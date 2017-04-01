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СоциумКультура, наука

Урок мужества для потомков

В Крыму появится новый мемориальный комплекс

 

На территории бывшего совхоза «Красный», рядом с новым мемориалом на месте концлагеря, в день освобождения Симферополя от фашистских захватчиков прошла реконструкция боевых действий времён Великой Отечественной войны. Зрителям напомнили о легендарных и бесстрашных крымских актёрах из подпольной группы «Сокол» и показали эпизоды других военных конфликтов.

 

Вечная память...

Утреннюю загородную тишину разрезает автоматная очередь. Люди в грязной залатанной одежде криво падают на разрытую землю, медленно скатываются за небольшой бугор. Солдат в немецкой форме подходит с пылающим факелом и поджигает тела, скрывая следы расстрела...

Несколько сотен зрителей 15 апреля смогли зримо представить, как обращались фашисты с пленными людьми. Знаменательно, что реконструкция страшных событий происходила в особенном месте — на территории бывшего совхоза «Красный». Это название знакомо каждому крымчанину, ведь именно здесь в годы оккупации Крыма немецкими войсками, то есть с 1941 по 1944 годы, действовал концлагерь, где было замучено около 15 тысяч человек.

В 2015 году на месте концлагеря был построен мемориал, куда теперь может приехать любой человек, чтобы почтить память погибших и замученных. В апрельские и майские дни мемориал становится площадкой для проведения торжественных траурных мероприятий. В этот раз здесь отмечали 73-летие со дня освобождения Симферополя от фашистских захватчиков.

Перед началом реконструкции прошёл небольшой митинг-реквием, в рамках которого гостей приветствовали чиновники и депутаты.

Сергей Цеков, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

«Сегодня у нас праздник — у всех, кто живёт в Крыму, у тех, кто собрался в этом месте. Но мы понимаем, что находимся на трагической для Крыма земле. Семьдесят с лишним лет назад на этом месте ежедневно погибали мученической смертью сотни, тысячи крымчан разной национальности, возраста и пола».

К слову, на сегодняшний день в базе музея мемориального комплекса жертвам концлагеря в совхозе «Красный» находится около пятисот фамилий погибших.

Фабрика смерти

После официальной части гости мероприятия смогли посмотреть на так называемый урок мужества и патриотизма «Победили в 45-м — победу можем повторить!» Реконструкция состояла из нескольких эпизодов: жизнь пленных крымчан в концлагере на территории совхоза «Красный»; бой за освобождение Симферополя; война в Афганистане и борьба российских спецслужб с террористами.

Для школьников, присутствовавших на мероприятии, особенно важно было увидеть, как тяжело приходилось людям в концлагере. Непосильный труд, голод, холод, постоянные побои со стороны надзирателей приводили к тому, что люди гибли десятками. Особенно сложно было детям и старикам.

Отдельной миниатюрой реконструкторы показали судьбу актёров и служащих Крымского драматического театра. Руководимые главным художником театра Николаем Барышевым и актрисой Александрой Перегонец, они вошли в подпольную группу «Сокол» и вели партизанскую борьбу с фашистами. После пыток в застенках гестапо их отвели на расстрел.

...И вот уже в поле показались советские воины, готовые вступить в бой с фашистами. Немцы проводят контрнаступление, надеясь отбить атаку Красной армии. Но их судьба уже предопределена. Под победные крики «Ура!» гостей реконструкции фашистская армия побеждена.

А Знамя Победы символично переходит в руки советских солдат, которые уже сражаются на внешней территории — в Афганистане. Зрители наблюдают, как бойцы-интернационалисты пытаются захватить и уничтожить караван с оружием и наркотиками, который продвигается из Афганистана в Таджикистан. Немногочисленные душманы, отстреливаясь, отходят за ближайший пригорок, но советские солдаты с реющим красным флагом не отстают от врага.

И вот очередная смена поколений — интернационалисты передают реющий флаг русским солдатам на БТР, которые, в свою очередь, ведут борьбу с террористами. И, конечно же, враг разбит.

Планы на будущее

Реконструкция боёв проходила на поле рядом с новосозданным комплексом. К слову, на этой территории пройдёт строительство третьей очереди мемориала. В частности, планируется создание научно-образовательного центра военной истории Крыма, который будет состоять из экспозиционных залов, посвящённых Крымской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнам.

Работники центра займутся изучением не известных ранее страниц истории полуострова, в том числе в период военных действий.

Макс КОТОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года

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Просмотров: 180 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:51

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