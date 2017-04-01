Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кошку на части
И сам не ам, и другому не дам
На дорогах – боевые действия...
Тайна зодчего
Полетели головы
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыЕвпатория

Евпатория: возвращение детской здравницы

Потерянная в сетях вода и устаревшие санатории

В начале этого года Владимир Путин поручил руководству Крыма вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы. Для этого в городе-курорте должны создаваться новые и модернизироваться уже существующие санатории. Однако городу предстоит справиться с целым рядом социальных и инфраструктурных проблем.

Очень жаль мне тех, которые...

Вообще история Евпатории как всероссийской детской здравницы началась в начале XX века. В 1907 году здесь появилось первое специализированное курортное учреждение — школа-санаторий для глухонемых детей. А уже в Советском Союзе — 20 января 1936 года — Совнарком РСФСР принял постановление «О санаторно-курортной помощи детям и об организации детского курорта». В документе, в частности, было написано: «Утвердить местом строительства нового детского образцового курорта — Евпаторию». С этой целью в 1938 году был утверждён план генеральной реконструкции города.

Андрей Филонов, глава администрации Евпатории:

«В 1986–1990 годах город был не только по статусу лучшим курортом. Он был действительно таким по содержанию. Здесь был профицитный бюджет, была создана развитая инфраструктура, новые дороги, город утопал в зелени и цветах. Это был самый красивый город по озеленению. Всегда конкурировал с Ялтой. К тому же был человеческий капитал: врачи, воспитатели, медработники, весь персонал санаторно-курортного комплекса. Это были новаторы, специалисты детской курортологии и медицины».

Да что говорить! В «поздние советские годы» на территории курорта работало 78 курортно-санаторных учреждений на 33 тысячи мест. Из них 20 санаториев были рассчитаны как раз на детей. Здесь действовало 30 пионерских лагерей. В 1981 году в Евпатории была открыта кафедра физиотерапии и курортологии детского возраста, которая существует до настоящего времени.

Однако после развала Советского Союза старая база, хотя и продолжала существовать, но быстро приходила в непригодность. В итоге старые санатории за двадцать с лишним лет оказались в самом неприглядном виде.

Новая эра

Сегодня Евпатория занимает вторые-третьи места в республике по объёму туристов. Ежегодно курорт принимает 20–24 % отдыхающих от общего турпотока Крыма.

Однако главной целью как руководства РК, так и местных органов власти является возрождение статуса всероссийской детской здравницы.

С этой целью ещё в 2014 году, то есть сразу после присоединения полуострова к Российской Федерации, в принятой федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя было прописано создание в Евпатории туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление». Таким образом, этот проект планируется реализовать до 2020 года, и на него собираются потратить более 11 миллиардов рублей, из которых восемь миллиардов должны выделить в 2018–2020 годах.

Среди прочего создание полноценного кластера предполагает улучшение инфраструктуры города-курорта: ремонт дорог, замена изношенных сетей водоснабжения и канализации, реконструкция архитектурных памятников в том числе.

Андрей Филонов:

«Сегодня мы (Евпатория. — Ред.) — номер один по объёму денег в кластере санаториев. Но нашим аргументом было то, что мы это строим не для ста тысяч жителей Евпатории. Мы уже в общем привыкли. Но с точки зрения развития детской здравницы, для детей России — конечно, надо вкладывать! И будем двигаться от курортной зоны к спальным районам».

Помимо этого, президент России Владимир Путин в начале этого года по итогам заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей поручил руководству Крыма заняться развитием детских санаториев в Евпатории. В связи с этим заместитель председателя Совета министров Крыма Алла Пашкунова отметила, что Евпатория обладает уникальными климатическими и лечебными свойствами. «Там (в Евпатории. — Ред.) может оказываться современная реабилитационная помощь с использованием климато-бальнеологических методик, которые во многих случаях гораздо эффективнее восстанавливают психофизиологические возможности детского организма, чем медикаментозная терапия», — говорит Пашкунова.

Андрей Филонов:

«Сегодня большая рабочая группа отрабатывает это предложение. Сейчас просто нужно правильно сформировать эту программу».

Конкретные меры по развитию детских здравниц в Евпатории должны быть разработаны уже к 1 июня.

Проблемный город

Несмотря на радужные перспективы, городу предстоит решить немало проблем, чтобы он снова стал образцовым курортом. И в первую очередь речь идёт об инфраструктуре.

Андрей Филонов:

«Основные моменты — это аварийные инженерные сети, то есть водоснабжение, канализация, отсутствие ливневой канализации. Это дорожное покрытие. Это отставание санаторно-курортного комплекса от современных реалий».

Протяжённость уличной дорожной сети в городе составляет 270 километров, из них с асфальтовым покрытием — 163. При этом нуждаются в капитальном ремонте 190 дорог.

Также в Евпатории 102,3 км сетей теплоснабжения, из них в ветхом состоянии находится 98 процентов! 95 процентов водоснабжения требуют ремонтных работ. К слову, на сегодняшний день город вообще теряет 50 процентов воды при транспортировке в сетях, и это просто катастрофическая цифра. Отдельно стоит вспомнить и набережную, которая также нуждается в реконструкции.

Теоретически весь этот пласт проблем будет снят при реализации средств по ФЦП в рамках развития кластера «Детский отдых и оздоровление» до 2020 года.

Однако, помимо инфраструктурных проблем, в городе в плачевном состоянии находятся и сами здравницы. Сейчас в Евпатории работает 63 санаторно-курортных комплекса, из которых 38 — детские учреждения. При этом подавляющее большинство санаториев (около 80 %) нуждаются в модернизации.

Андрей Филонов:

«Чего требует санаторно-курортный комплекс? Простых вещей — реконструкции и капитального ремонта номерных фондов и модернизации лечебной базы. И какова роль государства в этом? Конечно, роль государства только в создании условий. Ну не может государство на себя взваливать эту историю в нынешних экономических условиях».

По словам главы евпаторийской администрации, на помощь в решении всех этих проблем должны прийти инвесторы.

Есения СИМОНОВА
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 245 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:47

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Апрель 2017 (74)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru