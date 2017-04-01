Национальный фактор

В Госдуме считают, что решение суда ООН по Крыму политически ангажировано

Как известно, Гаага вынесла решение по иску Украины к России. По сути, чаши весов судьи уравновесили: претензии по Донбассу (обеспечить меры по конвенции о борьбе с финансированием терроризма) были отклонены, а обвинения в нарушении конвенции о борьбе со всеми формами расовой дискриминации Россия, согласно этому решению, должна признать и исправить ситуацию. Впрочем, последнее предписание, по мнению экспертов, не просто несправедливо, но и абсурдно...

Сладкая пилюля для «сбитых лётчиков»

«Как можно запрещать или разрешать её деятельность, когда речь идёт об организации, которая в принципе находится вне правового поля?» — удивляется крымский политолог Владимир Джаралла, комментируя решение суда в Гааге относительно ликвидированного в России меджлиса.

«Мы знаем, что меджлис является политической организацией, которая принципиально отказывалась работать по законодательству тогда ещё Украины, — говорит Владимир Джаралла. — В этом просто не пожелали разобраться».

А по мнению депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека, решение по этой организации является политически ангажированным. «Международный суд таким политическим решением проверяет на зуб принципиальность российской власти по отношению к экстремизму, — рассказал газете „Крымский ТелеграфЪ“ народный избранник. — Это ни что иное, как очередная информационная атака, которая реализуется с использованием национального фактора через проводников западной повестки, Джемилева и Чубарова, а меджлис — это та экстремистская площадка, которая использовалась Западом для идеологических диверсий против России. К сожалению, международные институты дискредитировали себя в глазах российского народа и используют эти международные институции для дискредитации России на международном уровне, создавая такие неправосудные решения в угоду политической конъюнктуре через своих сателлитов. Это приводит только к тому, что получается в итоге информационный шум, наличие сладкой пилюли для своих агентов влияния — Джемилева и Чубарова, чтобы хоть как-то в глазах общественности удержать на плаву „сбитых лётчиков“, которых сегодня не признаёт крымскотатарский народ, они являются отщепенцами для крымских татар, и в истории останутся как экстремисты, которые нанесли вред крымчанам, до которого не опускались даже фашисты во время Великой Отечественной войны».

Говоря об экстремистской деятельности лидеров запрещённого в России меджлиса, Бальбек напомнил о подрыве электроопор, что привело к тому, что и крымскотатарский народ, которым они прикрываются, остался зимой без электроэнергии и тепла.

Предметы спекуляции и торга

Крымчане помнят, как в 1990-х с подачи Джемилева и Чубарова громили здание Верховного совета Крыма, перекрывали дороги, требуя то депутатские кресла в парламенте, то узаконивание самовольно захваченных участков. Впрочем, выделение земли и вопрос о реабилитации так и остались лишь предметом торга и спекуляций, ведь за все 23 года называющие себя лидерами крымскотатарского народа люди, по мнению экспертов, так и не сделали ничего, что бы способствовало решению этих вопросов. После возвращения Крыма в состав России и бегства этих товарищей на Украину радикализация ныне запрещённого в России меджлиса достигла своего апогея.

«Вы вспомните, как в украинский период меджлис также постоянно вёл антигосударственную политику, мы все помним и многочисленные захваты и митинги, и перекрытия дорог, и штурм административных зданий, — говорит Руслан Бальбек. — Как только большая часть Украины была оккупирована марионеточным режимом Запада, меджлис тут же стал вторить той повестке, которую реализовывали уже агенты влияния, которые обеспечивали внешнее управление над большей частью территории Украины. Поэтому ожидать от них какой-то созидательной политики либо деятельности не приходится. И меджлис, в том числе Джемилев и Чубаров, радикализировался по причине того, что крымские татары их не слышат, для крымских татар после последних двух блокад они отщепенцы, это люди, которых ничего не связывает с крымскотатарским народом».

Другие решения

Принять решение о том, чтобы возобновить деятельность ликвидированного в России меджлиса, судьям ООН, по мнению депутата, помогло его присутствие в списке организаций малых коренных народов и международной организации угнетённых народов. А это, в свою очередь, позволяет использовать национальный фактор в давлении на Россию.

«Мы понимаем, что Запад и дальше будет использовать национальный фактор через этих экстремистов — как организацию экстремистскую, так и Джемилева и Чубарова, которые являются проводниками политики Запада по использованию национального фактора и используют имя крымских татар для дискредитации самих крымских татар и для осуществления информационных атак на Россию», — заявил Бальбек.

Странным кажется и решение суда в части обеспечения в Крыму обучения на украинском языке. Ведь, как известно, в республике конституционно закреплены три языка: русский, украинский и крымскотатарский. И если бы в школах накапливались заявления от родителей учеников, желающих обучаться на украинском языке, вряд ли на полуострове не нашлось бы свободных классов для этих детей, тем более что и опыт у крымских учителей есть. Но кому нужны пустующие парты?

«Что касается образования на украинском языке, вполне очевидно, что и здесь вынесены решения, в которых никто, по сути, и не разбирался, — считает Владимир Джаралла. — Они были упомянуты, чтобы несколько смягчить, скажем так, успех России и несколько его нивелировать».

В целом, как считает политолог, решение суда ООН вынесено в пользу России, ведь на главные обвинения Украины в якобы поддержке Россией Донбасса президент Международного суда ООН Ронни Абрагам ответил, что «Украина не предоставила доказательств, которые достаточным образом демонстрировали бы, что эти элементы правдоподобны». Также в российском МИД подчеркнули важность занятой судом принципиальной позиции по отношению в статусу Крыма, ведь Гаага не поддержала заявление Украины и о якобы имеющих место «агрессии» и «оккупации», как не относящееся к сути разбирательства. И чему так радовался Порошенко, совершенно не понятно...