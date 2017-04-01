Загранице интересно всё

Зарубежные СМИ с пристальным вниманием продолжают следить за событиями на полуострове

На этой неделе иностранные издания рассказывали о широких взглядах иранцев на Крым, о роли полуострова в судьбе Евровидения и знаменитого путешественника Фёдора Конюхова и о трагическом происшествии в Керченском проливе.

Черноморская катастрофа

Новость о крушении сухогруза «Герои Арсенала», произошедшем в Керченском проливе, докатилась и до Австралии, что подтверждает тезис о крайне пристальном внимании, которое уже достаточно длительное время (с момента присоединения Крыма к РФ) уделяют Крымскому полуострову и всему, что с ним связано, иностранные СМИ. В целом, конечно, в информации The Sydney Morning Herald эксклюзива нет. Крупное австралийское издание просто добросовестно цитирует новостную повестку из района морской катастрофы: «В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз „Герои Арсенала“. По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна и по неизвестной пока причине переломился пополам. На борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасён один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. К поисковым работам в акватории Чёрного моря привлечено шесть судов. Всего в поисково-спасательных работах задействовано 236 человек и 40 единиц техники, в том числе подводный робот».

Иран в помощь

Иран собирается поставлять турбины для ТЭЦ в Крым и не заостряет внимание именно на проблеме признания Крыма в составе России. На этот вопрос он смотрит гораздо шире. Известно, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров и рассчитывают, что к концу года турбины будут переданы России и установлены в Крыму. Примечательно, что Иран, наряду со многими странами, на официальном уровне пока не признал возвращения Крыма в состав РФ. Тем не менее Исламская Республика готова помочь российской стороне разрешить насущную проблему по обеспечению энергией Крымского полуострова. Экономическое сотрудничество с этим регионом может стать основой для его дальнейшего признания частью России, отметил тегеранский политолог Шоэйб Бахман. «Когда против Ирана были введены Западом санкции, Россия оказала всевозможную поддержку нашей стране. И сейчас, когда против России также действуют санкции Запада, Иран делает взаимный шаг, который поможет России решить текущие сложности», — сказал он.

Крымский фактор и Евровидение

Скандал вокруг международного музыкального конкурса подходит к своему логическому концу. Все стороны определились. Киев — не допустил россиянку Юлию Самойлову, а Россия — не будет транслировать музыкальное шоу. Как пишет влиятельное европейское издание, в вопросе Евровидения нужно поставить логическую точку — Россия лишилась этого конкурса, вероятно, навсегда. И лишилась из-за Крыма. Ведь запрет на въезд Самойловой происходит из-за того, что у неё были прежде концерты в Крыму, не признанные законными украинской стороной. А из-за того, что Россия отказывается транслировать конкурс в 2017 году, Европейский вещательный союз решил не допустить к конкурсу РФ и в 2018-м. Впрочем, как говорят эксперты, в конечном счёте эта ситуация отрицательно скажется на репутации мероприятия и нанесёт финансовый урон организаторам Евровидения.

Запретный Конюхов

Украина внесла знаменитого на весь мир путешественника Фёдора Конюхова в чёрный список из-за посещения им Крыма без разрешения украинских властей. Теперь Конюхову на три года запрещён въезд на Украину. Сам Конюхов так прокомментировал запрет: «В Крыму был два дня. Я ездил в Севастополь и Симферополь. Думаю, за это попал в чёрный список. Кто я такой? Я путешественничек и никакого отношения к политике не имею». По словам Конюхова, в украинский стоп-лист попадают многие, поэтому неудивительно и включение в него путешественников. «Раз все в этот список попадают — надо и путешественниками разбавить. А то Кобзона, писателей, поэтов, артистов, а путешественников нет!» При этом попадание в чёрный список не отразится на его планах. «Зачем мне на Украине путешествовать? Я готовлюсь сейчас вокруг света идти. Нон-стоп — без остановки. Путь не будет пролегать через Украину и даже через Россию не будет пролегать. У меня погружение в Марианскую впадину, полёт в стратосферу будет с нашего космодрома Восточный. Никакого это всё не имеет отношения к Украине», — заявил Конюхов.