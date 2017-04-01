Война за двор

Раздор между соседями превратился в борьбу за выживание

Жильцы многоквартирного дома обвиняют соседа-предпринимателя в захвате придомовой территории. При этом у каждого своя правда, которая превратила простой спор в детективную историю.

Привлечь к принудительному исполнению

В шестиквартирном доме на улице Козлова, 32, в Симферополе, бушуют войны между соседями. Разбирательство не раз доходило до суда, жильцы продолжают обвинять друг друга в нарушении законодательства и своих прав. С чего всё началось? Один из жильцов открыл предпринимательскую деятельность на территории двора дома, где в своём гараже продаёт стройматериалы и лако-красочную продукцию. Вместе с тем на придомовой территории он размещает (складирует) стройматериалы, построил забор. Мини-предприятие принадлежит ИП Жанне Ольшанской, а помогает ей в ведении бизнеса сын — Юрий Ольшанский. С жалобой по поводу того, что деятельность Ольшанских мешает жильцам, так как Ольшанские используют их общую придомовую территорию, занимают её и мешают другим жильцам спокойно жить, обратилась в газету «Крымский ТелеграфЪ» Галина Ушакова. Женщина воюет с предпринимателем более семи лет.

Галина Ушакова:

«В 2010 году состоялся суд, который принял решение снести забор и убрать контейнер со двора. Но приставы, по каким-то неведомым причинам, решение суда не исполнили. Мы, соседи, писали коллективные жалобы во все инстанции. Уже после вхождения Крыма в состав России уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на моё обращение ответила, что всё это поправимо и все дела, которые не были решены при Украине, могут быть реализованы сейчас. Теперь с предпринимателем на основании решения прокуратуры судится администрация города. Недавно восстановили срок давности решения суда 2010 года. Я была на приёмах у разных чиновников, в том числе у главы города Геннадия Бахарева, депутата Госсовета Валерия Аксёнова».

Вместе с тем Галина Ушакова написала несколько обращений в прокуратуру города Симферополя, Центрального района Симферополя и Прокуратуру Республики Крым. Например, Прокуратура РК ответила, что за бездействие администрации города (в частности, непринятия мер по исполнению решения суда 2010 года путём замены процессуальной стороны и «предъявления исполнительного листа для принудительного исполнения») внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Галина Ушакова:

«Все службы знают о проблеме, но воз и ныне там. Помогите закрыть незаконную торговлю стройматериалами на придомовой территории!»

Представители департамента административно-технического контроля администрации города, в который не раз обращалась Галина Ушакова, выезжали на место и в одном из ответов на обращение сообщили, что Ольшанскую снова привлекают к административной ответственности, в том числе за нарушение правил благоустройства, а также, что на неё ранее было составлено 11 админпротоколов.

Юрий Ольшанский рассказал об удивительно частых посещениях сотрудников администрации и прокуратуры их предприятия, которые ходят к ним почти как на работу, и постоянно составляемых админпротоколах за одни и те же действия.

Юрий Ольшанский:

«Соседи, не считая заявительницы, ничего не имеют против расположения стройматериалов на придомовой территории и даже иногда просят положить туда и их вещи».

В другом ответе администрации, правда, значится, что на земельном участке, расположенном между торцом дома и проезжей частью, «торговля стройматериалами не выявлена», как утверждает Ушакова. В реалии торговля ведётся из гаража, а на придомовой территории товар только складируется.

С места происшествия: соседские войны

Корреспондент газеты «Ккрымский ТелеграфЪ» выехал на место происшествия и зафиксировал торговлю из гаража и стройматериалы на придомовой территории. В то же время Юрий Ольшанский обратил внимание на самострой Ушаковой — гараж на той же придомовой территории, утверждая, что его нет в техплане.

Галина Ушакова:

«Гараж построил покойный муж перед смертью. Мы его зарегистрировали и на основании решения Киевского райисполкома № 222 от 14.11.1966 внесли изменения в техплан».

Владимир Баранов, юрист семьи Ольшанских:

«Я не знаю происхождения этих документов. Но сейчас идёт суд, и в материалах дела есть техплан — там нет этого гаража, в БТИ, в инвентарном деле, тоже нет техплана с её гаражом».

Чьи права ущемляют?

Юрий Ольшанский в ответ на жалобу Галины Ушаковой обратился в еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» со встречной жалобой.

Юрий Ольшанский:

«Я ничего не заграждаю, никому ничего не запрещаю, вход на придомовую территорию свободный. Она просто выживает нас отсюда. Я никаких грубых нарушений не делаю как сосед».

В предоставленных им документах содержится обращение в прокуратуру Симферополя Жанны Ольшанской, датированное февралём 2016 года, по поводу неправомерных действий в отношении неё органами местного самоуправления (таковые не были выявлены) и «вымогательства стройматериалов со стороны Ушаковой Н. Н.» По факту вымогательства обращение было перенаправлено прокуратурой в УМВД по г. Симферополю. Галина Ушакова отрицает причастность её семьи к вымогательству и называет это клеветой.

Владимир Баранов:

«Если говорить про обращение Ушаковой, где проблема в наличии стройматериалов на придомовой территории, то это общая территория всех жильцов и семьи Ольшанских в том числе. Ушакова тоже может туда что-то класть. Пусть кладёт. Двор могут использовать все на равных правах».

То самое решение

«Крымскому Телеграфу» удалось получить то самое решение Центрального районного суда Симферополя от 2010 года, на исполнении которого настаивает Галина Ушакова, а сейчас идёт суд относительно его срока давности.

Итак, семь лет назад суд установил, что забор Ольшанского мешает свободному доступу к придомовой территории, и решил: «Иск удовлетворить частично. Обязать Юрия Ольшанского не препятствовать в пользовании придомовой территорий, обеспечить свободный доступ к ней путём сноса части самовольно построенного забора и снести самовольно построенные металлические конструкции, расположенные на той же территории».

Владимир Баранов:

«Решение суда Юрий исполнил — часть самовольно построенного забора он удалил, доступ обеспечил. Но другой вопрос в том, что по жалобам Ушаковой без нашего участия, безосновательно восстановили срок исполнения исполнительного листа, который составляет три года. Мы это обжалуем. И ещё вопрос. При Украине решение суда 2010 года соответствовало тому законодательству, а в России придомовая территория — общая. Каждый жилец имеет право ставить на ней то, что захочет. Если это мешает другому жильцу, он может обратиться в суд, но он, а не администрация. (В данном случае она — правопреемник. — Ред.). В РФ другое законодательство, по которому это решение не может быть исполнено, так как придомовая территория — владение собственников. Мы обращались в прокуратуру, но нас не хотят слушать, не обращают внимания на аргументы, принимают сторону Ушаковой».

Интересный факт, также поведанный ответчиками: в 2007 году Галина Ушакова и Елена Старченко (жительница дома) писали заявление в Крымэнерго с просьбой разрешить восстановление забора вокруг дома для безопасности жильцов. Того самого забора, который Ушакова требует сейчас снести...

Но всё же правила благоустройства придомовой территории на ул. Козлова, 32, нарушаются, судебные разбирательства идут, а обе соседки — Галина Ушакова и Жанна Ольшанская — в праведном гневе, где каждый остаётся со своей правдой.