Оползень судьбы

Главная дорога в Севастополь может оказаться закрытой до конца лета

Грандиозный оползень на 54-м километре трассы Симферополь — Севастополь, в районе спуска с Мекензиевых гор к Бельбекскому кольцу, разрушил главную трассу, соединяющую город-герой с центральной частью полуострова, более полутора месяцев назад. Власти, по их заверениям, делают всё возможное для скорейшего восстановления дороги и движения на этом участке, но, увы, ждать, похоже, ещё долго. А курортный сезон на носу...

Хроника бесхозяйственности

В начале марта трёхсотметровый участок автодороги Симферополь — Севастополь уничтожил оползень. И как уничтожил! Разрывы дорожного полотна достигали в некоторых местах человеческого роста. И хотя масштабы бедствия впечатляли, особого удивления у автомобилистов, регулярно совершавших поездки по этому маршруту, не было. Этот участок дороги всегда был проблемным: на склоне неоднократно возникали просадки, которые устранялись текущим ремонтом. А примерно год назад здесь появилась большая яма, постепенно, плавно проседающая. Её периодически латали, пока (как выяснилось впоследствии) общий вес заплаток не достиг примерно 120 тонн. Метровый слой дополнительного асфальта протяжённостью несколько сотен метров! Под таким весом оползень перешёл в активную фазу. И дорога окончательно поплыла.

Владимир Глечников, житель Севастополя:

«Мы с коллегами постоянно на работу ездили и наблюдали, так сказать, динамику процесса. Последний раз там ремонт был недели за две до оползня. Выравнивали полотно. Хотя было непонятно, зачем тратить деньги на заплатки, если нужно капитально ремонтировать?»

Причём подобных замечаний от крымчан было немало. И, как показала практика, не случайно. Похоже, именно после этого, очередного ремонта участок трассы стал проседать ещё быстрее. Буквально на глазах. И дорогу пришлось экстренно закрыть. Впоследствии вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил, что комиссия по предотвращению ЧС признала произошедшее на 54-м километре трассы Симферополь — Севастополь чрезвычайной ситуацией природного характера. А по мнению специалистов, оползневые процессы могли спровоцировать забитая дренажная система и водостоки — оползень мог возникнуть из-за подмывания насыпи грунтовыми водами.

Геннадий Овдиенко, гидролог «СГТ Таврида»:

«Есть мнение, что причина в халатности и бесхозяйственности тех, кто должен был регулярно проверять состояние технических сооружений. В непосредственной близости от этого участка находится колодец-водоотвод, который много лет никто не чистил и он оказался полностью забит. Вот и подмыло...»

Несчастье помогло

Через несколько дней после ЧП Правительство Севастополя ввело режим ЧС, а ещё через несколько дней на обследование оползня и аварийные работы было выделено 70 млн рублей из Резервного фонда. Но одновременно специалистам стало понятно, что быстро ситуацию не исправить и нужно озаботиться созданием условий для нормального объезда проблемного участка. Конечно, с самого начала движение транспорта было перенаправлено по альтернативным дорогам (в частности, вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и Северную сторону), но, как показала практика, эти второстепенные дороги явно не справлялись с возросшей нагрузкой. Да и водителям проблем прибавилось — лишние километры, пробки, потерянное время... К тому же варианты объезда через сёла оказались более-менее понятны лишь местным жителям. Иногородние же попали в совсем невыгодное положение, учитывая дефицит дорожных указателей.

Хорошо, хоть руководство Севастополя решило экстренно сделать ремонт дороги в районе села Поворотного — был уложен выравнивающий и верхний слой полотна, расширена проезжая часть (там на некоторых участках ширина дороги была не более пяти метров, в ходе ремонта её удалось увеличить до семи метров и за счёт этого сделать две полноценные полосы для движения транспорта), установлены необходимые дорожные знаки, организован пешеходный переход.

Дмитрий Овсянников, и. о. губернатора Севастополя:

«Сделали качественную дорогу, которая, после устранения последствий оползня, прослужит жителям села Поворотного ещё многие годы».

Так что относительно дороги в Поворотном получилось, как в известной пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Вопрос времени

Но главные «сюрпризы», похоже, ещё впереди. Полтора месяца спустя, с момента закрытия аварийного участка главной трассы на Севастополь, так и непонятно, в какие сроки и за какие деньги будут устранены последствия оползня. В минувшую пятницу, 14 апреля, научно-технический совет Федерального дорожного агентства в Москве по этому вопросу уже состоялся, однако окончательного решения так и не принял — учёные взяли ещё неделю на дополнительное рассмотрение результатов экспертизы. И окончательное решение по плану основных ремонтных работ на трассе обещают дать только 21 апреля. Пока ведутся подготовительные работы перед основным ремонтом. Да и то до конца их ещё далеко.

Евгений Поляков, начальник Главного управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Севастополя:

«Подготовительные работы по ликвидации последствий оползня на дороге Севастополь — Симферополь выполнены на 82 %».

А директор севастопольского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, ранее заявлявший, что дорогу отремонтируют к 29 апреля, на днях сделал новый прогноз: «От полутора до трёх месяцев».

Кроме того, как уверяют специалисты, ремонт может затянуться, так как надо проводить специальные геологические исследования, сами по себе небыстрые. Также, по прогнозам проектировщиков, полноценный ремонт этого участка будет стоить как минимум около 200 млн руб. Ведь потребуется полностью снимать покрытие, усиливать участок винтовыми сваями и потом заново насыпать дорогу, делать водоотведение и т. д.

Ситуация с оползнем на трассе чрезвычайная ещё и в связи с грядущим туристическим сезоном. Ведь транспорт, как говорилось выше, вынужден в основном объезжать через Северную сторону. Что чревато не только неудобствами для водителей, но ещё и экологическими проблемами для курортного района Севастополя, включая популярную у многих приезжающих Любимовку. И как бы этот оползень в итоге не стал судьбоносным (в плохом смысле) для всего региона и для репутации местной власти...