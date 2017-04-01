На задворках империи, или Тайны святого Климента

Всеобщий папа

Первостепенно следует ответить на вопрос о том, почему один из римских пап почитается в православии. Расставить все точки над «и» в этой теме представляется необычайно важным, поскольку известны прецеденты, когда на здании церкви приходилось вешать оправдательно-пояснительные таблички типа «покровитель сего храма хоть и папа римский, но православный святой N (энного) века». Говорят, подобная практика одно время имела место как раз таки в храме Священномученика Климента в Москве. Более того, существует мнение, что непонятое многими обывателями почитание римских пап в православии спровоцировало появление такого неоднозначного явления в народном творчестве, как православный анекдот. На самом деле ничего загадочного и уж тем более смешного тут нет. Известно 11 пап римских (не считая апостола Петра), которые причислены к лику святых Православной церковью. До отпадения Римской церкви в 1054 году западные святые спокойно включались в святцы поместных православных церквей и почитались как защитники православия от ересей. Климент римский был одним из таковых. И у крымчан, более чем у кого бы то ни было, имеются причины вспоминать о нём.

Фомы неверующие

Правда зачастую имя Климента упоминается уж слишком всуе. Некоторым по сей день хочется поделить его славу таким образом, чтобы хватило на всех. Они склонны ставить под сомнение долгое пребывание Климента римского в инкерманских каменоломнях, его непосредственную связь с Херсонесом и саму расправу над святым, учинённую по распоряжению императора Траяна. Существует версия, согласно которой Климент был в инкерманских каменоломнях лишь проездом в Хазарию, где проповедовал и где был похоронен согласно тамошним обычаям. Мол, только такой ход событий объясняет наличие мраморной гробницы на дне моря, а отнюдь не то, что она «построена руками ангельскими». Их не убеждают утверждения одних оппонентов, что «в 20–25 км от Херсонеса точно есть остров и там даже в 1890 году были проведены раскопки, обнаружившие руины маленькой церкви». У них вызывают скептицизм доказательства других оппонентов, что «ещё в 30-х годах прошлого века напротив Фороса был островок с часовней, который воинствующие атеисты потом взорвали». Более того, они говорят, что сами мощи святого Климента князь Владимир вывез не из Херсонеса, а из... Керчи.

Путь к вере

Незадолго до своего крещения на крымской земле князь Владимир решил жениться на сестре византийского императора Анне. Сторонники керченской версии обретения мощей святого Климента Владимиром предполагают, что именно Анна после крещения князя, которое состоялось в Херсонесе, и вступления в брак выдвинула новоиспечённому мужу условие: забрать в принадлежавшем на тот момент хазарам «басурманском Корчеве» (Керчь) христианскую святыню — мощи святого Климента. Ударным аргументом в сложной цепочке доказательств в пользу данной версии служит выдержка из летописи: «Анна же царица, от Корсуня идущи, разболелась на пути смертным недугом на Чёрной воде. Пришёл ей на ум святый Стефан, и сказала: «О святый Стефан! Если избавишь меня от болезни сей, многим одарю тебя и почести тебе воздам!» Для тех, кто спросит, в чём ценность данной выдержки, поясним: имея под рукой мощи одного из отцов христианской церкви, Анна просто не могла молиться малоизвестному святому начала IX века Стефану Сурожскому. Для пущей убедительности отсыл к Чёрной воде в данной цитате трактуется как упоминание о реке Карасу, протекающей в окрестностях нынешнего Белогорска. О том, что инкерманская каменоломня в окрестностях Херсонеса, связываемая с именем Климента, находится на берегу реки Чёрной, забыто во имя научной новизны.

Святыни приобретённые и утраченные

Напомним, что, как гласит церковное предание, один из величайших проповедников, святой Климент, папа римский, рукоположенный самим апостолом Петром, в 98 году был отправлен в ссылку в инкерманские каменоломни. Так он стал героем крымских легенд, которым, как известно, свойственно очеловечивать своих героев, делать их ближе и понятнее нам сегодняшним. На полуострове долгое время хорошо могут говорить только о тех, кто решал конкретные проблемы местного населения, чьи деяния были по-настоящему актуальны. Так, о святом Клименте рассказывают следующее:

«Когда святой Климент прибыл в инкерманские каменоломни на место заключения, его встретили около 2000 христиан, осуждённых на горные работы. Они со слезами припали к его ногам, особенно жалуясь на недостаток воды в этих местах. Мол, устье ближайшей реки слишком болотистое и воду невозможно пить, а для того, чтобы добыть хоть немного питьевой воды, нужно было пройти не менее 45 стадий (9 км). Узнав об этом, святой Климент сказал: „Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он Своим последователям открыл источник живой воды, подобно тому как открыл жаждущему Израилю в пустыне, когда разбил камень и потекла вода; и, получив такую благодать Его, — возвеселимся“. По окончании молитвы святой Климент увидел агнца, стоявшего на склоне горы и как будто указывавшего место своим копытцем. После этого святой Климент взял маленькую лопату, начал копать в том месте, и тотчас явился источник вкусной чистой воды. Слух об этом чуде распространился по всей окрестности, стали стекаться люди в большом количестве, чтобы видеть источник и послушать святого Климента. Многие уверовали в Христа и приняли святое крещение...»

К сожалению, сейчас в источнике нет воды. Она пропала менее века назад, после создания карьера по добыче камня неподалёку. Так инкерманский Свято-Климентьевский монастырь утратил многовековую святыню, одно из чудес святого Климента. Но есть надежда, что вода вернётся. Как вернулась сюда частичка мощей Святого, некогда вывезенная князем Владимиром в Киев.