В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Каменке появился искусственный водоём

Житель Симферополя, пожелавший остаться неизвестным, приводит пример бесхозяйственности и пренебрежительного отношения к природным ресурсам: «Вот так мы бережём наши ресурсы. Уже года три течёт вода, и никому нет дела! Каменка, 9-я остановка...»