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Байки, сонеты

Жертва абсурда

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о том, как украинская сторона установила в районе Геническа, на приграничной полосе с Крымом, телевышку высотой 150 метров для трансляции антироссийской пропаганды на территорию северного Крыма. Добавить к этому абсурду было бы нечего, если бы не удивительная новость о начале в Геническом районе учений, в которых приняли участие более 300 сотрудников украинских спецслужб. Учения начались... с условного подрыва той самой пресловутой «телевышки в Чонгаре и обнаружения пребывания диверсионной группы на территории района». При этом за процессом наблюдали журналисты, на дорогах района выставлены посты и вёлся досмотр автомобилей — всё масштабно, серьёзно как бы. А тут такой конфуз с самого начала — задержать условных диверсантов не удалось. И принесли они вышку в жертву своему же абсурду.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года

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Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:29

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