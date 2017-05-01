В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... жители многоэтажек могут лишиться газа Говорят, в Феодосии под предлогом проверки газового оборудования, отключают газовые колонки. В акте пишут неисправность ДВК. Если нет допуска к квартирам отключают газ всем доме. Жители курортного города сообщают в соцсетях, что уже «не первый дом страдает с января месяца», «в многоэтажках нет газа». Не может остановить газовщиков и то, что люди отказываются расписываться в их актах. Мол, печники в актах расписываются сами. И не боятся жителей, поднимающих панику и угрожающих «подать подписи на экспертизу». В ЖКХ «паникерам» отвечают, что, чем судиться «дешевле подать на ремонт шахт». И, видимо, ремонтировать их должно за свой счет. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 427 от 28 апреля 2017 года Еще статьи: Двойной тариф? Газовые войны Говорят, что... в парке Шевченко экономят на электричестве Да будет... газ? Газовые войны местного масштаба