Внимание российским энхаэловцам!

Как сражаются мастера из Континентальной и Национальной хоккейных лиг

КХЛ базируется в России, а НХЛ — в США. В первой из них за Кубок Гагарина сражаются 29 клубов из восьми стран, а во второй — за Кубок Стэнли, который в нынешнем году отмечает своё столетие, ведут соперничество 30 клубов из Америки и Канады.

Финиш в КХЛ...

Итак, в минувший вторник на льду Магнитогорска завершился девятый чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Стартовав в конце лета прошлого года и успешно проведя регулярный чемпионат, в котором каждый клуб сыграл по 60 поединков, второй год подряд Кубок континентов завоевал московский ЦСКА. Столичные армейцы смогли набрать 137 очков. Столько же баллов и в активе одноклубников москвичей из санкт-петербургского СКА, но им досталось второе место по дополнительным показателям. Ну а на третьей позиции остался владелец Кубка Гагарина, чемпион России магнитогорский «Металлург» — 124 очка. Однако главной задачей в год, когда российский хоккей отмечал свой семидесятилетний юбилей, было попасть в число шестнадцати счастливчиков из конференций запада и востока. Но если такая задача была по силам ряду клубов, которым не привыкать прорываться оспаривать в плей-офф Кубок, носящий имя легендарного космонавта Юрия Гагарина, то вот успех владивостокского «Адмирала» и особенно пекинского «Куньлунь Ред Стар» был приравнен к сенсации. Ведь они смогли перебежать дорогу и не пустить в плей-офф такой солидный клуб, как новосибирская «Сибирь», в рядах которой выступает большая группа талантливых игроков, которыми заинтересовались наставники национальной сборной России. Ну а достижение китайцев, пока в их составе играют в основном легионеры, не исключает того, что через пять лет ряд из них получат китайские паспорта и смогут защищать цвета национальной сборной этой страны на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине-2022.

А вот четвертьфиналы плей-офф, где для победы в парах требовалось четыре победы в семи поединках, сенсаций не преподнесли. ЦСКА хватило мастерства, чтобы всухую (4:0) переиграть финский «Йокуерит» из Хельсинки в западной конференции, СКА — подольский «Витязь», ярославскому «Локомотиву» — минское «Динамо». И только двукратному обладателю Кубка Гагарина динамовцам Москвы потребовалось шесть поединков, чтобы вывести из борьбы нижегородское «Торпедо» (4:2). В полуфинале ярославцы перекрыли в финал конференции дорогу победителю регулярного чемпионата ЦСКА — 4:2, а ребята из СКА, проиграв первый матч на своём льду московскому «Динамо» — 2:3, затем одержали четыре победы подряд — 2:1, 4:2, 4:1, 2:0. И достаточно легко в финале Кубок запада достался питерцам, которых в кулуарах турнира называли не иначе как одним из вариантов сборной России. Под началом наставника главной команды страны Олега Знарка они одолели железнодорожников — 5:4, 4:1, 2:1, 2:1.

Намного жёстче складывался плей-офф в конференции восток, хотя и тут командам не потребовалась битва из семи поединков. Здесь в четвертьфинале двукратные владельцы желанного кубка — магнитогорский «Металлург» — одолели китайский клуб, а казанский «АК Барс» — одного из первых обладателей Кубка Гагарина — уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» расправился с «Адмиралом». И только казахский «Барыс» не по рангу выбил из кубка челябинский «Трактор». В полуфинале, как говорится, всё было по делу: «Металлург» переиграл «Барыс» (4:0), а «АК Барс» — «Авангард» (4:2). В финале Кубок востока второй год подряд достался магнитогорцам, которые одержали четыре победы, по две на своей площадке и в столице Татарстана, — 2:1, 2:0, 4:2, 4:1.

Перед началом финальной серии Кубка Гагарина, победителю которого присваивается титул чемпиона России — 2016/17 года, специалисты отдавали предпочтение санкт-петербургскому СКА, хотя и отмечали, что металлурги из Магнитогорска располагают блестящим вратарём Василием Кошечкиным и столь же великолепной первой атакующей тройкой — Данис Зарипов, чех Ян Коварж, Сергей Мозякин. И уже в первом поединке на льду Магнитогорска питерцы продемонстрировали, что настроены вторично завладеть желанным призом, победив 5:4. Правда во втором матче хозяева площадки смогли взять реванш — 3:1, после чего отправились на две ответные встречи на берега Невы. Увы, эти два поединка, прошедшие в нервной борьбе, в которой гости обвинили арбитров в помощи армейцам, принесли хозяевам льда двойной успех — 2:1 и 3:2. После чего командам вновь пришлось отправляться в Магнитогорск на пятый поединок. Он начался с того, что металлурги в первом периоде повели в счёте 2:0, но армейцы смогли собрать волю в кулак и провести в ворота отлично игравшего Кошечкина четыре шайбы подряд, а затем довели игру до победы — 5:3, что позволило СКА стать новым обладателем Кубка Гагарина, выиграв финальную серию (4:1). Отметим и тот факт, что Олег Знарок в третий раз стал победителем Кубка, добившись двух успехов во главе московского «Динамо», и вот теперь, возглавляя СКА.

А НХЛ — начинает

В тот момент, когда в России в КХЛ началась заключительная серия, за океаном стартовал плей-офф в сражении за Кубок Стэнли, который тоже оспаривают шестнадцать клубов, по восемь из конференций запад и восток. В число этих счастливчиков не пробились «Тампа Бэй», «Филадельфия», «Нью-Йорк Айлендерс», что позволяет наставникам сборной России включить в число кандидатов на участие в чемпионате мира — 2017 таких супермастеров шайбы, как Никита Кучеров, Николай Кулёмин, Сергей Бобровский, Иван Проворов, Владислав Наместников.

Но, как говорится, это ещё не вечер. Сейчас в НХЛ участники плей-офф уже сыграли по три матча в четвертьфинале, где тоже требуется четыре победы в семи запланированных играх, чтобы классифицироваться в полуфиналах. И, разумеется, наших поклонников хоккея постоянно интересуют новости из НХЛ, где сейчас играют в ряде команд около двадцати умелых россиян. И если, например, «Вашингтон», «Чикаго», «Питтсбург», «Сент-Луис» или «Монреаль» не пробьются в полуфинал, то сборная России может получить в свои ряды таких выдающихся игроков, как Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Александр Радулов, Артёмий Панарин, Антон Худобин и другие.

Пока же борьба в четвертьфинале на востоке складывается следующим образом: «Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:2,4:3,3:1, «Оттава» — «Бостон» 1:2,4:3,4:3, «Питтсбург» — «Коламбус» 3:1,4:1,5:4, «Вашингтон» — «Торонто» 3:2, 3:4, 3:4. А вот на западе иная ситуация: «Миннесота» — «Сент-Луис» 1:2, 1:2, 1:3, «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 2:3, 2:0, 1:0, «Чикаго» — «Нэшвилл» 0:1,0:5, 2:3, «Анахайм» — «Калгари» 3:2, 3:2, 5:4.