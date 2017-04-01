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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... чтобы помянуть, расплачивались здоровьем

Администрация крымской столицы ранее сообщала, что в поминальные дни, 18 и 19 апреля, в Симферополе будет частично ограничено движение для частных автомобилей. Мол, это произойдёт возле подъездов к городскому кладбищу Абдал по двум направлениям: на съездах с Ялтинской объездной трассы и по улице Куйбышева, начиная от улицы Лизы Чайкиной и до кладбища Абдал-2. Однако симферопольцы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, все же решившиеся отправиться на городское кладбище, и предположить не могли, что движение будет ограничено таким кардинальным образом. В редакцию позвонил возмущённый житель крымской столицы Андрей В. и рассказал, как всё было: «Мне с женой, двумя маленькими детьми и бабушкой-инвалидом по требованию какого-то работника автоинспекции пришлось выбираться из личного транспорта и три километра топать пешком под снегом, чтобы отдать-таки дань памяти своим близким. Причём бабулю я в буквальном смысле нёс на руках. Но она все равно слегла, врачи ставят пневмонию… Не понимаю, зачем вообще дорогу перекрывать, да ещё в такой день, кому мешают автомобили, подъезжающие к кладбищу?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года

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Просмотров: 9 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:26

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