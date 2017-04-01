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По поводу и без

Трапеза в честь вождя мирового пролетариата и экологическое сознание

Во избежание катастрофы

22 апреля, в субботу, отмечается праздник «Международный день Матери-Земли»

Этот день важен для тех, кто думает о будущих поколениях и о наследии, которое мы оставим им после себя. Его празднование — повод для людей ещё раз задуматься о хрупкости планеты и её уязвимости от необдуманных действий человечества. День Матери-Земли необходим, чтобы попытаться уменьшить нагрузки на окружающую природную среду и сделать наши города и мегаполисы более зелёными и чистыми, а землю — здоровой. И начать можно с малого...

Например, завести очень полезную для экологии привычку — не выбрасывать старые батарейки, а сдавать их в специализированные пункты приёма. Это очень важно, поскольку отработанные батарейки содержат такие опасные вещества, как олово, ртуть, цинк, магний, никель, кадмий, свинец.

Где в Крыму можно сдать старые батарейки? По словам директора предприятия «Крымэкоресурсы» Романа Алексеева, для сбора и дальнейшей утилизации батареек на полуострове установили 11 специализированных металлических и 120 не металлических ёмкостей.

«С 3 апреля текущего года Государственным унитарным предприятием РК „Крымэкоресурсы“ в городе Симферополе будет открыто девять пунктов приёма от населения источников малого тока — батареек и по одному пункту в Алуште, Джанкое, Керчи, Феодосии и Ялте. Также дополнительно будут установлены контейнеры в торговых сетях», — уточнили в ведомстве.

В Симферополе пункты приёма батареек будут находиться, по следующим адресам: ул. Февральская, 13, ул. Кубанская, 11, ул. Мраморная, 8, ул. Депутатская, 124, ул. Полигонная, 60а, ул. Гражданская, 2, ул. Железднодорожная, 2, ул. М.Жукова (павильон расположен между АЗС и рынком) и ул. Мате Залке, 7е.

В Алуште по адресу ул. Красноармейская, 15е. В Джанкое ул. Щорса, 70а. В Керчи, ул. Кокорина, 59а. В Феодосии, Керченское шоссе, 30. В Ялте, ул. Шоссе Южнобережное, 39.

Альпийский молочный суп

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин, считавший, что из всех искусств важнейшим является кино, а из всех блюд вкуснейшим — молочный суп. Историки утверждают, что подобные пищевые пристрастия Ильича родом из детства. Мать-немка считала большинство традиционных русских изысков вульгарными, грубыми, «неподходящими для желудков интеллигенции» и кормила детей в соответствии со своими понятиями о хорошей кухне.

Ингредиенты:

• 800 мл молока

• 4 яичных желтка

• 300 г мякиша белого хлеба

• 2 ст. л. коровьего масла

• 2 ч. л. сахара

• 0,5 ч. л. соли

• 1 ст. л. тёртого сыра

Способ приготовления:

Хлеб нарезать на тоненькие ломтики около 10 см длиной и 5 см шириной. Масло растопить в сковороде, слегка подрумянить хлеб на слабом огне с двух сторон. Хлебные гренки выложить в супницу. Молоко довести до кипения, добавить сахар и соль. Убавить огонь, ввести в молоко желтки, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Когда молоко начнёт сгущаться и приставать к лопатке, снять с огня и вылить в супницу на хлебные гренки. Перед подачей посыпать тёртым сыром.

Отдых по расписанию

Об официальных выходных лучше знать заранее

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы — выходные с 6 по 9 мая;

4 июня — празднование Дня Святой Троицы, Пятидесятницы — выходные с 3 по 5 июня;

12 июня — День России;

25 июня — начало проведения праздников Ораза-байрам — выходные с 24 по 26 июня;

1 сентября — Курбан-байрам — согласно указу главы РК от 30.03.17 нерабочим днём объявлено 4 сентября (выходные 2-4 сентября);

4 ноября — День народного единства — выходные с 4 по 6 ноября.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 426 от 21 апреля 2017 года

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Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:29

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