы он снова стал образцовым курортом. И в первую очередь речь идёт об инфраструктуре.

Андрей Филонов:

«Основные моменты — это аварийные инженерные сети, то есть водоснабжение, канализация, отсутствие ливневой канализации. Это дорожное покрытие. Это отставание санаторно-курортного комплекса от современных реалий».

Протяжённость уличной дорожной сети в городе составляет 270 километров, из них с асфальтовым покрытием — 163. При этом нуждаются в капитальном ремонте 190 дорог.

Также в Евпатории 102,3 км сетей теплоснабжения, из них в ветхом состоянии находится 98 процентов! 95 процентов водоснабжения требуют ремонтных работ. К слову, на сегодняшний день город вообще теряет 50 процентов воды при транспортировке в сетях, и это просто катастрофическая цифра. Отдельно стоит вспомнить и набережную, которая также нуждается в реконструкции.

Теоретически весь этот пласт проблем будет снят при реализации средств по ФЦП в рамках развития кластера «Детский отдых и оздоровление» до 2020 года.

Однако, помимо инфраструктурных проблем, в городе в плачевном состоянии находятся и сами здравницы. Сейчас в Евпатории работает 63 санаторно-курортных комплекса, из которых 38 — детские учреждения. При этом подавляющее большинство санаториев (около 80 %) нуждаются в модернизации.

Андрей Филонов:

«Чего требует санаторно-курортный комплекс? Простых вещей — реконструкции и капитального ремонта номерных фондов и модернизации лечебной базы. И какова роль государства в этом? Конечно, роль государства только в создании условий. Ну не может государство на себя взваливать эту историю в нынешних экономических условиях».

По словам главы евпаторийской администрации, на помощь в решении всех этих проблем должны прийти инвесторы.