В широком формате

Что ожидается на Ялтинском международном экономическом форуме

В Крыму проходит одно из важнейших событий в сфере бизнеса и экономики полуострова — Ялтинский международный экономический форум. О том, чего ждать от этого мероприятия в нынешнем году, какие сферы экономики вызывают интерес у инвесторов и в чём предприниматели сегодня видят ключевые риски, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Шейхи и яхты

Наиболее экзотичным ожиданием форума, безусловно, является подписание инвестиционного соглашения о строительстве яхтенных марин на полуострове. За право реализации проекта, по словам организаторов форума, уже сейчас конкурируют представители Королевства Бахрейн и неназванные китайские инвесторы.

Проект весьма амбициозен — в Крыму планируют построить сеть из двенадцати яхтенных марин (в Керчи, Щёлкино, Орджоникидзе, Судаке, Алуште, Ялте, Евпатории и Севастополе), каждая из которых сможет принимать одновременно до тысячи яхт. Кроме того, запланировано строительство четырёх портов-укрытий, способных защитить яхты от шторма. Реализация проекта займёт около пяти лет. Общая стоимость шестнадцати инфраструктурных проектов предварительно оценивается в двадцать миллиардов евро.

«Деловые переговоры о возможном участии иностранных инвесторов в этих проектах велись на Российском инвестиционном форуме в Сочи, обсуждения идут и сейчас и продолжатся на Ялтинском международном экономическом форуме. Рассчитываем на то, что во время ЯМЭФ будут достигнуты конкретные договорённости и мы подпишем инвестиционное соглашение. Мы очень заинтересованы, чтобы инвесторы зашли в Крым и начали преобразования в яхтенной инфраструктуре полуострова», — сообщил президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей Андруцкий.

Загадочные «голландцы»

С не меньшим интересом обозреватели ожидают проанонсированное подписание инвестиционного соглашения о строительстве птицеводческого комплекса с объёмом вложений более чем восемь с половиной миллиардов рублей. Правда интерес обозревателей объясняется скорее не радужными планами по развитию «мясного кластера» с организацией рабочих мест для 1300 жителей Советского и Нижнегорского районов, а подписантами соглашения.

Согласно заявленной на официальном сайте информации, заниматься разведением птицы намерена некая «Черноморская агропромышленная компания», которая якобы входит в структуру международной инвестиционной группы GDP Investment Group. Однако на сайте этой группы нет ни слова о её структуре — только сообщение о том, что компания является «диверсифицированной международной группой, инвестирующей в создание прибыльных проектов на Украине и в Российской Федерации. Основными направлениями её деятельности являются мясоперерабатывающий, птицеводческий и свиноводческий бизнесы». При этом в разделе «Контакты» предлагается выбрать контакты в Нидерландах, на Украине или в РФ, но ни один из разделов на данном этапе не заполнен.

Тем временем следов иностранного капитала в ООО «Черноморская агропромышленная компания» нам тоже не удалось найти. Фирма зарегистрирована в одном из сёл Советского района, причём, судя по адресу, в каком-то одном кабинете. В состав её учредителей входят некто Кузнецов и ООО «Солнышко», единолично принадлежащее белгородскому аграрию Эдуарду Богатырёву.

Пять предложений

Видимо, во избежание столь пристального внимания к инвесторам, намеренным вкладывать в развитие крымской экономики, больше ни о ком из них организаторы форума информацию не раскрывают. И даже о проектах упоминают лишь вскользь. Всё, что известно на момент начала мероприятия, — это планы на подписание двадцати пяти соглашений и меморандумов, в том числе в сфере жилищного строительства.

Кроме того, потенциальным инвесторам будут презентованы некоторые наработки Минэкономразвития, в надежде, что их данные площадки заинтересуют. В частности, речь идёт об индустриальных парках в Бахчисарае и Феодосии, застройке Тихой бухты под видом культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк», а также энергоопреснительного комплекса для предприятий химической промышленности на севере Крыма.

Кстати, как оказалось, давно обещанных инвесторов, с которыми вот-вот должны подписать концессионные соглашения по строительству мусороперерабатывающих заводов, не существует — корпорация развития Республики Крым планирует презентовать несколько инфраструктурных проектов в сфере обработки твёрдых коммунальных отходов в надежде, что найдутся люди, готовые вкладывать в это деньги.

Не только договоры

Ключевой особенностью форума является не только заключение инвестиционных сделок, но и наличие наиболее авторитетных экспертных площадок для обсуждения экономических вопросов, которые сегодня волнуют представителей бизнеса. Согласно заявленной программе, дискуссии будут касаться налоговой политики в условиях особой экономической зоны, методов поддержки малого и среднего бизнеса, обмена практиками по инвестированию и многого другого.

Наиболее интересной станет тема проблем и перспектив развития финансовой системы Крыма. На заседании секции планируются к обсуждению актуальные вопросы о роли кредитных организаций в социально-экономическом развитии республики, в том числе в области ипотечного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса, использования инструментов господдержки в реализации инвестиционных проектов, а также взаимодействия власти и банковского сообщества.

Однако в числе ожиданий участников форума — новые рецепты относительно работы финансовых институтов в режиме санкций. Ведь организатором дискуссии выступают представители системообразующего банка республики, которые лучше всех знают практическую сторону этого вопроса.

Впрочем, стоит отметить, что дискуссионные площадки в рамках форума будут касаться не только бизнеса. Питерские музееведы собираются презентовать рекомендации по возрождению памятников архитектуры и развитию объектов культурно-исторического наследия полуострова. Спортсмены — поднять вопросы создания в Крыму условий для межсезонной подготовки футболистов и в целом развития футбола в регионе. Учёные рассчитывают поговорить о развитии космических и цифровых технологий, создании биороботов и других перспективных исследованиях нового времени. Одним словом, Ялтинский международный экономический форум в этом году обещает весьма расширенный формат и ряд продуктивных достижений.