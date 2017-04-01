Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Инициатива наказуема
Кошку на части
И сам не ам, и другому не дам
На дорогах – боевые действия...
Тайна зодчего
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыЮБК

В широком формате

Что ожидается на Ялтинском международном экономическом форуме

В Крыму проходит одно из важнейших событий в сфере бизнеса и экономики полуострова — Ялтинский международный экономический форум. О том, чего ждать от этого мероприятия в нынешнем году, какие сферы экономики вызывают интерес у инвесторов и в чём предприниматели сегодня видят ключевые риски, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Шейхи и яхты

Наиболее экзотичным ожиданием форума, безусловно, является подписание инвестиционного соглашения о строительстве яхтенных марин на полуострове. За право реализации проекта, по словам организаторов форума, уже сейчас конкурируют представители Королевства Бахрейн и неназванные китайские инвесторы.

Проект весьма амбициозен — в Крыму планируют построить сеть из двенадцати яхтенных марин (в Керчи, Щёлкино, Орджоникидзе, Судаке, Алуште, Ялте, Евпатории и Севастополе), каждая из которых сможет принимать одновременно до тысячи яхт. Кроме того, запланировано строительство четырёх портов-укрытий, способных защитить яхты от шторма. Реализация проекта займёт около пяти лет. Общая стоимость шестнадцати инфраструктурных проектов предварительно оценивается в двадцать миллиардов евро.

«Деловые переговоры о возможном участии иностранных инвесторов в этих проектах велись на Российском инвестиционном форуме в Сочи, обсуждения идут и сейчас и продолжатся на Ялтинском международном экономическом форуме. Рассчитываем на то, что во время ЯМЭФ будут достигнуты конкретные договорённости и мы подпишем инвестиционное соглашение. Мы очень заинтересованы, чтобы инвесторы зашли в Крым и начали преобразования в яхтенной инфраструктуре полуострова», — сообщил президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей Андруцкий.

Загадочные «голландцы»

С не меньшим интересом обозреватели ожидают проанонсированное подписание инвестиционного соглашения о строительстве птицеводческого комплекса с объёмом вложений более чем восемь с половиной миллиардов рублей. Правда интерес обозревателей объясняется скорее не радужными планами по развитию «мясного кластера» с организацией рабочих мест для 1300 жителей Советского и Нижнегорского районов, а подписантами соглашения.

Согласно заявленной на официальном сайте информации, заниматься разведением птицы намерена некая «Черноморская агропромышленная компания», которая якобы входит в структуру международной инвестиционной группы GDP Investment Group. Однако на сайте этой группы нет ни слова о её структуре — только сообщение о том, что компания является «диверсифицированной международной группой, инвестирующей в создание прибыльных проектов на Украине и в Российской Федерации. Основными направлениями её деятельности являются мясоперерабатывающий, птицеводческий и свиноводческий бизнесы». При этом в разделе «Контакты» предлагается выбрать контакты в Нидерландах, на Украине или в РФ, но ни один из разделов на данном этапе не заполнен.

Тем временем следов иностранного капитала в ООО «Черноморская агропромышленная компания» нам тоже не удалось найти. Фирма зарегистрирована в одном из сёл Советского района, причём, судя по адресу, в каком-то одном кабинете. В состав её учредителей входят некто Кузнецов и ООО «Солнышко», единолично принадлежащее белгородскому аграрию Эдуарду Богатырёву.

Пять предложений

Видимо, во избежание столь пристального внимания к инвесторам, намеренным вкладывать в развитие крымской экономики, больше ни о ком из них организаторы форума информацию не раскрывают. И даже о проектах упоминают лишь вскользь. Всё, что известно на момент начала мероприятия, — это планы на подписание двадцати пяти соглашений и меморандумов, в том числе в сфере жилищного строительства.

Кроме того, потенциальным инвесторам будут презентованы некоторые наработки Минэкономразвития, в надежде, что их данные площадки заинтересуют. В частности, речь идёт об индустриальных парках в Бахчисарае и Феодосии, застройке Тихой бухты под видом культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк», а также энергоопреснительного комплекса для предприятий химической промышленности на севере Крыма.

Кстати, как оказалось, давно обещанных инвесторов, с которыми вот-вот должны подписать концессионные соглашения по строительству мусороперерабатывающих заводов, не существует — корпорация развития Республики Крым планирует презентовать несколько инфраструктурных проектов в сфере обработки твёрдых коммунальных отходов в надежде, что найдутся люди, готовые вкладывать в это деньги.

Не только договоры

Ключевой особенностью форума является не только заключение инвестиционных сделок, но и наличие наиболее авторитетных экспертных площадок для обсуждения экономических вопросов, которые сегодня волнуют представителей бизнеса. Согласно заявленной программе, дискуссии будут касаться налоговой политики в условиях особой экономической зоны, методов поддержки малого и среднего бизнеса, обмена практиками по инвестированию и многого другого.

Наиболее интересной станет тема проблем и перспектив развития финансовой системы Крыма. На заседании секции планируются к обсуждению актуальные вопросы о роли кредитных организаций в социально-экономическом развитии республики, в том числе в области ипотечного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса, использования инструментов господдержки в реализации инвестиционных проектов, а также взаимодействия власти и банковского сообщества.

Однако в числе ожиданий участников форума — новые рецепты относительно работы финансовых институтов в режиме санкций. Ведь организатором дискуссии выступают представители системообразующего банка республики, которые лучше всех знают практическую сторону этого вопроса.

Впрочем, стоит отметить, что дискуссионные площадки в рамках форума будут касаться не только бизнеса. Питерские музееведы собираются презентовать рекомендации по возрождению памятников архитектуры и развитию объектов культурно-исторического наследия полуострова. Спортсмены — поднять вопросы создания в Крыму условий для межсезонной подготовки футболистов и в целом развития футбола в регионе. Учёные рассчитывают поговорить о развитии космических и цифровых технологий, создании биороботов и других перспективных исследованиях нового времени. Одним словом, Ялтинский международный экономический форум в этом году обещает весьма расширенный формат и ряд продуктивных достижений.

Сергей КРЫЛОВ
Фото yalta-hotel-krym.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 168 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:47

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Апрель 2017 (66)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru