Дело было в Изюмовке...

Памяти Керченско-Феодосийского десанта и мирных жителей, погибших за свободу нашей Родины

Мы снова обратились к информации, предоставленной крымскими исследователями Владимиром и Марией Ширшовыми. На этот раз мы решили опубликовать сохранённые ими воспоминания А. Гнездилова, полковника в отставке, бывшего жителя села Изюмовка.

Сражались вместе

Утром 30 декабря 1941 года жители Изюмовки с нескрываемой радостью наблюдали, как в сторону города Старый Крым бежали немецкие вояки. Наглядно подтверждались слухи о высадке советского десанта на Керченский полуостров и в районе Феодосии. К вечеру в село вошли красноармейцы. Женщины делились с бойцами скудными запасами продуктов, желая как-то помочь, выразить чувство благодарности.

Вскоре вспыхнул ожесточённый бой... Немного времени побыли десантники в Изюмовке. Под давлением превосходящих сил они были вынуждены отойти в сторону нынешнего села Отважного.

Старожилы Изюмовки помнят, как мужественно сражались бойцы Красной армии. Помнят и подвиг горстки солдат, которые расположились во дворе А. Д. Гнездилова, на улице Речной, в сарайчике с соломой. Они оказались окружёнными со всех сторон гитлеровцами, но и не помышляли сложить оружие. Поддерживая товарищей, с чердака дома до последнего патрона разил фашистов безымянный пулемётчик. Фашисты подогнали к сараю бронетранспортёр, и вскоре укрытие наших бойцов запылало. Но герои не сдались. Они предпочли сгореть живыми, чем выйти на поклон к врагу.

Не страшась смерти население Изюмовки помогало чем могло красноармейцам. Так, в критическую для одной из окружённых групп десантников минуту к ним пробрался пастух Моисей Иванович Костенко. Он вызвался вывести их из села в лес. К сожалению, эта попытка не удалась. И группа, и пастух погибли. Потом этого простого скромного человека хоронили вместе с красноармейцами, отдав и мирному жителю воинские почести. Ведь делали они одно дело, вместе сражались.

М. В. Целуйко с Надеждой Ермаковой, когда затихла стрельба, услышали стоны в своём сарае. Бросились туда. Чем могли помогли раненому красноармейцу. Хотели унести бойца в дом. Но тут снова возобновилась ожесточённая перестрелка. «Уходите, уходите, — приказал десантник. — А то из-за меня и вас уничтожат». «Мы повиновались, — рассказывала потом М. В. Целуйко. — После боя вновь поспешили к сараю, но там раненого уже не оказалось. То ли сам уполз, то ли товарищи подобрали. А может, и немцы убили... мы даже фамилии его не узнали».

Тяжёлые потери понесли десантники, но и враг оставил здесь сотни трупов.

Расстреливали в упор

После отхода десанта забежал во двор к Дарье Григорьевне Пастуховой отставший красноармеец. «Оставайся пока с нами, — сказала ему женщина. — Иначе погибнешь, немцы схватят». «Нет, — ответил боец. — Я военный и должен пробраться к своим». Но он не успел даже отойти от двора, как был схвачен гитлеровцами... «Ведут его, кричат что-то, — вспоминали потом жители. — Мы замерли. Как спасти человека, чем ему помочь?» И в этот момент Дарья Пастухова, не задумываясь о последствиях, бросилась к солдату, закричала: «Сынок мой, мой сынок!» Но немцы её грубо оттолкнули, отвели бойца чуть от двора и расстреляли. Только чудо спасло саму Пастухову, которая уже ожидала и для себя такой участи.

Между тем появились гестаповцы, началась расправа над жителями села. И. М. Фенькова рассказывала: «Врывались в дома с собаками. Злые, как звери! Вывели из дома уважаемого в селе человека, стахановца Ф. Ф. Калинина и на глазах семьи с криками «Партизан!» — расстреляли. Тогда же была схвачена и увезена в гестапо комсомолка 30-х годов, бывший секретарь комсомольской организации, бригадир колхоза Александра Пучкова. Не дождалась её возвращения мать, Акулина Фёдоровна, с внучкой Наташей, которой тогда исполнилось год и три месяца. Александра была расстреляна. Как многие другие. Не щадили враги ни мирных жителей, ни раненых красноармейцев — расстреливали в упор.

Кстати, среди бойцов, участников десанта были и уроженцы Изюмовк—Григорий Дерябкин и Иван Неумывайко. Оба оказались тяжело ранены в тех боях. А Неумывайко с нашими войсками дошёл тогда до Первомайского... Но, увы, в 1942-м освободить родную землю не удалось. Это произошло только в 1944-м...