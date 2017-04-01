Когда собственность врозь

Наследование имущества, нажитого в гражданском браке

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о наследовании имущества, нажитого в гражданском браке. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Право каждого

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретённые за счёт общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретённые во время брака за счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счёт общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.).

Семейный кодекс Российской Федерации признаёт брак мужчины и женщины, заключённый только в государственных органах регистрации актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака. Наличие зарегистрированного брака позволяет супругам по своему усмотрению определять режим своего имущества в договорном порядке или вообще не заключать на этот счёт специального соглашения (брачный договор), распространив тем самым на свои отношения законный режим имущества, при котором всё имущество, приобретённое супругами или одним из них, признаётся совместной собственностью обоих, независимо от того, на чьё имя оно приобретено или оформлено, за исключением такого имущества, которое получено в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (глава 7 СК РФ).

Таким образом, если брак не был официально зарегистрирован, то и имущество, приобретённое в период совместного проживания, не будет являться совместно нажитым. Тот факт, что брак официально не зарегистрирован, имеет юридически негативные последствия в части возможностей защиты прав в имущественном отношении в случаях: раздела, признания права собственности на часть имущества, наследования и др. Также, находясь в «гражданском браке», гражданин не имеет прав требования соблюдения своих и исполнения другим супругом обязанностей, предусмотренных семейным законодательством Российской Федерации.

Проблемные нюансы

Споры об общем имуществе лиц, не состоявших в зарегистрированном браке, разрешаются на основании норм гражданского законодательства о долевой собственности, и доли таких лиц должны определяться в зависимости от степени участия сторон в приобретении общего имущества. Фактические супруги, как и любые другие участники общей долевой собственности, вправе заключить соглашение о разделе имущества, находящегося в их общей долевой собственности, а также соглашение о порядке владения, пользования, распоряжения таким имуществом.

Для того чтобы раздел имущества в «гражданском браке» был возможен, в первую очередь необходимо доказать в судебном порядке следующие обстоятельства: факт сожительства; факт ведения общего хозяйства; факт того, что сожители не делили имущество и считали его общим; факт участия в приобретении имущества конкретными денежными средствами.

В случае, если невозможно установить, кто и сколько вложил в покупку имущества, суд зачастую отказывает в исковых требованиях. В лучшем же случае судом может быть признано, что доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех её участников и, таким образом, доли считаются равными.

Все вышесказанное относится в той или иной степени и к вопросу наследования имущества умершего супруга. Исходя из данной статьи можно сделать вывод, что, имея даже «хорошую» доказательную базу о том, что имущество нажито совместно, крайне проблематично унаследовать имущество, приобретённое в гражданском браке.

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