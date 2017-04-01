Сезон, откройся!

Как готовятся в Крыму к лету и насколько полуостров дороже своих конкурентов

На прошлой неделе Министерство курортов и туризма РК и сотрудники контролирующих органов провели вебинар для пользователей пляжных территорий. С какими сложностями сталкиваются представители рекреационной сферы, что ещё инновационного обещают внедрить в ближайшее время чиновники и насколько вообще конкурентоспособными вступают в это лето крымские курорты?

В процессе подготовки

Как ни готовились к грядущему курортному сезону с зимы, а в середине апреля стало ясно, что сроки у многих горят — к началу майских праздников владельцы пансионатов и санаториев не успевают завершить весь комплекс мероприятий, необходимых для открытия пляжей.

Причин тому несколько. Тут и запутанность процедуры исследований, и чисто природный фактор — анализы проб морской воды по нормативам допускаются только после прогревания до десяти градусов. А прилегающая акватория никак к установленному правительством сроку греться не хочет — только кипятильником можно подогреть.

Тут и спасательная служба, которая обещает провести обучение матросов-спасателей только к 10 мая, а без этого никакой пляж открыть не получится. Одним словом, процесс остаётся сложным и до автоматизма ему ещё далековато.

Три круга ада

Со своей стороны, чиновники министерства во время вебинара заверили целевую аудиторию, что отныне их мытарства ограничатся всего тремя инстанциями: Роспотребнадзором, МЧС и местными муниципалитетами. При этом каждый из органов будет ставить свою отметку в паспорт пляжа и, по словам министра Сергея Стрельбицкого, на этот раз никому не удастся запустить отдыхающих на территорию, документы по которой не прошли всех этапов этой бюрократической процедуры.

Несмотря на декларируемую немногочисленность, лёгкость и быстроту согласований, на самом деле процесс, по меткой оценке одного из «участников рынка», напоминает хождение по кругам ада. В частности, за согласованием в Роспотребнадзоре кроются выполнение радиологического анализа, проведение комплекса лабораторных исследований воды и пляжного грунта с соблюдением чрезвычайно строгой методики, сбор целого пакета документов, включая такие «тугие» на принятие договора, как о вывозе мусора и водоотведении, «укатывание» специалиста, который выезжает с проверкой пляжа, и только после всего этого — получение заключения контролирующего органа.

Причём по закону они могут проверять каждую заявку до шестидесяти дней. По факту же на вебинаре пообещали этим не злоупотреблять и проводить проверки по заявкам на протяжении десяти дней с момента приёма документов. Как быстро при этом будут выдаваться заключения, особо не говорилось.

И это только одна инстанция. Не менее проблематичными в нюансах и громоздкими в исполнении являются, судя по отзывам пользователей, согласования в МЧС и местных органах власти.

Дорогой Крым

К слову, пробегая по сайту минкурортов, мы не смогли не отметить любопытную закономерность — в прошлом году профильное ведомство обнародовало четыре (!) анализа конкурентоспособности средств размещения в Крыму. По одному на каждый месяц начиная с февраля. В этом году не проводилось или, что вероятней, не обнародовалось ни одного. Хотя для участников рынка курортных услуг очевидно — этим летом полуостров находится в зоне серьёзного риска, поскольку укрепление рубля сделало вполне доступными даже экзотичные Мальдивы и Боа, не говоря уж о вечно демпингующей Турции, а также более близких конкурентах в лице Краснодарского края и Сочи.

В общем, исправляя это досадное упущение, «Крымский ТелеграфЪ» решил провести собственный анализ цен на отдых в Крыму в сравнении с аналогичными предложениями основных оппонентов. Поскольку штатными и прочими ресурсами министерства мы не обладаем, то средний чек летнего отдыха нами рассчитывался только в трёх сегментах: мини-отели с уровнем, приближённым к трём звёздам, санатории, а также четырёхзвёздочные отели с полным пансионом. За основу брался средний показатель по трём ценовым предложениям за двухместный номер в сутки из расчёта, что отдых планируется на десять дней в июле. В расчётах использовались цены, обнародованные на специализированных туристических сайтах.

Итак, выбирая среди мини-отелей, которые в крымском контексте зачастую имеют трёхзвёздную классификацию весьма условно, мы констатировали, что полуостров занимает почётную среднюю позицию среди соседей, оставаясь дороже курортов Краснодарского края и дешевле предложений именно в Сочи. В то же время цены в провинции Анталья оказались на треть ниже самых низких предложений Геленджика или Анапы.

Санаториям в этом плане повезло значительно больше — реальной внешней конкуренции у них не наблюдается, поэтому во многих путёвки на лето найти уже непросто. Крымский ценник от основных предложений Краснодарского края в этом сегменте практически не отличается, но надо сказать, что показатель сильно усреднён в связи с методикой расчёта, а на самом деле стоимость оздоровления в санаториях на ЮБК и в Евпатории сильно отличается. Раза в два, если не больше. Поэтому оздоровление на Южном берегу едва ли обойдётся дешевле аналогичной путёвки в Сочи.

Наиболее очевидное провисание прослеживается в сегменте четырёхзвёздочных отелей. Причём оказалось, что большинство отечественных мест размещения не предлагают услугу All inclusiv или хотя бы трёхразовое питание. В то время как турецкие отели, напротив, ориентированы именно на такой формат работы с клиентами. Что касается цен, то, несмотря на риски, отельеры полуострова подняли стоимость по сравнению с прошлым годом примерно на тысячу рублей (двенадцать процентов). При этом расходы на проживание в четырёхзвёздочном отеле Краснодарского края и Крыма не сильно отличаются и отдых на полуострове обойдётся даже немного дешевле. Но если посмотреть на предложения в той же провинции Анталья, то окажется, что средний чек там в разгар лета будет на сорок процентов ниже.

При этом большинство российских туроператоров ожидают падение внутренних продаж примерно на треть, отмечая, что на это влияет не только «турецкий» фактор, но и обще экономическое положение в России — граждане всё чаще задумываются об экономии и экономном отдыхе.

Тип отдыха Крым Краснодарский край (без Сочи) Большой Сочи Анталья Мини-отели (три звезды) 3350 3013 3530 2005 Санатории 5870 5865 8060 - Отели (четыре звезды) 8750 9000 11200 5440

Интерактивная карта

Среди других инновационных решений, обещанных должностными лицами минкурортов, — внедрение интерактивной карты пляжных территорий, на которой каждый объект отдыха вроде как должен быть отмечен. При этом там же будут и обозначения о том, сколько инстанций осталось пляжу до разрешённого властями открытия. Чтобы, по словам Стрельбицкого, каждый отдыхающий мог посмотреть и понять, насколько безопасным является тот или иной кусок берега.

Правда до официально заявленного старта курортного сезона осталось всего десять дней и на момент подготовки номера никаких сведений о том, сколько согласований получил тот или иной пляж, на туристическом портале Республики Крым обнаружить не удалось.

Более того, выполняя мониторинг проанонсированной министром ещё в феврале опции «интерактивный гид по пляжам», мы столкнулись с тем, что при всех удобствах множества фильтров сама карта загружается крайне тяжело. И как бы оправдывает своё название в доменном поле — «висит краймиа».

Не собрались

Надо отметить, что крымские власти воздержались от ряда мероприятий, которые бы ещё более негативно повлияли на ситуацию или привели к удорожанию услуг размещения. В первую очередь речь идёт, конечно, о «бессрочном» отложении вопроса о курортном сборе.

Алексей Черняк, глава комитета Государственного совета по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«Данный вопрос отправлен на доработку. Возникло очень много нюансов, которые требуют выверенной позиции. Насколько отложили — вопрос открыт. Может быть, на три месяца, а может, и до конца года. Там не так всё просто. То, что с 1 мая он не будет действовать — это точно».

Как пояснил глава профильного парламентского комитета, сложности возникли в связи с определением механизма взимания сбора. Если брать его в местах размещения с владельцев, то остро встаёт вопрос учёта теневых средств размещения: квартир, летних кухонь, эллингов и прочих архитектурных «изысков» курортных регионов Крыма. Если же на въезде взимать плату с отдыхающих, это создаёт дополнительные сложности с пассажиропотоком. Не успел приехать, а уже плати.

Слегка учитываем

Среди других очевидных вещей, которые по умолчанию должны быть в регионе, ориентированном на туриста, — обещание запустить автобусные перевозки в основные курортные города и посёлки в привязке к расписанию самолётов. Включая и ночные рейсы, пассажирам которых прошлым летом приходилось особенно тяжко в попытках отбиться от назойливых таксистов, заламывающих астрономические цены за доставку к месту.

Заявления о том, что в курортный сезон не будет проблем с электричеством и отключениями — тоже хорошо. Поклонников экстремального отдыха на полуострове не так уж и много, так что лишний раз повторить, что свет будет, абсолютно не лишне. Другое дело, насколько это соответствует действительности и в плане существующего дефицита электроэнергии, и в плане сроков модернизации электростанций, и — главное — в плане износа перегруженной инфраструктуры.

Немаловажным остаётся и субсидирование авиабилетов в Крым. По данным пресс-службы Министерства курортов и туризма республики, ожидается, что частично затраты на перелёт будут покрываться из 61 города России. Это позволит удерживать цены на перелёт на уровне приемлемых и хотя бы в этом не уступать остальным конкурентам.

Согласно данным одной из крупнейших площадок по продаже рекреационных услуг, на июль в Крыму забронировано 28 % мест размещения. В Краснодарском крае – 36 %. В Сочи – 52 %.