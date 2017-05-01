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Говорят, что... в Каменке появился искусственный водоём
Житель Симферополя, пожелавший остаться неизвестным, приводит пример бесхозяйственности и пренебрежительного отношения к природным ресурсам: «Вот так мы бережём наши ресурсы. Уже года три течёт вода, и никому нет дела! Каменка, 9-я остановка...»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года
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