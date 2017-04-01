До заветных призов – три игры

Прошли первые четвертьфинальные поединки

Когда клубы достигают четвертьфинальной стадии, они начинают играть в ускоренном режиме, чтобы успеть определить финалистов к середине и концу мая. И оставшимся в турнирах четырём командам предстоит провести по три игры: на своём и чужом полях в полуфинале, и, как правило, на нейтральном стадионе — решающий матч, победителям которых вручаются главные призы — Кубок чемпионов и Кубок Европы УЕФА.

В ускоренном режиме

Особенный интерес розыгрыш этих призов вызывает в канун предстоящих чемпионата мира и розыгрыша Кубка конфедераций, когда в них проверяется мастерство лучших футболистов со всех континентов. Ведь большая часть самых заметных мастеров мирового футбола выступают в рядах европейских клубов.

И вот на минувшей неделе на футбольных полях Германии, Испании, Италии, Бельгии, Голландии, Франции состоялись первые четвертьфинальные матчи в розыгрышах популярных континентальных турниров, в которых, к сожалению, российские клубы не участвовали, уже выбыв из борьбы. И их поклонники, которых за рубежом с лёгкой руки английских журналистов величают не иначе как российской армией хулиганов, на них не присутствовали.

Оказывается, в Европе и без них нашлось немало собственных хулиганов. Об этом свидетельствует террористический акт в Дортмунде, где только счастливая случайность уберегла местную «Боруссию» от человеческих жертв, когда около автобуса команды взорвалась мина. Она уложила на госпитальные койки игрока немецкой команды Марка Бартру и нескольких полицейских, сопровождавших клуб на матч с французским «Монако».

Напомнили о своём бурном нраве и английские фанаты, устроившие шабаш в Мадриде, куда эта банда хулиганов пожаловала на поединок местного «Атлетико» с пока ещё действующим чемпионом Англии «Лестером». Не уступили им и тринадцать тысяч приехавших во Францию поклонников стамбульского «Бешикташа». Оказывается, они обиделись на то, что французская пресса предупреждала своих земляков, чтобы они не ехали на ответный матч в Стамбул, где футбол для гостей, как правило, становится весьма опасным путешествием. А коль так, то решили устроить в Лионе «кипящий котёл». С третьего яруса стадиона перед самым началом поединка турки забросали пиротехникой болельщиков местного «Лиона», которые от огня и удушающего дыма были вынуждены рвануть с трибун на... зелёный газон футбольного поля. Испанскому арбитру Матеу Лаосу пришлось на час позже начать поединок. Но зарубежная пресса этим событиям не посвятила повышенного внимания. Ведь в них отсутствовали Кремль и получившие добро на свои проделки от самого Путина «российские солдаты армии хулиганов». Ну а если этого перца нет, то, особенно для англосаксонской журналистики, это не представляет интереса, ведь она до сих пор переживает победу россиян над Англией восемь лет назад, когда решалась судьба места проведения мундиаля-2018, который достался нашей стране. Сей факт до сего дня не даёт покоя этому враждебному лобби, и оно всеми силами старается отнять у России право проводить мировой турнир, хотя до его старта остаётся всего чуть больше года.

Лига чемпионов

Вновь легендарная испанская «Барселона» со всеми своими великолепными исполнителями, во главе с аргентинцем Лионелем Месси, попала в труднейшую ситуацию, уступив в Турине чемпиону Италии «Ювентусу» — 0:3, у которого отличились восходящая звезда мирового футбола молодой аргентинец Пауло Дибала и Джорджо Кьеллини. Сможет ли «Барса», как это клуб сумел сделать в 1/8 финала, после поражения от ПСЖ (0:4), взять реванш на своём поле?

Нелёгкая ситуация ныне сложилась в рядах другой легенды мирового футбола — мадридского «Реала», где восемь ведущих игроков потребовали от тренера француза Зинедина Зидана не ставить в основной состав на матч в Мюнхене против «Баварии» «индивидуалиста» португальца Криштиану Роналду. Но звёздный футболист и коуч не послушал их совета и оказался прав. После того как «немецкий» чилиец Артуро Видаль в середине первого тайма открыл счёт, а затем на последней минуте не забил пенальти, именно Роналду провёл в ворота хозяев поля два красивейших мяча, принеся «Реалу» победу — 2:1. Ну а сам португалец, в четвёртый раз ставший лучшим игроком мирового футбола, стал и первым, кто провёл в клубных континентальных турнирах 100 голов в ворота соперников различного ранга. Браво, «индивидуалист»!

Пенальти, чётко пробитый в середине первого тайма лидером мадридского «Атлетико» французом Антуаном Гризманном в ворота датчанина Каспера Шмейхеля из «Лестера», принёс победу испанцам — 1:0. А вот футболисты дортмундской «Боруссии» так и не смогли избавиться от шока, вызванного терактом, который совершил выходец из Ирака, и начали поединок, пропустив два мяча, один из которых забил в свои ворота немецкий защитник Свен Бендер. Однако стоило французу Усману Дембеле отыграть один мяч, как тут же другой француз, но из «Монако», Килиан Мбаппе провёл свой второй мяч — 3:1. Единственное, что удалось подопечным дортмундца Томаса Тухеля, так это усилиями японца Синдзи Кагавы чуть-чуть «подрихтовать» счёт проигранного матча — 2:3.

Лига Европы УЕФА

В свою очередь в первых четвертьфинальных матчах розыгрыша Кубка Европы УЕФА особых сенсаций не зафиксировано. В трёх из четырёх поединков хозяева поля отпраздновали победу. Даже в «валидольном» матче в Лионе, о котором рассказывали выше, местные «горожане», ошарашенные неожиданной атакой турецких хулиганов, позволили голландскому форварду стамбульского «Бешикташа» Райану Бабелу уже в начале игры открыть счёт. Но когда до конца матча оставалось шесть минут, то всего шестьдесят секунд потребовалось монегаскам Корентену Толиссо и Жереми Морелю, чтобы принести своему клубу победу — 2:1.

На своём поле испанская «Сельта», переигравшая в 1/8 финала наш «Краснодар», теперь смогла забить в ворота бельгийского «Генка» три мяча, а в свои пропустила два — 3:2. У испанцев отличились «датчанин» из Южного Судана Пионе Систо, Яго Аспас, швед Йон Гвидетти, а у бельгийцев — «голландец» из Суринама Жан-Поль Боэтьюс и Томас Буффель. Два метких удара игрока сборной Голландии Дэви Классена принесли успех голландскому «Аяксу» в поединке с немецким «Шальке-04» из Гельзенкирхена — 2:0. И только бельгийский «Андерлехт» не сумел взять верх в родных стенах над английским «Манчестер Юнайтед», который на предыдущем этапе оставил на обочине турнира «горожан» из «Ростова». Более того, хозяевам поля пришлось отыгрываться, когда хорошо знакомый крымчанам «английский» армянин Генрих Мхитарян забил гол, и только за четыре минуты до финального свистка арбитра футболисту сборной Бельгии Леандеру Дендонкеру удалось забить гол в ворота команды Жозе Моуринью — 1:1.

В следующем номере нашего еженедельника мы не только подведём итоги четвертьфинала, но и расскажем о полуфинальных поединках в этих популярных континентальных турнирах.