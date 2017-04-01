Жертва абсурда Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о том, как украинская сторона установила в районе Геническа, на приграничной полосе с Крымом, телевышку высотой 150 метров для трансляции антироссийской пропаганды на территорию северного Крыма. Добавить к этому абсурду было бы нечего, если бы не удивительная новость о начале в Геническом районе учений, в которых приняли участие более 300 сотрудников украинских спецслужб. Учения начались... с условного подрыва той самой пресловутой «телевышки в Чонгаре и обнаружения пребывания диверсионной группы на территории района». При этом за процессом наблюдали журналисты, на дорогах района выставлены посты и вёлся досмотр автомобилей — всё масштабно, серьёзно как бы. А тут такой конфуз с самого начала — задержать условных диверсантов не удалось. И принесли они вышку в жертву своему же абсурду. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года Еще статьи: И кому сделали хуже? Провал диверсантов Новый набор страшилок Теракты в Крыму готовила украинская разведка Члены Президиума ВР АРК поздравили учащихся Бахчисарайского района с Днем з ...