В мире стресса

Информационная зависимость, интернет по часам и новости для детей

О том, как влияют на крымчан происходящие в мире события, а также как справиться с негативными последствиями неконтролируемого поглощения негативных новостей, мы поговорили с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии Гуманитарно-психологической академии КФУ им. Вернадского Игорем Тимощуком.

Всё индивидуально

Крымчан, к счастью, страшные события обходят стороной, но жители полуострова вместе со всей страной переживали и страшную катастрофу в Египте в 2015 году, когда жертвами теракта стали 224 человека, и недавнюю трагедию в метро Санкт-Петербурга. Эксперты считают, что такие события не проходят для людей бесследно, но на каждом человеке это отражается по-разному.

Игорь Тимощук:

«Всё зависит от того, насколько часто человек видит, слышит, получает информацию, которая несёт в себе негативное значение. Плюс на это сильно влияют индивидуальные особенности. У кого-то, как говорится, хрупкая психика — человек впечатлительный, у кого-то более устойчивая. Степень влияния в конечном итоге определяют в комплексе психофизиологические качества, темперамент, психологические установки, сила воли, умение совладать с собой, саморегуляция».

Новостезависимый тип

Беспрерывные потоки информации о происходящих событиях привели к тому, что люди стали новостезависимыми. Не важно, где человек находится — на работе или на отдыхе, дома или в гостях — ему нужно постоянно быть в курсе событий. Особенно это обостряется в дни трагедий. Тогда телевизоры буквально не выключаются, а интернет-пользователи не отрываются от новостных лент, следя за обновлениями. Но стоит ли опасаться такого явления? Или особого смысла бороться с этим нет?

Игорь Тимощук:

«Всё зависит от степени вовлечённости. Как и в любой болезни, у интернет-зависимости, например, есть свои стадии. Но если человек понимает, что пора ограничить себя в потреблении новостей, то самое первое правило — это отвести определённое время для информационных передач по телевизору или просмотра лент в интернете. Телевизор или компьютер не должен работать в фоновом режиме, постоянно. Нужно приучить себя получать информацию дозированно, тогда это не станет реальной проблемой для человека».

Всё дело в том, что когда информация поступает постоянно, человек не успевает подсознательно включать психологические барьеры, и тогда новости гораздо серьёзнее воздействуют на психику, причём незаметно для самого человека.

Есть и другая опасность. Если человек целые сутки проводит перед телевизором или в интернете, поглощая килобайты негатива, в какой-то момент он придёт к убеждению, что весь мир состоит из зла, убийств, войн и терактов. Понятно, что это также может пагубно сказаться на психике — привести как к расстройствам сна, так и к депрессии.

Игорь Тимощук:

«Интересно, что такая проблема существовала в западных странах начиная с 60-х годов прошлого века. Тогда в открытую заговорили о том, что тема зла, тема насилия стала превалировать. Но можно говорить о том, что в этом виноваты не сами люди, а средства массовой информации, которые превратили человека в потребителя такого негатива».

Постепенно эти тенденции докатились и до нас. В то же время с такими проявлениями можно справиться.

Игорь Тимощук:

«Просто нужно очень внимательно относиться к своей жизни, к тому, что человек потребляет — даже в информационном плане. И тогда проблем не возникнет».

Что не убивает...

В психологии есть интересное понятие — «посттравматический рост». Смысл его в том, что негативные события закаляют человека, делают его выносливым в психологическом плане. Ницше однажды сказал: «То, что не убивает нас, делает нас сильнее». По сути, такой посттравматический рост переживает сейчас вся Россия. Однако нельзя забывать, что всё это очень индивидуально, считает психолог.

Игорь Тимощук:

«Это точно так же, когда молодой человек попадает в армию. Всё зависит от того, кто именно попадает! Кто-то выдержит, а кто-то и сломается».

Экскурс для детей

Сложно уберечь подрастающее поколение от того, что происходит в мире. Наоборот, дети должны узнавать о том, что творится вокруг нас. При этом надо понимать, что ни в коем случаем нельзя запугивать несовершеннолетних новостями и негативными событиями.

Игорь Тимощук:

«Детям нужно рассказывать обо всём том, что происходит в окружающем мире. Это очень важно. Есть большая вероятность того, что ребёнок так или иначе с этим столкнётся. В первую очередь это должны делать родители, но с учетом специфики детской психики, возрастных стадий развития и так далее. Конечно, очень важно подобрать нужные слова (должна быть адекватная уровню понимания ребенка форма подачи информации). Все в общении с ребенком должно быть продуманно, если мы не хотим его травмировать. Это большая ответственность и немалое искусство — быть в настоящее время мудрым родителем».

Если родители боятся давать такую информацию самостоятельно, то нужно почитать специальную литературу, пообщаться со специалистами, которые помогут правильно расставить акценты.

Катастрофы, войны, теракты. Сцены насилия на экране телевизора. Потоки негативных новостей в интернете. Люди привыкают жить в страхе и постоянном стрессе. Это становится неотъемлемой частью существования современного человека. И жители Крыма — не исключение.